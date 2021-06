Potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM - resort zdrowia poinformował o 73 nowych zakażeniach koronawirusem odnotowanym w Polsce. Ostatnio dwucyfrową liczbę nowych przypadków potwierdzono w naszym kraju w marcu ubiegłego roku, na początku pandemii. W ciągu ostatniej doby zmarła jedna osoba - z powodu współistnienia Covid-19 z innymi chorobami.

Punkt szczepień przeciw Covid-19 w Łodzi / Roman Zawistowski / PAP

Resort zdrowia poinformował o odnotowaniu 73 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Pochodzą one z województw: lubelskiego (9), śląskiego (8), małopolskiego (6), mazowieckiego (6), podlaskiego (6), wielkopolskiego (6), dolnośląskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), łódzkiego (4), podkarpackiego (4), świętokrzyskiego (4), opolskiego (3), pomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (1). 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 nie zmarła żadna osoba. Jeden odnotowany zgon to przypadek współistnienia Covid-19 z innymi chorobami.

Od początku epidemii w Polsce odnotowano 2 878 840 zakażeń koronawirusem. 74 829 osób zmarło. 2 650 648 pacjentów wyzdrowiało.



W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 27 tys. testów na koronawirusa.

Według najnowszych informacji, w szpitalach zajęte są obecnie 242 respiratory dla pacjentów z Covid-19 i 1460 łóżek covidowych.