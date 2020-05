Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 20 tys. 143 osób. Zmarło 972 pacjentów, a wyzdrowiało 8 452. Dramatyczne doniesienia napływają z Brazylii. W ciągu doby wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło. Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań - za USA. Z kolei w Stanach Zjednoczonych ubiegłej doby zmarło 1561 osób zakażonych koronawirusem. Od początku epidemii w tym kraju odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19. Na cały, świecie - od 31 grudnia 2019 r. do 21 maja 2020 r.- odnotowano 4 mln 960 tys. 975 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 327 tys. 904 zgony. Najnowsze informacje nt. pandemii na świecie i w Polsce przedstawiamy Wam w naszej relacji z 21 maja.

- Francusko-holenderska grupa Air France-KLM poinformowała, że epidemia koronawirusa przyspieszyła decyzję o całkowitym wycofaniu z eksploatacji największego pasażerskiego samolotu na świecie, dwupokładowego Airbusa A380.



17:44 PORTUGALIA

W Portugalii w ciągu ostatniej doby zanotowano najniższą od marca liczbę pacjentów leczonych z powodu Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii.

Do czwartkowego popołudnia było tam 92 chorych zakażonych koronawirusem - podał resort zdrowia tego kraju.



17:33 NOWE DANE W POLSCE

Jest 160 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 62 na Śląsku).

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (62), mazowieckiego (46), dolnośląskiego (16), wielkopolskiego (10), opolskiego (8), łódzkiego (6), małopolskiego (5), kujawsko-pomorskiego (2), lubelskiego (2), pomorskiego (2) i podkarpackiego (1) - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też o śmierci kolejnych 7 osób.



Łącznie w Polsce - 20 tys. 143 przypadki zakażeń i 972 zgony spowodowane COVID-19.





17:25 NOWE DANE GIS DOT. LICZBY ZAKAŻONYCH NA ŚWIECIE

Od 31 grudnia 2019 r. do 21 maja 2020 r. odnotowano na świecie 4 mln 960 tys. 975 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 327 tys. 904 zgony - podał w czwartek Główny Inspektorat Sanitarny powołując się na międzynarodowe dane.



Najwięcej przypadków COVID-19 - jak wskazał GIS - zgłoszono w Stanach Zjednoczonych (1 mln 551 tys. 853), Rosji (308 tys. 705), Brazylii (291 tys. 579), Wielkiej Brytanii (248 tys. 293), Hiszpanii (232 tys. 555) i we Włoszech (227 tys. 364).



Najwięcej zgonów odnotowano w Stanach Zjednoczonych (93 tys. 439), Wielkiej Brytanii (35 tys. 704), Włoszech (32 tys. 330), Francji (28 tys. 132), Hiszpanii (27 tys. 888) i Brazylii (18 tys. 859).





17:20 BYTOM

Nowe ognisko koronwirusa pojawiło się w Bytomiu na Śląsku. Zakażenie wykryto w Ewangelickim Domu Opieki "Ostoja Pokoju".





16:55 BIAŁYSTOK

Od 1 czerwca w szpitalu jednoimiennym w Łomży (Podlaskie) zacznie się stopniowy powrót do przyjmowania wszystkich pacjentów, z zachowaniem gotowości do leczenia pacjentów z koronawirusem - poinformowano w Białymstoku na konferencji wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, szefa MEN Dariusza Piontkowskiego i wojewody Bohdana Paszkowskiego.





16:20

"BBC News" informuje, że badacze Medical Research Council przeanalizowali dane z badań w latach 2006-2009, w których wzięto pod uwagę wpływ higieny rąk na zakażenia znanymi wtedy koronawirusami, odpowiedzialnymi m.in. za 20 proc. przeziębień. Obserwacjami objęto 1663 osoby, badano czy są przeziębione i chorują z powodu zakażeń grypopodobnych. Sprawdzano też jak często myją ręce.



Potwierdzono, że mycie rąk mydłem i wodą może chronić przed infekcjami. Najbardziej skuteczne jest mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie, wtedy ryzyko zakażenia jest najmniejsze. Częstsze niż dziesięć razy dziennie mycie rąk w tym przypadku nie miało już znaczenia - twierdzą specjaliści.

15:52 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

O 338 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36042 - poinformowało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek w godz. 17 w środę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.



