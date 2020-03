Rząd Słowacji postanowił, że od godz. 6. rano w czwartek na terenie całego kraju obowiązywać będzie stan sytuacji nadzwyczajnej w związku z zagrożeniem koronawirusem - poinformował na konferencji prasowej premier Peter Pellegrini.

Rząd wprowadził stan sytuacji nadzwyczajnej / Martin Divisek / PAP/EPA





Zapewni to - na przykład - państwu pierwszeństwo w zakupywaniu potrzebnych mu towarów, na przykład aparatury do sztucznej wentylacji płuc. Na Słowacji wykryto dotąd 10 przypadków zakażenia koronawirusem.



"Państwo i rząd będą mogły wymusić realizację dostaw lub usług od konkretnych instytucji na terenie Republiki Słowackiej. Ponadto, ale z tego prawdopodobnie nigdy nie skorzystamy, rząd będzie mógł także wymusić na konkretnych osobach, by zrobiły coś na rzecz zwalczania szerzenia się koronawirusa" - powiedział Pellegrini.



Już wcześniej wyjaśnił, że stan sytuacji nadzwyczajnej nie oznacza jakiegokolwiek ograniczenia praw obywateli.



Według premiera, zdarzają się przypadki lekceważenia obowiązku kwarantanny lub wyłudzania zwolnień lekarskich w związku z rzekomym pobytem na zagrożonym terenie. Ostrzegł, że będzie to weryfikowane na podstawie danych przekazanych przez operatorów sieci komórkowych.