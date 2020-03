"Rodaku nie kłam medyka" – to hasło przewodnie apelu, z którym wystąpił przed szpitalem w Wolicy koło Kalisza dyrektor placówki Sławomir Wysocki. Szpital zamknięto po wykryciu koronawirusa u zmarłej w niedzielę 37-latki, mieszkanki powiatu kaliskiego.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza / PAP/Tomasz Wojtasik /

Dyrektor szpitala w Wolicy zaapelował podczas konferencji prasowej, żeby pacjenci podczas wywiadu "mówili lekarzom prawdę i informowali o wszystkich szczegółach".

Podkreślił, że "gdyby medycy znali informacje na temat kontaktów zmarłej kobiety, to nie byłoby całej sytuacji" - oświadczył.



Dodał, że "podczas wywiadów lekarskich 37-latka zaprzeczała, że miała jakikolwiek kontakt z osobą z zagranicy. Tymczasem okazało się, że miała styczność z kuzynem, który jest kierowcą tira i jeździł do Włoch" - przekazał dyrektor Wysocki.



Objawy kliniczne u pacjentki, przyjętej do szpitala w Wolicy - jak poinformował Sławomir Wysocki - wskazywały na bakteryjne zapalenie płuc. Na oddziale przebywała kilka dni. Przetransportowano ją do szpitala w Poznaniu, kiedy badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem.



W niedzielę rano rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube poinformował o śmierci mieszanki powiatu kaliskiego.



Szpital w Wolicy zamknięto w sobotę wieczorem i wprowadzono reżim sanitarny. Obecnie w szpitalu przebywa 65 osób, w tym 54 pacjentów. Dyrektor szpitala poinformował, że od wszystkich osób obecnych w placówce zostaną pobrane w niedzielę badania i wymazy.



Z otoczenia 37-letniej kobiety służby sanitarne kwarantanną objęły 100 osób, w tym dzieci. Kobieta była przedszkolanką.