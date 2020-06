33 395 zakażonych, spośród których zmarło 1 429 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. W USA odnotowano 38 079 nowych zachorowań na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Brazylii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1141 ofiar śmiertelnych i 39 433 nowych infekcji. Jak oceniają specjalisci - "Wciąż trwa pierwsza fala epidemii, z silnie rosnącą liczbą zakażeń i zgonów".

285 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 17 osób zmarło -poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Uniwersytet Johna Hopkinsa informuje o drugiej fali zakażeń w stanach: Kalifornia, Floryda, Teksas i Arizona, gdzie odnotowywana jest połowa zakażeń koronawirusem w skali całego kraju.

Brazylia jest obecnie drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Bilans epidemii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1141 ofiar śmiertelnych i 39 433 nowych infekcji.





15:11 POLSKA:

60 proc. osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, już wyzdrowiało - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał tę informację na Twitterze.



Ministerstwo podało w piątek rano, że łącznie zanotowano dotychczas 33 tys. 395 przypadków zakażenia, 1429 z tych osób zmarło. Resort przekazał także, że wyzdrowiało 19 tys. 218 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie.





14:44 BUŁGARIA

Bułgarska turystyka stoi w obliczu upadku z powodu masowych rezygnacji biur podróży z powodu pandemii - podało w piątek radio publiczne. 85 proc. turystów na czarnomorskie wybrzeże przylatuje czarterami, z których 98 proc. zostało w czerwcu anulowanych.



W piątek do Burgas przybył pierwszy samolot ze 189 holenderskimi turystami, jednocześnie jednak bułgarskie ministerstwo transportu opublikowało listę setek odwołanych lotów na koniec czerwca, lipiec i sierpień.



Również prawie 100 lotów na trasie Sofia-Warszawa-Sofia jest do końca sierpnia anulowanych. Polskie linie LOT będą latać do Burgas i Warny i na razie nie ma informacji o odwołaniu tych lotów.

14:24 WIELKA BRYTANIA:

Brytyjski rząd ostrzegł w piątek, że zamknie plaże, jeśli będą one zbyt zatłoczone, a ludzie nie będą przestrzegali zasad dystansu społecznego, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.



Jestem niechętny, aby tego użyć, bo ludzie mieli dość ciężko podczas zamknięcia, a każdy powinien móc cieszyć się słońcem. Ale mamy takie kompetencje i jeśli zobaczymy skok w liczbie przypadków, to podejmiemy działania - powiedział minister zdrowia Matt Hancock.



14:00

Słynny w przeszłości tenisista Goran Ivanisevic miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Chorwat jest trenerem Novaka Djokovica - organizatora cyklu Adria Tour, podczas którego wykryto wcześniej zakażenie u czterech zawodników i dwóch członków sztabów.



13:35 MEN przypomina zasady bezpieczeństwa, w tym sanitarnego podczas letniego wypoczynku

Resort edukacji przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów wakacyjnych. Do organizatorów wypoczynku zwraca się o szczególne przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych. Rodzicom i uczniom poleca informacje, z którymi warto się zapoznać u progu wakacji.



W związku z epidemią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Regulują one m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

13:02 Koronawirus w Indonezji

W ciągu ostatniej doby w Indonezji odnotowano 1240 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 63 osoby - poinformował w piątek rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto. Po Chinach Indonezja jest krajem z największą liczbą zgonów z powodu koronawirusa w Azji.



Całkowita liczba wszystkich zakażeń zwiększyła się w Indonezji w piątek do 51 427. Z powodu Covid-19 zmarły już 2 683 osoby.

12:55 Czarnogóra przywraca restrykcje

Czarnogóra, która jako pierwsze państwo w Europie ogłosiła 25 maja, że jest "wolna od koronawirusa", przywróciła w czwartek część restrykcji w związku z systematycznym wzrostem zakażeń SARS-CoV-2. W ciągu ostatnich 10 dni odnotowano tam sto nowych infekcji.

Znosząc restrykcje, Czarnogóra otworzyła swe granice dla obywateli 131 państw. Wśród nich nie było Polski.



