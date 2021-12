Będzie nowa tarcza antykryzysowa dla branż objętych obostrzeniami, jednak znacznie skromniejsza od poprzednich - ustalili dziennikarze RMF FM. Nie obejmie wszystkich ograniczanych branż, a i finansowo będzie ona mniejsza.

Z szykowanych w rządzie dokumentów, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda wynika, że nowa tarcza ma objąć dyskoteki i kluby nocne, które mocą rządowego rozporządzenia zostały zamknięte.

Pomoc nie obejmie natomiast takich przedsiębiorstw jak kina, które mogą wpuszczać tylko 30 proc. widowni plus osoby zaszczepione, ani teatrów i restauracji, w których ograniczone zostały bankiety. A te firmy też ponoszą straty.

Nowa tarcza - w odróżnieniu od poprzednich - nie będzie także zawierała dopłat do utrzymania miejsc pracy. Będą jedynie zwolnienia z płacenia ZUS-u, tzw. postojowe na pracowników i jednorazowe dotacje.

Zdaniem przedsiębiorców to narazi wiele firm na upadek. Rząd odpowiada, że teraz priorytetem jest walka z inflacją i stara się ograniczać wydatki.

Nowe obostrzenia w Polsce

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa rząd przedłużył obostrzenia z ostatnich miesięcy, oraz wprowadził także nowe ograniczenia, takie jak: