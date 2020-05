23 786 zakażeń i 1 064 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. W niedzielę resort zdrowia poinformował o 219 nowych zakażeniach i 3 kolejnych zgonach. Na całym świecie natomiast - takie dane opublikowała agencja AFP - potwierdzono dotąd oficjalnie już ponad 6 mln zakażeń SARS-CoV-2. Obecnie koronawirus najszybciej rozprzestrzenia się w Ameryce Południowej: w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano tam ponad 45 tysięcy nowych infekcji. W Polsce w ten weekend startuje IV etap luzowania koronawirusowych obostrzeń: niezmiennie jednak musimy pamiętać o zachowywaniu 2 metrów dystansu, a w sklepach, komunikacji miejskiej czy kościołach – o zakrywaniu ust i nosa.

Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 23 786 zakażonych i 1 064 ofiary śmiertelne.

W Polsce wyzdrowiało 11 271 chorych na Covid-19.

Dotychczas w Polsce wykonano 915 546 testów, z czego ponad 16,4 tys. ostatniej doby.

Na całym świecie zakażonych jest już ponad 6 mln osób.

Najwięcej zachorowań potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

Najwięcej ofiar śmiertelnych Covid-19 odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

W Polsce trwa kolejny etap luzowania obostrzeń: od wczoraj możemy poruszać się bez maseczek w otwartej przestrzeni, zniesione zostały też ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób w sklepach, kościołach restauracjach.





17:33 NAJNOWSZE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

"W popołudniowych raportach nie mamy odnotowanego żadnego przypadku zgonu z powodu COVID19" - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Równocześnie resort przekazał informację o 104 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (35), łódzkiego (30), śląskiego (13), małopolskiego (10), dolnośląskiego (9), podkarpackiego (4), świętokrzyskiego (2), podlaskiego (1).



Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 23 786. Liczba zgonów to 1 064.

17:23 Wielka Brytania

Tak dziś wyglądała plaża w brytyjskim Ruislip Lido

O 113 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 38 489 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia. Łącznie wykryto 274 762 zakażeń, z czego 1936 w ciągu ostatniej doby.



Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 oraz czwarte miejsce, jeśli chodzi o liczbę zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Rosją.

17:18 Komunikacja miejska

W ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa, od poniedziałku rząd umożliwił zwiększenie liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej - przypomniał Warszawski Transport Publiczny.



Od poniedziałku podróżować będzie mogło tyle osób, ile wynosi 50 proc. wszystkich miejsc - siedzących i stojących - w pojeździe. Połowa miejsc siedzących musi nadal pozostać wolna.



Podobnie jak do tej pory, przy każdych drzwiach będzie informacja z podaną maksymalną liczbą osób, jaka może podróżować konkretnym pojazdem. Pierwsze drzwi pojazdów będą nadal zamknięte, a przednia część będzie - jak do tej pory - oddzielona, aby zachować należyty odstęp od kabiny prowadzącego. Prowadzący pojazdy, na przystankach (także "na żądanie"), sami będą otwierać drzwi, a naciskanie guzika "stop" nie będzie konieczne.



Nadal obowiązkowe będzie też zakrywanie ust i nosa podczas podróży.

16:49 Manifestacja w Łodzi

Kilkadziesiąt osób zgromadziła manifestacja w centrum Łodzi. Uczestnicy przeszli ulicą Piotrkowską w antyrządowym proteście.



16:35 Szwecja

W Szwecji po raz pierwszy od 12 marca nie odnotowano żadnego przypadku zgonu związanego z Covid-19. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w porównaniu z innymi krajami skandynawskimi jest jednak w Szwecji wysoki i wynosi 4395.



Dotychczas potwierdzono w tym kraju ogółem 37 542 przypadki infekcji koronawirusem - w tym 429 w ciągu ostatniej doby.



W związku z wciąż trudną sytuacją epidemiczną w Szwecji kraje skandynawskie postanowiły nie otwierać swoich granic z tym krajem. Od 15 czerwca możliwe ma być podróżowanie między Danią a Norwegią.