W czwartek część restrykcji przywrócono. Obowiązują one od piątku i dotyczą m.in. imprez sportowych oraz zgromadzeń publicznych, których zakazano. Ograniczono też możliwość organizowania spotkań religijnych i procesji. Wierni mogą uczestniczyć tylko w nabożeństwach, które odbywają się w budynkach przeznaczonych do celów kultu religijnego.

12:49 59-latek aresztowany za złamanie kwarantanny

Sąd aresztował 59-latka z Tychów, który mimo zakażenia koronawirusem lekceważył zasady kwarantanny, nie stosował się do zaleceń i opuszczał miejsce izolacji. Usłyszał zarzut sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego dla wielu osób.



Jak przypomniała w piątek śląska komenda, policja codziennie otrzymuje aktualne listy osób objętych kwarantanną. Mundurowi sprawdzają, czy stosują się do zasad.

12:40 mKoronawirus w Rosji

W Rosji liczba zakażeń koronawirusem, wykrytych w ciągu ostatniej doby, wyniosła 6800, co oznacza, że spadła ona - po raz pierwszy od 29 kwietnia - poniżej poziomu 7 tysięcy. Zmarło 176 pacjentów, podczas gdy dzień wcześniej odnotowano 92 przypadki śmiertelne.



Dane te podał w piątek sztab ds. walki z pandemią. Łączna liczba zakażeń w Rosji wynosi obecnie 620 794, liczba zgonów spowodowanych koronawirusem - 8781.



Wyzdrowiało od początku pandemii 384 152 pacjentów. 8988 z nich opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.

12:35 Tajlandia i Malezja częściowo otwierają granice

Tajlandia i Malezja rozluźniają ograniczenia wjazdu na swoje terytoria dla niektórych cudzoziemców, w tym turystów medycznych, studentów oraz biznesmenów. Nie ma jednak planów przywrócenia masowej turystyki.

Od 1 lipca Tajlandia zezwoli na wjazd na swoje terytorium pięciu kategoriom cudzoziemców. Wśród około 50 tys. osób, które otrzymały dotąd takie zezwolenie, największą grupą są turyści medyczni. Poza nimi na teren królestwa mają zostać wpuszczeni wykwalifikowani robotnicy, nauczyciele i studenci, biznesmeni oraz osoby z prawem pobytu, w tym małżonkowie obywateli Tajlandii. Jednocześnie w ograniczonym stopniu mają zostać przywrócone międzynarodowe loty pasażerskie, wstrzymane z powodu pandemii Covid-19 pod koniec kwietnia.

12:28 Pomoc dla podkarpackich DPS-ów

24 mln zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymają podkarpackie domy pomocy społecznej na realizację projektów wspierających mieszkańców i kadry w związku z epidemią COVID-19.

To bardzo dobra wiadomość. Z niepokojem obserwowaliśmy sytuację na zachodzie Europy, która szczególnie ciężko doświadczyła podopiecznych tamtejszych domów opieki. W Polsce pandemia niestety nie ominęła tych placówek, choć udało się w dużym stopniu zminimalizować jej skutki. Dlatego, aby nie dopuścić do dalszej transmisji wirusa, musimy zachować czujność i skierować naszą uwagę na newralgiczne punkty, jakimi niewątpliwie są domy opieki społecznej - zaznaczył marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

12:16 W Japonii aplikacja do śledzenia kontaktów

Japońska aplikacja do śledzenia kontaktów w związku z pandemią Covid-19 została pobrana ponad 4 mln razy w ciągu pierwszego tygodnia od jej uruchomienia - podała w piątek agencja Reutera. Tokio stara się uniknąć drugiej fali zakażeń po otwarciu szkół i firm.

Przedstawiciel japońskiego ministerstwa zdrowia Yasuyuki Sahara oświadczył, że rząd nie określił konkretnego celu liczby użytkowników. Chcemy, aby z aplikacji korzystało najwięcej ludzi, jak to możliwe - powiedział.

Według badania Uniwersytetu Oksfordzkiego aplikacje śledzące mogą być skuteczne w spowalnianiu pandemii, jeśli będzie ich używało 60 proc. Populacji.

