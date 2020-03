​Minister Szumowski ma udać się w piątek do Brukseli i podpisać porozumienie o wspólnych unijnych zakupach na wypadek pandemii koronawirusa. Dotychczas tego porozumienia nie podpisały tylko Polska i Finlandia, co mogło ograniczyć dostęp Polski do środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

REKLAMA