16:33 Włochy

Włoscy 90-latkowie lepiej znoszą koronawirusa niż młodsi od nich seniorzy. Zjawisko to analizują obecnie lekarze i eksperci. Wydaje się, że osoby zbliżające się do setki są "niezniszczalne" - napisał dziennik "Corriere della Sera".



16:12 Papież o pandemii

Pandemia jest także wyzwaniem dla misji Kościoła - napisał papież Franciszek w ogłoszonym orędziu na 94. Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października. Podkreślił: "wszyscy pragniemy życia i wyzwolenia od zła".



15:35 Trener Atalanty Bergamo był zarażony koronawirusem

Trener piłkarzy Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini przyznał, że był zarażony koronawirusem w dniu spotkania Ligi Mistrzów z Valencią, czyli 10 marca. Włoski klub wygrał w Hiszpanii 4:3, w dwumeczu 8:4 i awansował do ćwierćfinału.

14:53 Szpitale jednoimienne

Od jutra część szpitali jednoimiennych zacznie powracać do funkcjonowania sprzed pandemii koronawirusa. Tak będzie m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w Podlaskiem i w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Pierwsze oddziały szpitalne wznowią pracę w drugim tygodniu czerwca. Przywrócenie pełnego zakresu świadczeń przewidywane jest natomiast na koniec miesiąca. Do tego czasu personel szpitala zostanie poddany wymaganej kwarantannie. Przeprowadzone zostaną też testy na obecność koronawirusa. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne - te wznowią działalność już jutro. Pacjenci leczeni przewlekle będą telefonicznie informowani o terminach badań.

14:47 Doradca premiera Wielkiej Brytanii niesłusznie oskarżony?

Afera wokół Dominica Cummingsa, głównego doradcy brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, była na wyrost podsycana przez gazetę "The Guardian". Jak poinformował "Mail od Sunday" - jeden ze świadków twierdzących, że widział Cummingsa, przyznał, iż zrobił to dla żartu.



14:36 Wietnam tylko dla lokalnych turystów

Wietnam w najbliższym czasie nie otworzy zamkniętych z powodu pandemii koronawirusa granic dla zagranicznych wczasowiczów na masową skalę. Zamiast tego miejscowa branża turystyczna ma się skupić na przyciąganiu wietnamskich urlopowiczów.

Jak poinformowała w niedzielę państwowa agencja VNA, w czasie weekendowej dyskusji rządowy komitet zajmujący się walką z Covid-19 ustalił, że rozluźniając restrykcje gospodarcze Wietnam nie wpuści na swój teren zagranicznych turystów z większości państw. Komitet zarekomendował, by prawo wjazdu do azjatyckiego kraju mogli otrzymać jedynie przyjezdni z tych miejsc, gdzie w poprzedzającym miesiącu nie zanotowano żadnych zakażeń koronawirusem.

14:25 Poznań: Uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół

Od poniedziałku poznańskie podstawówki zapewnią opiekę dla dzieci z klas 1-3. Na podstawie ankiet wysłanych wcześniej do rodziców, szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 5 proc. uprawnionych do tego uczniów.

Poznański magistrat poinformował, że władze miasta we współpracy z dyrektorami szkół dokładają wszelkich starań, aby powrót dzieci był możliwie jak najbardziej bezpieczny. Zapewnił również, że przez cały czas w podstawówkach będą stosowane maksymalne środki ostrożności

14:16 Testy na koronawirusa

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 915 tys. 546 próbek pobranych od 836 tys. 298 osób - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16,4 tys. testów.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 23 tys. 686 osób, z których 1 tys. 64 zmarły.

14:01 "Trud odbudowy więzi społecznych"

Trzeba podjąć trud odbudowania więzi społecznych, osłabionych trybem życia czasów pandemii i przymusowej kwarantanny - wezwał w niedzielę w Piekarach Śląskich metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Do piekarskiego sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pielgrzymują w niedzielę mężczyźni i młodzieńcy; ze względu na epidemię to doroczne spotkanie, gromadzące zawsze tysiące wiernych, odbywa się w skromniejszej formie. Uczestniczą w nim jedynie wierni z parafii dekanatu Piekary Śląskie i zaproszeni goście, jest też transmitowane za pośrednictwem radia i telewizji.

