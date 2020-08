Minister spraw wewnętrznych Indii Amit Shah, który koordynował walkę z epidemią koronawirusa, trafił do szpitala. Rozpoznano u niego Covid-19. Shah uważany jest za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników premiera Narendry Modiego.

Szef MSW Indii trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego Covid-19 / STR / PAP/EPA

"Proszę wszystkich, którzy weszli ze mną w kontakt w ciągu ostatnich kilku dni o to, by odizolowali się od innych i poddali testom na obecność koronawirusa" - napisał Shah na Twitterze z kliniki w Dehli.



Liczące prawie 1,4 mld mieszkańców Indie odnotowały do niedzieli blisko 1,75 mln zakażeń. Tylko w ciągu ostatniej doby doliczono się 54 735 nowych infekcji. Zmarło ponad 850 osób.



Jednak pracujący na rzecz rządu Indii ekspert ds. epidemii i chorób zakaźnych Randeep Guleria uważa, że zarówno Dehli, jak Mumbaj przekroczyły punkt krytyczny i najgorsze maja już za sobą.