15:26 Nie trenuje, bo obawia się koronawirusa

Francuski piłkarz N'Golo Kante, mistrz świata z 2018 roku, został zwolniony z udziału w treningach w małych grupach przez swój klub Chelsea Londyn. 29-letni pomocnik obawia się koronawirusa i na razie będzie ćwiczyć w domu.



15:09 Bezrobocie w Portugalii

W Portugalii epidemia koronawirusa doprowadziła do wzrostu o 22 proc. liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy - wynika z opublikowanego w czwartek raportu rządowego Instytutu Pracy i Szkolenia Zawodowego (IEFP).



15:04 Koronawirus w Bułgarii

Bułgarskie ministerstwo zdrowia opowiedziało się przeciw obowiązkowemu testowaniu na obecność koronawirusa osób, które mają być przyjmowane do szpitali. O stanowisku resortu poinformowano w środę późnym wieczorem.



14:31 Warszawskie pływalnie gotowe do otwarcia

Warszawskie pływalnie działające na odkrytym powietrzu są gotowe na szybkie otwarcie. Oczekują tylko na decyzje ze strony rządu.



Jak przekazała pracownica sekretariatu Parku Kultury w Powsinie, w którym mieszczą się baseny na odkrytym powietrzu, pływalnie są przygotowane na użytkowników. Nie wiemy, kiedy będziemy mogli się otworzyć tak naprawdę i czy w ogóle, jednak jesteśmy w pełnej gotowości - zapewniła.

14:09 Koronawirus na Białorusi

Liczba infekcji Sars-CoV-2 na Białorusi w ciągu ostatniej doby wzrosła o 945; koronawirus spowodował sześć kolejnych zgonów - wynika z czwartkowego komunikatu ministerstwa zdrowia. Według prezydenta Alaksandra Łukaszenki sytuacja na Białorusi poprawia się.



14:04 Morawiecki wspiera Szumowskiego

Minister zdrowia Łukasz Szumowski postępował we właściwy sposób i ma moje pełne poparcie, ma pełne poparcie również Polaków, bo Polacy wiedzą, że zadziałał w szybki, zdecydowany i radykalny sposób, by ratować zdrowie i życie - mówił premier Mateusz Morawiecki.



13:53 Pobłądzili na granicy - muszą przejść kwarantannę

Młodzi rodzice z dwójką dzieci, spacerując nad przełomem Dunajca w Pieninach, pobłądzili i znaleźli się na słowackiej stronie. Zatrzymała ich Straż Graniczna. Turyści będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę - poinformował w czwartek Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.



13:40 Koronawirus w Indonezji

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 973 nowe infekcje koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. To największy dzienny wzrost zakażeń w tym kraju. W większości pozostałych państw Azji Południowo-Wschodniej pandemia zdaje się wygasać.



13:31 Ponad 22 tysiące testów na koronawirusa

W ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano 22,3 tysiąca testów na obecność koronawirusa.



13:26 Warszawiacy nie chcą wysyłać dzieci do szkół

Tylko co dziesiąty rodzic ucznia jednej z pierwszych trzech klas podstawówki wyśle w poniedziałek swoje dziecko do szkoły. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez warszawski ratusz.



W przypadku przedszkoli i żłobków udział w zajęciach deklarował co czwarty rodzic, ale w placówkach w stolicy pojawiło się tylko co dziesiąte dziecko.

13:20 DPS-y w Wielkopolsce

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podał, że obecnie na terenie Wielkopolski kwarantanną objęte są dwa domy pomocy społecznej; zakażonych i hospitalizowanych jest 46 mieszkańców DPS-ów.



Pensjonariusze DPS-ów to jest ta grupa społeczna, która jest bardzo narażona z powodu wieku i problemów zdrowotnych. Wczoraj zakończony został dwutygodniowy cykl badań na Covid-19 u wszystkich pracowników i pensjonariuszy. Wykonaliśmy 8328 testów, badaniem objęto wszystkie samorządowe DPS-y - w sumie 63 domy - poinformował wojewoda.

13:16 Hiszpański bank centralny wzywa do przekwalifikowania pracowników

Bank centralny Hiszpanii (BdE) wezwał rząd do przekwalifikowania pracowników hoteli i handlu w związku ze spodziewanym wzrostem bezrobocia w tych sektorach. Wskazał na nieuniknione problemy tych branż w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.