13:46 Powrót wiernych na Plac św. Piotra

Po prawie trzech miesiącach zmian, wymuszonych przez pandemię koronawirusa, papież Franciszek odmówił niedzielną południową modlitwę razem z wiernymi przybyłymi na plac św. Piotra. Zgromadzeni mieli na twarzach maseczki ochronne, wszystkim zmierzono temperaturę.



13:25 Policja kontroluje przestrzeganie kwarantanny

Ostatniej doby sprawdziliśmy 72843 osoby poddane kwarantannie, w około 1100 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia - poinformował w niedzielę PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Jak podał, ogółem od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policja sprawdziła osoby skierowane na kwarantannę siedem milionów razy. Ostatniej doby - 72843; w ok. 1100 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

"Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężną do 30 tys. zł" - przypomniał rzecznik.

13:04 Odkażanie plaż

W Cannes na Francuskiej Riwierze odkażane są plaże. Chodzi o zagrożenie związane z koronawirusem - informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.

Władze Cannes tłumaczą, że chcą w ten sposób przekonać potencjalnych plażowiczów, że mogą oni bezpiecznie spędzić letnie wakacje w kurorcie. Eksperci zapewniają, że sama akcja nie jest groźna ani dla ludzi ani dla morskiej fauny i flory, bo piasek jest odkażany mocno rozcieńczoną wodą utlenioną. Wielu specjalistów sugeruje, że chodzi o sprytną promocję kurortu. Żeby odkażanie było skuteczne z higienicznego punktu widzenia, konieczne byłoby jego codzienne powtarzanie.

12:49 Warszawa: Koronawirus w urzędzie dzielnicy

Pracownica bemowskiego urzędu dzielnicy jest zakażona koronawirusem; nie miała kontaktu z mieszkańcami - powiedziała PAP w niedzielę rzeczniczka prasowa stołecznego magistratu Karolina Gałecka.



"Jedna osoba w urzędzie dzielnicy Bemowo ma pozytywny wynik na test COVID-19" - poinformowała Gałecka. Nie miała ona kontaktu z mieszkańcami i nie odpowiadała za bezpośredni kontakt z petentami w urzędzie.



Urzędniczka - która jest zarażona - według informacji przekazanych przez Gałecką, ostatnio pracowała zdalnie. "Nie mniej jednak poinformowała swojego przełożonego, że w związku ze złym samopoczuciem przeprowadziła test i ma potwierdzony COVID-19" - przekazała rzecznika.

12:41 Schronisko w czasie pandemii

"Wracamy do normalności. Z dnia na dzień odbywa się coraz więcej adopcji" - przyznają w rozmowie z RMF FM pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach pod Kielcami. Na nowych właścicieli czeka tam prawie sto zwierząt.



12:24 Intercity zwiększa dostępność miejsc dla pasażerów

Od poniedziałku, 1 czerwca dostępne będą wszystkie miejsca siedzące w pociągach PKP Intercity. Od 4 czerwca przewoźnik wprowadza też obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów.



Jak przypomniało w niedzielę PKP Intercity, od 1 czerwca - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wszystkie miejsca w komunikacji publicznej siedzące mogą być zajęte i zmiany te dotyczą także wszystkich pociągów PKP Intercity.

12:13 Wracają loty krajowe

W poniedziałek rozpocznie się przywracanie lotniczych połączeń pasażerskich. Najpierw będą to loty krajowe, dalej europejskie i na koniec międzykontynentalne, ale tylko tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. Pasażerów będą obowiązywać zasady bezpieczeństwa.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra infrastruktury Marcina Horały, przywracanie połączeń lotniczych pasażerskich będzie się odbywało w trzech fazach: najpierw loty krajowe od 1 czerwca, a następnie europejskie i na koniec międzykontynentalne, ale tylko tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą.

W poniedziałek z połączeniami krajowymi ma ruszyć PLL LOT, na razie do 8 miast. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Pierwszym rejsem będzie lot z Warszawy do Szczecina.

