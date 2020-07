Krakowski sanepid szuka pasażerów, którzy jechali 19 czerwca pociągiem InterCity relacji Bielsko-Biała Główna–Gdańsk Wrzeszcz. Oraz trzy dni później podróżowali z powrotem. Prosi o kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. U jednego z podróżnych stwierdzono COVID-19.

/ /Łukasz Gągulski / PAP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie skonkretyzował, że w odniesieniu do 19 czerwca chodzi o pasażerów, którzy podróżowali w wagonie nr 6 pociągu nr 4520, który wyjechał z Bielska-Białej o godz. 4.01.



W odniesieniu do podróży powrotnej, 22 czerwca, chodzi o pasażerów jadących w wagonie nr 8. Pociąg z Gdańska wyjechał o godz. 15.05.



"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że u jednego z pasażerów podróżujących tymi pociągami rozpoznano COVID-19. W związku z powyższym wszyscy pasażerowie podróżujący tymi wagonami powinni skontaktować ze służbami sanitarnymi. To niezbędne w celu ustalenia kontaktów z osobą zakażoną" - czytamy w komunikacie.



W związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u jednego z pasażerów, prosimy o niezwłoczny kontakt z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną osoby, które podróżowały:

❗️ 19 czerwca pociągiem IC 4520 relacji Bielsko-Biała - Gdynia, wyjazd z Bielska-Białej o godz. 4:01,

❗️ 22 czerwca pociągiem IC 5420 relacji Gdynia - Bielsko-Biała, wyjazd z Gdyni o godz. 15:05.

Koronawirus w Polsce. 382 nowe przypadki, nie żyje kolejne 14 osób

Ministerstwo Zdrowia informuje w środę poinformowało o kolejnych 382 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Nie żyje kolejnych 14 osób. Tym samym bilans epidemii wzrósł do 34 775 zarażonych osób. Nie żyje 1477 pacjentów.

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (169), wielkopolskiego (107), mazowieckiego (20), podkarpackiego (20), małopolskiego (18), łódzkiego (10), lubelskiego (7), opolskiego (7), warmińsko-mazurskiego (6), podlaskiego (5),dolnośląskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), świętokrzyskiego (4).