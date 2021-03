Znany piosenkarz Andrzej Piaseczny ma koronawirusa. Artysta trafił do szpitala, z którego opublikował nagranie zachęcające rodaków do przestrzegania zaleceń sanitarnych.

Instagram Post

Piaseczny o tym, że ma koronawirusa poinformował na pośrednictwem mediów społecznościowych. Artysta trafił do szpitala i musiał odwołać zaplanowane wcześniej koncerty.

"Kochani, wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, który dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj. Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci" - powiedział piosenkarz.



Na nagraniu widać, że Piasek podłączony do aparatury tlenowej ciężko znosi chorobę.



"Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się mną tutaj zajmują. Zdrowia" - powiedział Piaseczny.