11:58 Chiny: Niemiecki biznesmen z koronawirusem

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w niedzielę o dwóch nowych przypadkach lokalnego zakażenia koronawirusem. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Wykryto także cztery bezobjawowe infekcje, z których jedna dotyczy 34-letniego niemieckiego biznesmena. Przybył on do Chin z Frankfurtu lotem czarterowym Lufthansy. Po wylądowaniu w Tianjin zakażony został przewieziony do szpitala, z tam został poddany obserwacji medycznej.



W niedzielę do Tianjin czarterem Lufthansy przyleciało ok. 200 osób, w większości niemieckich biznesmenów, których służbowe podróże do Chin mają być pierwszym krokiem w ożywianiu kontaktów gospodarczych między obydwoma krajami. Kolejny taki lot zaplanowany jest na środę.

11:25 Wielka Brytania: Najbardziej narażeni na zakażenie mogą wyjść z domu

Ok 2,2 mln osób w Anglii, które z racji wyjątkowej podatności na zakażenie koronawirusem przez ostatnie 10 tygodni chroniło się w domach, od poniedziałku będzie mogło spędzać czas na świeżym powietrzu - ogłosił brytyjski rząd.

Ci, którzy mieszkają z rodzinami, będą mogli raz dziennie wychodzić na zewnątrz razem z członkami swojego gospodarstwa domowego. Ci, którzy mieszkają sami, mogą spotykać się na zewnątrz z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Jedni i drudzy nadal muszą zachowywać dwumetrową odległość, nie mogą wracać do pracy, powinni też unikać sklepów i zatłoczonych miejsc.

Na liście osób, którym po wprowadzeniu ograniczeń w celu zatrzymania epidemii nakazano całkowite pozostawanie w domach są m.in. osoby po przeszczepach narządów, pacjenci chorzy na raka poddawani chemioterapii, kobiety w ciąży z chorobami serca oraz osoby z ciężkimi schorzeniami układu oddechowego, takimi jak mukowiscydoza i ciężka astma.

11:13 Śląsk

Do ponad 3,9 tys. osób wzrosła w niedzielę liczba górników zakażonych koronawirusem - wynika z danych zebranych przez PAP w trzech spółkach węglowych. Najwięcej, 52 zachorowania, przybyło w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka, gdzie zarażonych jest łącznie 409 górników.



Ogółem - według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj - w niedzielę rano zakażonych było 3919 górników z kilkunastu kopalń, wobec 3862 osób raportowanych dobę wcześniej - oznacza to wzrost ogólnej liczby chorych o 57.



Górnicy stanowią 47,5 proc. spośród ponad 8,2 tys. wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim. W niedzielę sanepid poinformował o potwierdzeniu 92 nowych przypadków koronawirusa w regionie (nie tylko wśród górników).

10:52 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 9268 zakażeń koronawirusem i łączna liczba infekcji wynosi teraz 405 843 - poinformował w niedzielę sztab ds. walki z pandemią. 138 pacjentów z Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby i łączna liczba zgonów wynosi 4593.



Liczba osób wyleczonych sięgnęła w niedzielę 171 883. W ciągu minionej doby 4414 pacjentów zostało wypisanych ze szpitali.



Przyrost zakażeń w ciągu doby, o którym poinformował w niedzielę sztab, jest wyższy niż w ostatnich dniach, gdy nie przekraczał 9 tysięcy.

10:43 To nie koniec pandemii

"Coś podobnego do tego, co stało się we Włoszech, u nas nie nastąpiło. Do końca nie wiemy dlaczego. Na pewno jakiś udział miały w tym decyzje, które podjęły władze: o dystansowaniu społecznym, wprowadzonym bardzo szybko i bardzo radykalnie" - mówi RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jak podkreśla, przebieg epidemii nie był u nas tak ciężki jak we Włoszech, Francji czy Hiszpanii. "Na pewno epidemia się nie skończyła, nie wiemy, czy przyjdzie druga fala, ale jesteśmy na nią lepiej przygotowani" - przekonuje również dr Szułdrzyński w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Jasińskim. Zdaniem lekarza, odmrażanie życia jest konieczne nie tylko dla gospodarki, ale i naszego zdrowia psychicznego - konieczne pozostaje jednak również dystansowanie, bo z wirusem jeszcze sobie nie poradziliśmy.



