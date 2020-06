Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w piątek, że jego kraj "w znacznym stopniu przezwyciężył" pandemię koronawirusa, chociaż Covid-19 wciąż zabija codziennie w USA około 1000 osób.

Prezydent USA Donald Trump / YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA

Szef państwa wezwał gubernatorów poszczególnych stanów do dalszego znoszenia ograniczeń gospodarczych i społecznych wprowadzonych w związku z pandemią.



Komentując niespodziewany spadek bezrobocia w maju w USA, Trump pochwalił "siłę" amerykańskiej gospodarki. Ta siła pozwoliła nam przezwyciężyć tę straszną pandemię, w dużej mierze ją pokonaliśmy - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Ogrodzie Różanym Białego Domu.



Podjęliśmy wszystkie niezbędne decyzje - zaznaczył Trump i dodał, że Stany Zjednoczone "zrobiły duży krok" w kwestii "odbicia" się gospodarczego. Według prezydenta już najbliższe miesiące pokażą, że amerykańska gospodarka - dzięki swojej potędze sprzed epidemii - bardzo szybko się odrodzi.



Ponownie wezwał gubernatorów tych stanów, w których nadal obowiązują ograniczenia związane z pandemią, do ich znoszenia. Chcemy całkowicie położyć kres ograniczeniom - apelował i zapewniał, że sytuacja jest zadowalająca w stanach, w których obostrzenia zostały już zniesione.



Według Trumpa najlepszą obecnie formą walki z koronawirusem jest ochrona ludzi, którzy są bardziej niż inni narażeni na ciężkie zachorowanie na Covid-19. Najlepszą strategią, zapewniającą zdrowie naszemu społeczeństwu, jest skoncentrowanie naszych zasobów na ochronie ludności wysokiego ryzyka, osób starszych i żyjących w domach opieki, przy jednoczesnym umożliwieniu młodym i zdrowym Amerykanom natychmiastowego powrotu do pracy - powiedział prezydent.

Trump o antyrasistowskich protestach w USA: Nie możemy dalej tolerować tego, co się dzieje i co się już wydarzyło

Trump odniósł się także po raz kolejny do antyrasistowskich protestów, które od kilkunastu dni odbywają się w USA po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda, zabitego podczas policyjnej interwencji. Ponownie zasugerował niektórym gubernatorom użycie Gwardii Narodowej do tłumienia aktów wandalizmu i przemocy podczas demonstracji. Sugeruję niektórym gubernatorom, aby nie unosili się dumą i wykonali swoją robotę. W razie konieczności zrobicie znacznie lepiej, jeśli zwrócicie się do Gwardii Narodowej, jeśli zwrócicie się do mnie. Musimy opanować ulice. Nie możemy dalej tolerować tego, co się dzieje i co się już wydarzyło - powiedział prezydent USA.