13:14 Warszawski komisariat objęty kwarantanną

Po wykryciu koronawirusa u kilku funkcjonariuszy Policji z komisariatu w warszawskiej dzielnicy Włochy jednostka została objęta kwarantanną - poinformowała w czwartek Komenda Stołeczna Policji.



13:05 Złamał zasady kwarantanny - podał się do dymisji

Szef prokuratury publicznej Japonii Hiromu Kurokawa podał się w czwartek do dymisji w związki ze skandalem, jaki wybuchł, gdy okazało się, że grał w hazardową wersję gry madżong, łamiąc restrykcje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.



12:57 Belgia

Niewielki wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Belgii - wynika ze sprawozdania krajowego centrum kryzysowego. W ciągu minionych 24 godzin odnotowano 252 przypadki infekcji; dzień wcześniej było ich 192.

Spada liczba osób przebywających w szpitalach. Najnowszy raport mówi o 71 hospitalizacjach oraz 141 pacjentach wypisanych do domu. Zmniejsza to całkowitą liczbę osób w placówkach medycznych do 1448.

W czwartek poinformowano o 37 nowych zgonach przypisanych Covid-19. To o pięć mniej niż dzień wcześniej. 21 z nich miało miejsce w szpitalach, a 16 w domach opieki. Łączna liczba potwierdzonych i podejrzewanych przypadków ofiar śmiertelnych koronawirusa osiągnęła obecnie w Belgii 9186.

12:34 Apel dyrektora krakowskiej Groteski

Apeluję do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury o sfinansowanie testów dla aktorów i zespołów teatralnych - napisał dyrektor Teatru Groteska Adolf Weltschek. Do zajęcia wspólnego stanowiska zachęcił kierujących innymi instytucjami kultury w Krakowie.



Wskazał, że jako dyrektor teatru jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo nie tylko widzów, ale także wszystkich pracowników - aktorów, członków zespołu technicznego i administracji.



Wyjaśnił, że minister kultury Piotr Gliński przypomina dyrektorom instytucji kultury, że "wszystkie procedury związane z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji".

12:28 Fiat Chrysler Automobiles w Tychach przedłuża zawieszenie produkcji

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka Fiat Chrysler Automobiles w Tychach, która od połowy marca nie produkuje samochodów z powodu pandemii koronawirusa, przedłużyła okres zawieszenia produkcji o kolejny tydzień, do 31 maja.

Z nieoficjalnych informacji, docierających m.in. do przedstawicieli działających w fabryce związków zawodowych, wynika, że obecne przedłużenie przestoju może być już ostatnim, a 1 czerwca tyski zakład będzie mógł wznowić produkcję samochodów. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

12:22 Japonia

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił zniesienie stanu wyjątkowego ze względu na pandemię koronawirusa w prefekturach Osaka, Kioto i Hyogo na zachodzie kraju. Wciąż obowiązuje on w Tokio i trzech okolicznych prefekturach oraz na wyspie Hokkaido.



Abe powiedział dziennikarzom, że w Tokio i pozostałych prefekturach stan wyjątkowy może zostać zniesiony nawet już w poniedziałek.

12:21 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

Jeden z największych szpitali pediatrycznych w kraju - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD) - wraca do normalnego funkcjonowania po okresie obostrzeń związanych z epidemią - podała placówka.



Przez ostatnie tygodnie szpitalne oddziały w GCZD na tyle, na ile było to możliwe, pracowały normalnie - przyjmowały pacjentów na hospitalizacje, wykonywały zabiegi i operacje, również te planowe, których odłożenie odbiłoby się negatywnie na zdrowiu pacjenta. Na pełnych obrotach pracował cały czas Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, notując 100-procentowe obłożenie.



Na 18 oddziałów szpitalnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w czasie pandemii zawieszone zostało jedynie funkcjonowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Wynikało to przede wszystkim z obostrzeń, jakie nałożono na fizjoterapię. Po ich rozluźnieniu oddział od zeszłego tygodnia stopniowo przyjmuje małych pacjentów.

12:20 Włochy

Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział w parlamencie, że "jeśli najgorsze mamy już za sobą to zawdzięczamy to obywatelom, którzy zmienili styl życia".



