Ponad dwa tysiące dodatkowych medyków skierowano do pracy w wietnamskim mieście Ho Chi Minh, które walczy z rosnącą liczbą zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Przedstawiciel WHO w Hanoi ocenił, że to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, będzie kluczowe dla kontroli sytuacji epidemicznej.

