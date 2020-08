Ministerstwo zdrowia Wietnamu poczyniło pierwsze kroki, aby zakupić rosyjską szczepionkę na koronawirusa, dopuszczoną do użytku przez rosyjskie władze - poinformowała w piątek państwowa telewizja VTV.

Rosyjska szczepionka na koronawirusa / RDIF HANDOUT / PAP/EPA

Telewizja oznajmiła, że Wietnam "w międzyczasie będzie kontynuował prace nad własną szczepionką na Covid-19". Według zapowiedzi ministra zdrowia, planowany jest zakup 50-150 mln dawek, której produkcja na dużą skalę ma się rozpocząć wkrótce. Z kolei wietnamska szczepionka ma być gotowa do końca przyszłego roku.

W środę Rosja ogłosiła, że zacznie dystrybucję "Sputnika" w ciągu dwóch tygodni, choć szczepionka - opracowana w państwowym Instytucie Gamalei - będzie udostępniana stopniowo, a w pierwszej kolejności otrzymają ją pracownicy służby zdrowia. Moskwa odrzuca międzynarodową krytykę decyzji o dopuszczeniu szczepionki do użytku, mimo że nie przeszła ona trzeciej fazy badań klinicznych, które są konieczne do stwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa środka. Badania trzeciej fazy, przeprowadzone na tysiącach pacjentów, miały zacząć się dopiero w tym tygodniu.



Mimo to, zainteresowanie pozyskaniem "Sputnika" wyraziły już władze Brazylii i Izraela, choć dopiero po potwierdzeniu skuteczności szczepionki.



Wietnam zmaga się obecnie z trzecią już falą epidemii Covid-19, po tym jak wcześniej dwukrotnie zdołał wyeliminować transmisję wirusa w kraju. W piątek ministerstwo zdrowia Wietnamu poinformowało o wykryciu 6 nowych zakażeń. Jak dotąd od początku pandemii w całym kraju potwierdzono 911 przypadków Covid-19, z czego 21 zakończyły się śmiercią