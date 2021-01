"Popełniłam błąd i bardzo za to przepraszam. Politykom wolno mniej, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji jak pandemia" - tak była minister wicepremier Jadwiga Emilewicz w rozmowie z Interią skomentowała głośny wyjazd swoich synów na narty. Sprawę ujawnił portal tvn24.pl. "To, że mój wyjazd z dziećmi, ich trening, był zgodny z przepisami prawa, a ja sama - co chyba umknęło uwadze mediów - nie jeździłam na nartach, nie zmienia faktu, że to wszystko było - najdelikatniej mówiąc - niestosowne" - dodała posłanka.

