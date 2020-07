Dzienny przyrost zakażeń koronawirusem na całym świecie od tygodnia przekracza 160 tys. - alarmował w środę szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. To oznacza, jak podkreślił, że pandemia cały czas rozwija się z coraz większym natężeniem.

Tedros Adhanom Ghebreyesus / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

60 proc. wszystkich zakażeń, począwszy od początku pandemii, zostało zgłoszonych w ubiegłym miesiącu - tłumaczył Tedros podczas wirtualnej konferencji prasowej w Genewie. Jak dodał, w ostatnim tygodniu liczba nowych przypadków zakażenia codziennie przekracza 160 tysięcy.

Szef WHO przypomniał, że to właśnie w ostatnim tygodniu zanotowana została rekordowa liczba nowych przypadków infekcji. 28 czerwca Organizacja ogłosiła, że na całym świecie w ciągu doby przybyło 189 541 zakażonych osób.



Jak podaje AFP na podstawie własnych obliczeń, we wcześniejszym tygodniu dobowy przyrost zakażeń wynosił ok. 150 tys. W sumie na całym świecie od początku pandemii zakażonych zostało ponad 10,5 mln ludzi, na Covid-19 zmarło ponad 511 tys. osób. 5,3 mln osób uznaje się za wyleczone.

Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał ponownie do przestrzegania zasad dystansu społecznego, wykrywania i izolowania przypadków zakażenia, stosowania kwarantanny i w razie konieczności noszenia maseczek. Szef WHO wskazał również, że krajom, które stosowały powyższe zasady, udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jedną z lekcji wyniesionych z tego kryzysu jest to, że każdą sytuację można obrócić na lepsze. Nigdy nie jest za późno - powiedział.

Jako przykład podał Włochy i Hiszpanię, które w walce z pandemią przeżywały dramatyczne chwile. Według Tedrosa poradziły sobie dzięki "zjednoczonemu przywództwu, pokorze, aktywnemu uczestnictwu w walce każdego członka społeczeństwa i realizacji globalnego podejścia".