10:22 Węgry: Tylko 9 nowych przypadków

Tylko dziewięć nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, najmniej od połowy marca. Zmarło dwoje chorych na Covid-19, najmniej od prawie miesiąca - wynika z danych opublikowanych w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W sumie do tej pory na Węgrzech zmarło 526 chorych na Covid-19 i stwierdzono 3876 zakażeń. 2147 osób uznano dotąd za wyleczone.

10:03 POLSKA: NOWE PRZYPADKI I ZGONY

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 115 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci kolejnych 3 chorych osób.



Nowe potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (92), lubelskiego (7), świętokrzyskiego (5), dolnośląskiego (4), wielkopolskiego (3), opolskiego (1), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1).



09:44 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 468 przypadków zakażenia koronawirusem, 12 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 227 wyzdrowiało - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 23 672, zgonów do 708, a wyzdrowień do 9 538.



Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1 712 dzieci i 4 542 pracowników medycznych. Hospitalizacji wymagało 7 265 chorych, a 278 pacjentów podłączono do respiratorów.



W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w Kijowie (81), w obwodzie czerniowieckim (43) i charkowskim (41). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3 349) i w Kijowie (2 985).

09:23 Meksyk

364 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało meksykańskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 2885 nowych przypadków infekcji.

W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 9779 osób, a zakażonych koronawirusem jest 87 512 osób.

Najwięcej zgonów i infekcji stwierdzono w stolicy, Meksyku, i w sąsiadującym z nim stanie o tej samej nazwie.

09:12 RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 2 tys. 134 osoby; wyzdrowiało zaś 11 tys. 271 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 947 osób, a kwarantanną - 78 tys. 823.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

08:59 Straż Graniczna

W sobotę skontrolowano 108,6 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 102,5 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

W ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, na podstawie którego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.

08:47 Koronawirus w schronisku dla bezdomnych

Zamknięto schronisko dla bezdomnych przy ulicy Żytniej w Warszawie. Powód to zakażenie koronawirusem wykryte u jednego z przebywających tam mężczyzn.

Kwarantanną objęto 160 osób.

08:35 Liga hiszpańska zapowiada powrót kibiców

Kibice wrócą na trybuny stadionów piłkarskich w Hiszpanii dopiero od początku przyszłego sezonu, tj. od 12 września - donosi dziennik "El Pais" na swojej stronie internetowej. Początkowo będą mogli wypełnić najwyżej 30 procent dostępnych miejsc.



Poparcie dla tych planów muszą jeszcze wyrazić odpowiednie władze w Hiszpanii. Według planów, wszelkie ograniczenia mają być zniesione dopiero w styczniu 2021 roku.

08:20 Szczepienie przeciwko grypie

Osoby, które zaszczepią się przeciwko grypie, mogą być bardziej chronione przed zakażeniem koronawirusem w okresie jesieni i zimy, kiedy spodziewana jest nowa fala epidemii - przekonują eksperci. Zakażenie grypą może zwiększać ryzyko zachorowania na Covid-19, na dodatek obie infekcje powodują podobne objawy, głównie gorączkę i kaszel.

08:03 Zaburzenia węchu i smaku

Duży procent chorych na COVID-19 przejawia zaburzenia węchu i smaku, najczęściej na pewien czas — powiedział PAP prof. Rafał Butowt z CM UMK, który bada związane z tym mechanizmy. Jak dodał, koronawirus może podstępnie uszkadzać neurony, dlatego testowanie zaburzeń węchu i smaku mogłoby pomóc w izolowaniu osób zakażonych.



Z badań prof. Butowta wynika, że koronawirus SARS-CoV-2 infekuje w pierwszej kolejności komórki podporowe, będące częścią nabłonka węchowego. Badania i publikacje zespołów badawczych z wielu miejsc na świecie potwierdzają ten fakt i wskazują - jako charakterystyczne symptomy COVID-19 - utratę smaku i węchu - dodaje naukowiec.

