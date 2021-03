Rząd przyjął projekt dotyczący dodatkowych, dobrowolnych zajęć wspomagających dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mają one pomóc uzupełnić im braki powstałe w wyniku nauki zdalnej.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

"W związku z Covid-19, rząd chce umożliwić uczniom - po powrocie do szkół - udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu. Podano w nim, że samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.



Zajęcia dodatkowe będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne.

Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane: wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły. Mają odbywać się dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów). Wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału. Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.



Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych od 26 października 2020 roku uczą się zdalnie. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki wydłużyła im naukę zdalną do 28 marca.