"Chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia podkreślił, że decyzja w tej sprawie już zapadła. Dodał też, że powrót dzieci do szkół po 17 stycznia to wariant najbardziej optymistyczny. Co więcej, na razie dotyczy on najmłodszych dzieci.