12:09 Australia znosi restrykcje

Mimo wzrostu liczby zakażeń, z jakim mamy do czynienia w stanie Wiktoria, będziemy się trzymać wcześniej ustalonego harmonogramu znoszenia restrykcji przyjętych w związku z epidemią koronawirusa - oświadczył w piątek premier rządu Australii Scott Morrison.

W stanie Wiktoria - drugim pod względem liczby mieszkańców - odnotowano w ciągu ostatniej doby 30 nowych zakażeń koronawirusem. Wzrosła również liczba zakażonych w Nowej Południowej Walii, gdzie, jak sądzono, udało się pokonać epidemię, ponieważ przez kilka tygodni nie sygnalizowano tam żadnych nowych przypadków.

12:02 Koronawirus w sporcie

Chorwacki tenisista Borna Coric poinformował, że mimo zakażenia koronawirusem czuje się dobrze i nie ma objawów choroby. Pozytywny wynik testu miał uczestnicząc w cyklu turniejów pokazowych Adria Tour, krytykowanym ostatnio za brak zachowania zasad ostrożności.



"Minęło kilka dni odkąd dostałem pozytywny wynik badania na obecność Covid-19. Jestem ogromnie wdzięczny, że wciąż czuję się dobrze i nie mam żadnych objawów. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości pełne wsparcia i miłości, które otrzymałem, przebywając w izolacji" - napisał na Twitterze Coric.

11:42 Diagnostyka pod kątem koronawirusa w Polsce

11:25 Na UW bezpłatne badania dla pracowników i doktorantów na obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wykonać bezpłatne badania na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Testowanie będzie trwało od 29 czerwca do 28 sierpnia - poinformowało w piątek biuro prasowe uczelni.



Możliwość taką zapowiedział już w połowie czerwca w komunikacie skierowanym do społeczności uczelni rektor UW prof. Marcin Pałys. W środę UW podpisało umowę z firmą Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, która przeprowadzi badanie przeciwciał w celu identyfikacji osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Mając świadomość, jak ważną rolę w ograniczaniu ryzyka zakażeń mają badania na obecność przeciwciał koronawirusa, podjęliśmy starania w celu umożliwienia przeprowadzenia takich testów wśród społeczności Uniwersytetu. Wkrótce członkowie naszej akademickiej wspólnoty będą mogli poddać się bezpłatnym badaniom na obecność przeciwciał (w klasach IgM oraz IgG) przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 - powiedział prof. Marcin Pałys, cytowany w informacji przesłanej PAP.

11:12 Piontkowski: Ten rok szkolny naznaczony był epidemią

Ten rok szkolny naznaczony był przede wszystkim epidemią. Staraliśmy się przygotować szkoły do tego niespodziewanego wydarzenia - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podsumowując kończący się w piątek rok szkolny 2019/2020.





11:03 Rekordowy przyrost zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 1109 zakażeń koronawirusem - podał w piątek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku epidemii. 19 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 541 wyzdrowiało.



O poprzednim najwyższym dobowym bilansie - 994 przypadkach - informowano dzień wcześniej.

Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie zachorowało 41 117 osób, 1086 zmarło, a 18 299 wyzdrowiało. Minister wyjaśnił, że na Ukrainie wskaźnik śmiertelności wśród chorych na Covid-19 wynosi 2,6 proc.

10:35 285 nowych zakażeń koronawirusem w kraju

10:15 W Polsce ponad 19 tys. ozdrowieńców

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1933 osoby, pod respiratorem - 77. Wyzdrowiało 19 tys. 218 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.



10:02 Ekonomiści: Minął pierwszy szok związany z pandemią

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w czerwcu o ponad 9 pkt w stosunku do maja - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według ekspertów pierwszy pandemiczny szok już minął.



Ekonomiści BIEC dodali, że "do odrobienia strat i wejścia na ścieżkę rozwoju sprzed lockdownu potrzeba jeszcze wiele". "Nadal pozostaje dużo niepewności zarówno co do dalszego przebiegu pandemii, jak i jej wpływu na gospodarkę" - zaznaczyli w piątkowym komunikacie.



