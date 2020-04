W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęto decyzję o zamknięciu wjazdu i wyjazdu z kilku miejscowości na Ukrainie. Władze Iwano-Frankiwska informują o przepełnionych szpitalach, a w obwodzie odeskim na południu kraju zamknięto szpital na kwarantannę.

Mieszkańcy Kijowa w maskach ochronnych na zdjęciu ilustracyjnym / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Od wtorku zamknięty jest wjazd i wyjazd z liczącego ok. 8 tys. mieszkańców miasta Poczajów w obwodzie tarnopolskim. W miasteczku znajduje się Ławra Poczajowska, gdzie nocą z soboty na niedzielę, mimo obowiązujących w kraju ograniczeń, zgromadziło się na liturgii paschalnej ok. 300 osób. Nie zachowywały one między sobą odpowiedniego odstępu, a część z nich nie miała na sobie maseczek ochronnych.

"Prosimy mieszkańców Poczajowa, by natychmiast wrócili do miasta i zostawali w domach, a gości prosimy o opuszczenie Poczajowa" - zaapelował przedstawiciel lokalnych władz Wiaczesław Onyszkewycz.

Według stanu na poniedziałkowy wieczór w miasteczku w ciągu poprzedniej doby potwierdzono 13 przypadków zakażenia koronawirusem. Od wtorku do miasta może wjechać jedynie posiadający odpowiednią przepustkę transport specjalny, konieczny do funkcjonowania miasta. Onyszkewycz ocenił, że sytuacja "staje się krytyczna".

Od reszty kraju odcięto także wioskę Wysokopillia w obwodzie charkowskim - pisze agencja Unian. W miejscowości zmarły dwie osoby chore na Covid-19. Unian przekazuje, powołując się na policję, że przekopano wszystkie drogi gruntowe, by mieszkańcy nie wyjechali ze wsi, omijając ustawiony punkt kontrolny. Wjazd i wyjazd ze wsi odbywa się za okazaniem przepustki. Według agencji zainfekowana kobieta była w cerkwi i kontaktowała się z wieloma ludźmi.

Telewizja Hromadske informuje, powołując się na miejscowe władze, że ograniczono także wjazd i wyjazd ze wsi Warwariwka w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. Na drodze ustawiono policyjne punkty kontrolne, a drogi gruntowe przekopano - wyjaśniono. Do wioski mogą wjeżdżać jedynie pracownicy medyczni i pracownicy służb socjalnych oraz dostawcy żywności. Mieszkańcy mają pozostać w domach w samoizolacji.

W Podilsku w obwodzie odeskim, gdzie odnotowano 37 przypadków zakażenia, zamknięto na dwutygodniową kwarantannę szpital miejski w związku z dużą liczbą infekcji wśród personelu medycznego. Otoczenie placówki ma zostać zdezynfekowane - zapowiedział Maksym Kucyj, szef Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Przestrzegania obowiązujących restrykcji w mieście ma pilnować Gwardia Narodowa - podają media.

Z regionów napływają także informacje o przepełnionych szpitalach. Rusłan Marcinkiw, mer Iwano-Frankiwska, gdzie odnotowano najwięcej zgonów na Covid-19 w kraju (37), napisał we wtorek na Facebooku, że miejskie szpitale są przepełnione, a stan 15 pacjentów w nich hospitalizowanych jest oceniany jako ciężki. W obwodzie iwano-frankowskim wykryto 556 infekcji.

Ogółem w kraju potwierdzono 6125 zakażeń. 161 osób chorych na Covid-19 zmarło.