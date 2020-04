Robert Biedroń – kandydat Lewicy na prezydenta – przedstawił swój pięcioelementowy plan walki z koronawirusem. "W maju musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której każdego dnia wykonywanych będzie co najmniej 50 tys. testów" – zauważył. "W maju do każdego domu muszą dotrzeć maseczki ochronne. To jest program, który rząd powinien w trybie natychmiastowym wdrożyć" – dodał.