Według BIEC w czerwcu br. mniej firm niż przed miesiącem odczuwało spadek napływu nowych zamówień. Odmrażanie gospodarki w całej Europie spowodowało, że do części przedsiębiorstw ponownie zaczęły one napływać. Dotyczyło to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy jak i zamówień eksportowych. "Nie mniej jednak, nadal utrzymuje się silna przewaga odsetka (o ponad 40 punktów procentowych) tych przedsiębiorstw, gdzie zamówienia nadal kurczą się" - zaznaczyli eksperci.

09:35 Mimo pandemii - tłumy Brytyjczyków na plażach

Możemy zamknąć plaże, jeśli nie będziecie rozsądni - ostrzega Brytyjczyków rząd. Ostre słowa pojawiły się po wczorajszej inwazji na plaże w południowej Anglii.

Szacuje się, że w kilku nadmorskich miejscowościach mogło pojawić się nawet pół miliona ludzi.



Szacuje się, że w kilku nadmorskich miejscowościach mogło pojawić się nawet pół miliona ludzi / ANDY RAIN / PAP/EPA

09:23 Rz: Hotele po otwarciu mają problem z utrzymaniem się

Przeszło trzy czwarte hoteli miejskich i blisko połowa położonych poza miastami informuje, że na lipiec i sierpień ma zaledwie 20 proc. zarezerwowanych pokoi - podaje w piątek "Rzeczpospolita".



Gazeta donosi, że możliwość otwarcia hoteli z początkiem maja nie przyniosła branży ani zwiększonego napływu gości, ani widocznej poprawy dramatycznie słabej kondycji finansowej. "



Hotelarze nie ukrywają: jest gorzej, niż się spodziewali. Według przeprowadzonych w połowie czerwca badań Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP), aż 87 proc. hoteli ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Jedna trzecia hoteli musiała przeprowadzić zwolnienia wśród pracowników etatowych, a prawie dwie trzecie zdecydowało się na obniżki cen, licząc, że pomogą przyciągnąć gości' - czytamy w "Rz".

08:50 "Puls Biznesu": Pandemia uderzyła w bankomaty. Banki wprowadzają ograniczenia w wypłatach gotówki

Pojawiają się limity jednorazowych wypłat. Żeby ograniczyć koszty, nad reglamentacją dla obcych klientów zastanawia się PKO BP - podaje piątkowy "Puls Biznesu".



Gazeta w piątkowym wydaniu informuje, że Polacy tuż przed i po lockdownie wyciągnęli z kont ogromne kwoty pieniędzy, które teraz trzymają w domu. Według dziennika, dla sieci bankomatów jest to prawdziwy dramat.



"Puls Biznesu" podaje też, że dwa tygodnie temu Euronet, największy niezależny operator bankomatów wprowadził limit jednorazowej transakcji - 1 tys. zł. "Niedługo potem w ślady konkurenta poszła druga niebankowa sieć - Planet Cash, ustalając ograniczenia w tej samej wysokości" - czytamy.



Zdaniem dziennika, wprowadzenie limitów przez niezależnych operatorów może jednak doprowadzić do daleko idących zmian na rynku. Z informacji "PB" wynika, że najliczniejsza w kraju sieć bankomatów PKO BP notuje zwiększony ruch klientów obcych banków.



"Nasi klienci mogą wypłacać gotówkę w dowolnej wysokości w bankomatach PKO BP i tutaj nie planujemy wprowadzenia zmian. Bank analizuje zmiany dokonujące się na rynku i nie wykluczamy żadnego scenariusza w zakresie wypłat gotówki w naszych urządzeniach przez klientów innych banków" - mówi cytowana przez gazetę Aleksandra Gieros, dyrektor komunikacji PKO BP.

08:28 W USA kłopoty ośrodków adopcyjnych w związku z pandemią

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu pomoc poszkodowanemu przez epidemię koronawirusa amerykańskiemu systemowi opieki nad dziećmi, w tym rodzinom zastępczym.



W związku z epidemią koronawirusa wiele amerykańskich ośrodków adopcyjnych wpadło w kłopoty organizacyjne i finansowe. Jak podaje Associated Press, epidemia zakłóciła m.in. proces szukania rodzin zastępczych oraz rutynowe wizyty biologicznych rodziców.



