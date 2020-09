Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że około 120 mln szybkich testów diagnostycznych na obecność koronawirusa zostanie udostępnionych krajom o niskim i średnim dochodzie. Testy mają kosztować maksymalnie 5 USD za sztukę.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział na konferencji prasowej w Genewie, że producenci Abbott i SD Biosensor porozumieli się z Fundacją Billa i Melindy Gatesów w sprawie "wyprodukowania 120 mln nowych, wysoce przenośnych i łatwych w użyciu szybkich testów diagnostycznych Covid-19 dostępnych przez sześć miesięcy".

Umożliwi to rozszerzenie testowania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, które nie mają zaplecza laboratoryjnego lub wystarczającej liczby wyszkolonych pracowników służby zdrowia do przeprowadzania testów - stwierdził Tedros.



Szef WHO powiedział, że testy są wyceniane na maksymalnie 5 dolarów za sztukę, ale oczekuje się, że ich cena jeszcze się obniży.



Program potrzebuje na początek 600 mln USD. Ma ruszyć już w przyszłym miesiącu i zapewnić lepszy dostęp do testów na obszarach, na których trudniej jest przeprowadzić testy PCR.



Szybkie testy wyszukują antygeny lub białka znajdujące się na powierzchni wirusa. Są one ogólnie uważane za mniej dokładne, choć znacznie szybsze niż testy genetyczne PCR, w przypadku których na wyniki trzeba czekać kilka dni.



Tedros uznał program za "dobrą wiadomość" w walce z Covid-19. Testy te zapewniają wiarygodne wyniki w ciągu około 15 do 30 minut, a nie godzin lub dni, przy niższej cenie i mniej zaawansowanym sprzęcie - stwierdził.



Mamy umowę, mamy początkowe finansowanie i teraz potrzebujemy pełnej kwoty na zakup tych testów - powiedział, nie podając żadnych szczegółów.