Walka z drugą falą pandemii Covid-19 trwa. Rząd podjął decyzję o objęciu tzw. strefą żółtą całą Polskę. Restrykcje będą obowiązywały od soboty. Co to oznacza i na co będziemy musieli się przygotować? Wszystko wyjaśniamy w artykule.

REKLAMA