Jak informuje Biały Dom w notce prasowej, rozporządzenie ma na celu zwiększyć współpracę miedzy wszystkimi organizacjami zajmującymi się opieką nad dziećmi, zarówno z sektora prywatnego i publicznego, jak i z grupami wyznaniowymi.

07:50 Chile: Koncern miedziowy wstrzymuje pracę w obawie przed koronawirusem

Chilijski państwowy koncern wydobywczy Codelco wstrzymuje pracę w Chuquicamata - największej na świecie położonej na pustyni Atacama odkrywkowej kopalni rudy miedzi, hucie i rafinerii, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



O decyzji ograniczenia wydobycia rudy miedzi i jej przetwarzania koncern poinformował w czwartek.



Nasze działania mają charakter przejściowy, ich celem jest zmniejszenie ryzyka narażenia pracowników na zakażenie koronawirusem, zwiększenie kontroli bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- oświadczył przedstawiciel koncernu.



Musieliśmy ten ruch wykonać,dodał, gdyż Chile zmaga się z pandemią, mamy w kraju ponad 259 000 osób zakażonych, pięć tysięcy z nich zmarło.

07:22 Koniec roku szkolnego w czasie pandemii

Dla blisko 4,3 mln uczniów w całym kraju kończy się rok szkolny. Nie będzie jednak tradycyjnych akademii i uroczystości szkolnych.

Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie są określone w przepisach prawa oświatowego i wynikają wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału. Ustala to dyrektor szkoły.



Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że ze względu na stan epidemiczny i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogą organizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

Podkreśla, że kluczowe jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

07:00 Polonia w USA głosuje korespondencyjnie

Konsul generalny Adrian Kubicki wyjaśnił, że ze względu na ograniczenia wiążące się w USA z pandemią Covid-19, w tym zakaz dużych zgromadzeń, polskie służby konsularne rekomendowały MSZ przeprowadzenie głosowania drogą korespondencyjną. Zalecał to także amerykański Departament Stanu.

W związku z tym, w odróżnieniu od poprzednich lat, nie powołano komisji wyborczych w różnych miejscach na terenie poszczególnych okręgów konsularnych. Są tylko w siedzibie konsulatów. Dlatego właśnie na ich adresy trzeba wysyłać pakiety wyborcze.

06:35 Koronawirus w USA. Najgorsza sytuacja w stanie Nowy Jork

Stan Nowy Jork pozostaje "najgorszym" stanem z powodu pandemii, stwierdzono tu 390 415 przypadków zakażeń i 31 301 zgonów. W samym Nowym Jorku zmarło 22 384 osób. Po Nowym Jorku jest sąsiedni New Jersey, w którym zmarło 13 092 osób, Massachusetts -7962 i Illinois - 6 810. Inne stany z dużą liczbą ofiar śmiertelnych to Pensylwania -6 557, Michigan -6 133, California -5 751 i Connecticut -4 298.



Instytut IHME z Uniwersytetu w Waszyngtonie prognozuje, że do października liczba zmarłych na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do poziomu 180 000 ludzi.

06:23 Na izolacji podczas pandemii skorzystały czworonogi

Ponad dwumiesięczna kwarantanna milionów Włochów i ich praca w domu przyniosły korzyści ich czworonogom oraz zacieśniła wzajemne więzi, co przyczyniło się do poprawy klimatu w rodzinach - wynika z sondażu przeprowadzonego przez włoski portal Petpassion.



Rezultaty ankiety zaprezentowano w związku z przypadającym w piątek Światowym Dniem Psa w Biurze, który zaczął być obchodzony pod koniec lat 90. w Wielkiej Brytanii, a ostatnio upowszechnił się także we Włoszech. Właściciele czworonogów świętują go zabierając je do swojego miejsca pracy.



Połowa uczestników sondażu przyznała, że obecność psa lub kota w domu w miesiącach przymusowej kwarantanny i pracy zdalnej dała ich właścicielom chwile beztroskiej radości i zmniejszyła stres przeżywany z powodu pandemii.



