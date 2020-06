Apeluję do właścicieli sklepów o to, by nie wpuszczać ludzi bez maseczek - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli wchodzimy do sklepu bez maseczki, to jest to nasz egoizm, który naraża na możliwość zakażenia inne osoby - podkreślił.