07:51 Odmrażanie kultury

Wszelkie decyzje dot. zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak np. muzea, o których mowa w rozporządzeniu rządu z 29 maja, należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu - poinformowało MKiDN.

Ministerstwo Kultury "w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" poinformowało na swojej stronie, że wytyczne do ponownego otwarcia dla muzeów i innych instytucji kultury o podobnym profilu zamieszczone na stronie resortu kultury (https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki) pozostają aktualne.

07:36 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 286 do 181 482 - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

W tym samym czasie zmarło 11 osób; łączna liczba zgonów wzrosła do 8 500.

07:27 Brazylia

956 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało w sobotę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń - 33 274 w ostatnich 24 godzinach.

Tym samym w Brazylii liczba wszystkich infekcji wynosi 498 440. To oznacza, że pod tym względem kraj ten jest drugi na świecie, po Stanach Zjednoczonych.

Ogólna liczba przypadków śmiertelnych w Brazylii wynosi 28 834, przez co na tej tragicznej liście kraj ten zajmuje czwarte miejsce, przesuwając się przed Francję. Więcej zgonów odnotowano tylko w USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

07:11 Lęki i niepokoje w czasie kwarantanny

Co czwarty Włoch miał poważne objawy niepokoju i lęku podczas kwarantanny w kraju; najczęściej wystąpiły one u osób, które mieszkają w mniejszych mieszkaniach - ustalili badacze z uczelni w Mediolanie i Genui. Ich zdaniem pandemia zmieni rynek nieruchomości.

Warunki mieszkaniowe i trudności psychofizyczne podczas kwarantanny - to temat badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki mediolańskiej i uniwersytetu w Genui.

Na podstawie sondaży wśród 10 tysięcy osób stwierdzili oni, że objawy depresyjne wystąpiły w minionych miesiącach częściej u tych, którzy mieszkają w mieszkaniach o powierzchni do 60 metrów kwadratowych. W przypadku tych, którzy mają większą przestrzeń, na takie problemy uskarżało się dwa razy mniej osób.

07:02 USA

960 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 103 tys. 758.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA potwierdzono do tej pory 1 mln 770 tys. przypadków koronawirusa.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę

06:39 PONAD 6 mln ZAKAŻEŃ na ŚWIECIE

Już ponad 6 milionów zakażeń koronawirusem zostało oficjalnie zarejestrowanych na świecie, z czego dwie trzecie - w Europie i Stanach Zjednoczonych: takie dane przynosi zestawienie przygotowane przez agencję AFP.

Zmarło blisko 367 tysięcy chorych.

W Europie - jak wynika z zestawienia - zarejestrowano dotąd oficjalnie ponad 2,1 mln przypadków koronawirusa, a ponad 177 tysięcy chorych zmarło.

W Stanach Zjednoczonych zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono natomiast u niemal 1,8 mln ludzi, zaś ponad 103 tysiące chorych zmarło.

W tej chwili koronawirus najszybciej rozprzestrzenia się w Ameryce Południowej: w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono tam ponad 45 tysięcy nowych infekcji. W sumie na kontynencie zarejestrowano już blisko 945 tysięcy przypadków SARS-CoV-2 i blisko 50 tysięcy ofiar śmiertelnych.

06:33 LUZOWANIE OBOSTRZEŃ: STARTUJE IV ETAP

W Polsce w ostatni weekend maja startuje IV etap luzowania koronawirusowych obostrzeń.

Od wczoraj m.in. nie obowiązują limity dot. liczby klientów w sklepach czy restauracjach, możemy również częściowo zdjąć maseczki ochronne. Od dzisiaj zniesione zostają limity dot. liczby wiernych w kościołach.

Niezmiennie jednak w sklepach czy kościołach musimy zakrywać nos i usta oraz zachowywać 2 metry dystansu.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

23 571 zakażeń i 1 061 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju.

Tylko w sobotę resort zdrowia poinformował o 416 nowych infekcjach i śmierci 10 chorych.

Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju 11 016 zakażonych SARS-CoV-2.

31 MAJA 2020. ZAPRASZAMY na RELACJĘ NA ŻYWO!