44 procent właścicieli zwierząt wyraziło przekonanie, że stworzyły one dobrą atmosferę w domu.



Ponad trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że to, że cała rodzina przebywała znacznie więcej czasu w domu niż zwykle wyraźnie uszczęśliwiło czworonogi. Z dobrodziejstw kwarantanny, przypomina się, skorzystały psy.



W czasie obowiązywania surowych restrykcji w kraju, gdy zabronione było wyjście z domu bez ważnej przyczyny, psy były na spacerach częściej niż zwykle, bo wyjście z nimi było jednym z takich dopuszczalnych powodów.



Doświadczenie pracy zdalnej, którą kontynuuje jeszcze wiele osób, pokazuje- zaznaczono w analizie sondażu- jak wiele korzyści przynosi obecność czworonoga.

05:58 Koronawirus w Brazylii. Mimo zwiększającej się liczby zakażeń władze znoszą obostrzenia

Mimo to władze Sao Paulo stopniowo znoszą niektóre restrykcje związane z epidemią. Gubernator Joao Doria ogłosił w środę plan stopniowego powrotu uczniów do szkół.



Jednak niektóre regiony z powodu niemalejącej liczby nowych przypadków powracają do wcześniej zniesionych ograniczeń. Taką decyzję podjęły m.in. władze położonego na południu kraju miasta Florianopolis czy sąsiadującego z Rio de Janeiro i Sao Paulo stanu Minas Gerais.



Według AFP sytuacja pogarsza się na południu Brazylii, gdzie zaczyna się zima, ale ulega poprawie na północy, m.in. w stanie Amazonas. W tym tygodniu w stolicy tego stanu Manaus zamknięto szpital polowy, podczas gdy jeszcze w maju zmarłych grzebano tam w masowych grobach, a ciała ofiar epidemii trzeba było przechowywać w samochodach-chłodniach.

05:45 Koronawirus w USA

Jak poinformował Uniwersytet Johna Hopkinsa podczas ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło 618 osób i odnotowano 38 079 nowych zakażeń koronawirusem.

W Stanach Zjednoczonych od początku epidemi odnotowano 122 500 zgonów i 2 418 570 przypadków zakażeń koronawirusem.



Średnia nowych dobowych przypadków zakażeń w USA powróciła do normy z ostatnich tygodni i utrzymuje się na poziomie powyżej 30 000 na dobę. Między innymi z powodu drugiej fali zakażeń w stanach: Kalifornia, Floryda, Teksas i Arizona, gdzie odnotowywana jest połowa zakażeń koronawirusem w skali całego kraju.

05:22 Liczba zakażeń w Brazylii mocno niedoszacowana

Agencje zwracają uwagę, że oficjalna liczba infekcji w Brazylii może być poważnie niedoszacowana. Ekspert ds. chorób zakaźnych Roberto Medronho powiedział w środę agencji EFE, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Epidemia Covid-19 dotarła już do prawie wszystkich regionów zamieszkanego przez ponad 210 mln ludzi państwa. Jak zauważa EFE, choroba przenosi się teraz z gęsto zaludnionych metropolii na prowincję. W najludniejszym brazylijskim stanie Sao Paulo, po raz pierwszy od wybuchu epidemii, więcej infekcji jest obecnie diagnozowanych na prowincji niż w stolicy regionu, będącej równocześnie największym miastem Ameryki Południowej.

05:09 Koronawirus w Brazylii

Bilans epidemii koronawirusa w Brazylii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1141 ofiar śmiertelnych i 39 433 nowych infekcji; łącznie zakażonych od początku epidemii jest już 1 228 114 osób- poinformowało ministerstwo zdrowia w czwartek wieczorem czasu lokalnego.



Brazylia jest obecnie drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.



Wciąż trwa pierwsza fala epidemii, z silnie rosnącą liczbą zakażeń i zgonów - ocenia cytowany przez AFP specjalista ds. zdrowia publicznego z uniwersytetu w Sao Paulo, Domingos Alves. Dodaje, że krzywa zachorowań w Brazylii wciąż rośnie.

05:05 Koronawirus w Polsce i na świecie