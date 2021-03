Salony fryzjerskie i kosmetyczne będą zamknięte do 9 kwietnia - to jest pewne. Co więcej, minister zdrowia nie wykluczył, że ich zamknięcie potrwa dłużej, ponieważ ponownie otwarcie będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i dobowej liczby zachorowań na Covid-19. Nic dziwnego, że dziś salony fryzjerskie i kosmetyczne przeżywały prawdziwe oblężenie.

