Syn amerykańskiej miliarderki, magnatki medialnej Shari Redstone, zostanie deportowany z Izraela za naruszenie zasad związanych z pandemią koronawirusa - poinformowała agencja AP, powołując się na władze Izraela.

Izraelski urząd ds. ludności i imigracji poinformował, że udzielił Brandonowi Korffowi wyjątkowego zezwolenia na wjazd do kraju w piątek, aby mógł on odwiedzić brata, który służy w izraelskim wojsku.

Jak dodał, Korff naruszał zasady dotyczące izolacji "od momentu, gdy wjechał do kraju i spotkał się ze swoją izraelską partnerką", a także "przebywał z nią w tym samym mieszkaniu". Korff, syn prezeski ViacomCBS, otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia kraju.



W oświadczeniu nie podano nazwiska partnerki Korffa, ale - jak poinformowała agencja AP - spotyka się on z izraelską modelką Yael Shelbią. 18-latka, która odbywa obowiązkową służbę wojskową, pojawiła się w kampaniach dla izraelskiej firmy odzieżowej Renuar i należącej do Kim Kardashian KKW Beauty.



W marcu Izrael zakazał wstępu obcokrajowcom, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa. Wszystkie osoby przybywające do kraju muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę.