​Od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. na całym świecie odnotowano ponad 81 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem. Umarły 2764 osoby, co stanowi 3,4 proc. wszystkich zarażonych. W Europie koronawirus najszybciej rozprzestrzenia się we Włoszech, gdzie odnotowano już 424 przypadki zachorowań.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że spośród 2763 zgonów, najwięcej zgłoszono z Chin - 2716. Śmiertelne przypadki odnotowano też m.in. w Iranie - 15, Korei Południowej - 11 czy we Włoszech - 12.



Wirus przenosi się drogą kropelkową oraz oralno-fekalną. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Dane WHO mówią, że u 18 proc. potwierdzonych przypadków występuje ciężka postać choroby.



GIS podkreśla, że koronawirus jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Dlatego należy bezwzględnie pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekowaniu ich środkiem na bazie alkoholu.



Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Włochy trzecim największym skupiskiem choroby na świecie

Do 424 wzrosła we Włoszech liczba osób zarażonych koronawirusem - podały media, powołując się na lokalne władze. Tego dnia zmarła dwunasta osoba, pierwsza w regionie Emilia- Romania. Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem odnotowano w Apulii.



W kolejnym dniu kryzysu na tle raptownego szerzenia się patogenu władze medyczne zmieniły strategię: postanowiono, że badane na jego obecność będą tylko osoby z objawami zarażenia. Dotychczas w ramach prewencji przeprowadzono w całym kraju prawie 10 tysięcy takich testów. To znacznie więcej niż w innych krajach - zauważyli eksperci.



Lekarze poinformowali, że wśród zarażonych są także dzieci: siedmioro w Lombardii i jedno w Wenecji Euganejskiej, a więc w głównych ogniskach zachorowań.