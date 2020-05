Serial "Zamknięci w teatrze" Teatru Słowackiego w Krakowie zmienia tryb emisji. Każdy premierowy odcinek ukaże się w sobotę o 20:00, czyli raz w tygodniu. W najbliższej 10. odsłonie 9 maja odbędzie się spotkanie duchów, które otworzy Helena Modrzejewska. W tej roli doskonała aktorka Anna Polony.

"Ciężkie czasy nastały. Susza w przyrodzie, posucha w zawodzie" - mówi w RMF FM Anna Polony. "Troszkę deszczu spadło, a mnie też wpadła propozycja udziału w serialu Teatru Słowackiego" - uśmiecha się aktorka.

Zadanie nazywa miniaturą nie w pełni aktorską. "Wszyscy jesteśmy sobą, członkami zespołu" - wyjaśnia Polony. "Skoro już mam zabrać głos, to chciałabym odezwać się do Państwa słowem naprawdę znaczącym i pięknym, najlepiej poetyckim. Natychmiast pomyślałam o "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego, naszego piątego wieszcza. Bo tak bardzo łączy się to wszystko, o czym się mówi w tej sztuce, z naszą sytuacją zamknięcia, z tym zniewoleniem człowieka. Co prawda nas zniewolił wróg niewidzialny, ale jednak wróg" - mówi w RMF FM Anna Polony.

"Trzymajcie się Państwo. Miejcie kontakt ze sztuką. Nie trzeba tracić kontaktu ze sztuką. A my robimy ten serialik, by nie tracić kontaktu z widzem" - dodaje aktorka.

Zwraca się też do lekarzy: "Bądźcie zdrowi i bądźcie silni".

Audio Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Anną Polony Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W 10. Odcinku serialu "Zamknięci w teatrze" gospodynię zebrania duchów zagra Lidia Bogaczówna, w wśród znamienitych gości z zaświatów znajdą się: Irena Solska (Hanna Bieluszko), Juliusz Osterwa (Jerzy Światłoń), Wanda Siemaszkowa (Bożena Adamek), Ludwik Solski (Stanisław Roszkowski) i Agnieszka Kościelniak, jako Nikomu Nieznana Aktoreczka.

Czy duchy wiedzą więcej? Czy znajdą wyjście z sytuacji? Ponadto możemy się spodziewać kontynuacji bulwersującego wątku ogołocenia teatralnego bufetu z zapasów jedzenia. Czy złodzieja spotka kara? Odpowiedzi na pytania, które stawiają twórcy teatralnego serialu znajdziemy w najbliższym odcinku 9 maja.

Można je oglądać bezpłatnie na stronie https://www.facebook.com/TeatrSlowackiego/ lub na kanale https://www.youtube.com/user/TeatrSlowackiego

Zespół Teatru Słowackiego w Krakowie przygotował też piosenkę kwarantanny "Otwieram głowę". Reżyserem i autorem scenariusz jest Jakub Roszkowski, muzykę napisał Mateusz Bieryt, a autorem zdjęć i montażu jest Paweł Penarski

Serial "Zamknięci w Teatrze" powstał, jak mówią artyści, z ogromnej potrzeby spotkania z widzem. "Zamknięci w domach myśleliśmy, jakby się z Wami spotkać. Teraz już wiemy: powinniśmy się zamknąć dla Was. "Zamknięci w Teatrze" to (...) internetowe poszukiwanie teatru w czasach zarazy" - mówią twórcy.