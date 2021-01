"Jesteście mordercami, jesteście mordercami gospodarki" – zwrócił się do rządzących poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Parlamentarzysta wystąpił w Sejmie na konferencji w towarzystwie restauratorek z Krakowa, które opowiadały o swojej trudnej sytuacji.

Posłowie Konfederacji: Michał Urbaniak (P) i Konrad Berkowicz (L) oraz menadżerka restauracji Tesone w Krakowie Danuta Walasik (2L) i właścicielka restauracji Voila w Krakowie Dorota Rydygier (2P) / Wojciech Olkuśnik / PAP

Dajcie nam żyć i pracować. W tym momencie nie pracujemy już nawet za miskę ryżu. Każdy ma kredyty, dzieci i zobowiązania - apelowała do rządu Danuta Walasik, menedżerka w krakowskiej restauracji Tesone. Klienci tego lokalu są "zatrudniani" jako "testerzy posiłków", aby móc spożyć obiad bez mandatów i kar administracyjnych dla restauratorów.



"Ten lockdown jest bezprawny"

Według Walasik, obietnice pomocy składane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie są wiarygodne.- oświadczyła.- apelowała właścicielka restauracji Voila w Krakowie Dorota Rydygier.

Poseł Konfederacji Berkowicz podkreślił, że lockdown prowadzi do tragedii wielu osób, ich rodzin, a także pracowników. Przyznał, że uczestniczył w otwarciach kilu restauracji w Krakowie. Ich właściciele mówili, że ich koszty stałe są rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, a większość z nich z tarczy antykryzysowej dostała po pięć tys. zł.



Mamy statystyki podawane przez premiera, jak to “tarcza wiele milionów zapewnia przedsiębiorcom", i mamy realne życie - tragedie konkretnych ludzi, którzy jeszcze dostają w twarz taką rzekomą pomocą, po to tylko, żeby rząd na konferencji prasowej mógł powiedzieć, że pomaga - oświadczył Berkowicz. Według niego odpowiadają za to także politycy Lewicy, PSL i Platformy Obywatelskiej, którzy - jak mówił - poparli w Sejmie obostrzenia zaproponowane przez rząd w ustawie z 2 marca 2020 roku (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Berkowicz ocenił, że sytuacja prawna jest jasna. Ten lockdown jest bezprawny, ale rząd bezprawnie straszy przedsiębiorców karami, mimo tego, że już są nawet sąd stwierdził, że te obostrzenia rozporządzaniu są niezgodne z konstytucją - podkreślił.