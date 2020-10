"Na cmentarzach, niezależnie od strefy, w której się znajdują, obowiązuje nakaz noszenia maseczek" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, ważne jest, aby Polacy wiedzieli o tym, szczególnie w kontekście zbliżającego się Święta Zmarłych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Minister zdrowia był pytany podczas konferencji prasowej, jak będą wyglądały restrykcje w związku z epidemią koronawirusa w trakcie zbliżającego się Święta Zmarłych.

W tej chwili, jeśli państwo przeanalizujecie bieżące przepisy, dotyczące obostrzeń w tym zakresie, to na cmentarzu jest obowiązek noszenia maseczki i on jest niezależny od strefy - powiedział szef MZ.



Myślę, że szczególnie w kontekście nadciągających świąt 1 listopada, będziemy zwracali szczególną uwagę z jednej strony na popularyzację tej informacji, ale z drugiej strony też na ten temat rozmawialiśmy z komendantem (głównym policji) i to będzie też przedmiotem zainteresowania policji - zaznaczył Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś w najnowszych komunikacie, że odnotowano 2236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło też 58 kolejnych pacjentów.



Resort zdrowia poinformował, że najwięcej nowych zakażeń - aż 318 - odnotowano w województwie mazowieckim.