Przedstawiając w Izbie Deputowanych informację rządu na temat jego działań podczas epidemii Conte oświadczył: "Dzisiaj możemy włączyć na nowo motor gospodarczy i produkcyjny pokonawszy najbardziej ostrą fazę kryzysu".



Może nie wszyscy podjęli tak ciężkie decyzje, mające wpływ na niektóre prawa podstawowe, ale dokładnie po trzech miesiącach od wykrycia pierwszego zakażenia możemy przyznać świadomie, że dokonaliśmy właściwych wyborów - ocenił premier kraju, w którym od marca do 18 maja obowiązywały najbardziej surowe restrykcje w Europie.

12:01 Śląsk

189 nowych przypadków koronawirusa odnotowano dziś w Śląskiem. Z porannego raportu wynika, że wśród nowych przypadków 67 dotyczy pracowników śląskich kopalń. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej przybył w ciągu doby tylko jeden zakażony - w sumie jest ich 1199, w PGG do tej pory koronawirusa potwierdzono u 1340 osób. Duży przyrost zakażonych odnotowano dziś w Bytomiu - to aż 49 osób.



11:54 Wiceminister zdrowia: W ciągu tygodnia liczba zarażonych powinna istotnie zmaleć

W czwartek mamy 245 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 189 dotyczy Śląska; to jest sytuacja, którą będziemy obserwowali jeszcze przez około tydzień; jesteśmy przekonani, że w ciągu tygodnia ta liczba powinna istotnie zmaleć - podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



11:32 Prace nad szczepionką

Nie należy liczyć na szybkie opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2- ostrzega jeden z najbardziej znanych specjalistów amerykańskich prof. William Haseltine. Jego zdaniem, wraz z luzowaniem kwarantanny społecznej najważniejsze jest wychwytywanie nowych ognisk zakażeń.



11:24 Spadek produkcji w fabrykach

Gigantyczny spadek produkcji w fabrykach. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu w ciągu miesiąca produkcja przemysłowa spadła o 25,5 proc. To największy spadek co najmniej od 27 lat, czyli od początku opracowywania takich danych.



11:18 Koszalin

U 4 pacjentów oddziału neurologicznego szpitala w Koszalinie wykryto koronawirusa. Chorzy trafili do szpitala z podejrzeniem zakażenia i od początku przebywali w izolatkach. Mimo to koszaliński szpital od dziś na 7 dni wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów na oddział neurologiczny. Nie ma kwarantanny dla personelu.





11:13 Łódzkie przedszkola

Następne jedenaście miejskich przedszkoli będzie gotowych do przyjęcia dzieci. Nastąpi to najprawdopodobniej w poniedziałek, ale należy najpierw ustalić wszystko z rodzicami - poinformowała Monika Pawlak z biura prasowego Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ).

Teraz w Łodzi czynnych jest 31 przedszkoli. Placówki otwarto po przeprowadzeniu u personelu testów na koronawirusa. Badaniom poddano 2780 pracowników miejskiej oświaty. W sumie wykryto ponad 450 przypadków wątpliwych, a u 324 osób z personelu przedszkolnego wynik testów przesiewowych był pozytywny lub wątpliwy. W czwartek potwierdzono, że u kolejnych 30 pracowników przedszkoli powtórzone testy wykazały, że nie mają koronawirusa - powiedziała Monika Pawlak.

Władze miasta przekonują, że testy przesiewowe były konieczne i sporządzone zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Ten sposób badania krytykuje resort zdrowia.

10:43 Rosja

Liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 przekroczyła wynosi 3099. W ciągu ostatniej doby zmarło 127 pacjentów. Od środy odnotowano 8849 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i liczba infekcji wynosi teraz 317 554.





10:41 Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem odwołana

Tegoroczna inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem nie odbędzie się - poinformowali organizatorzy imprezy. Podkreślili, że wpływ na ich decyzję miała "troską o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz gości odwiedzających region".



Jest nam tym bardziej przykro, że tegoroczna edycja miała mieć charakter wyjątkowy, ze względu na okrągłą, 610. rocznicę pamiętnej bitwy. Bezpieczeństwo i zdrowie Polek i Polaków, turystów oraz uczestników inscenizacji z kraju i ze świata jest jednak najważniejsze. Jesteśmy głęboko przekonani, że spotkamy się w przyszłym roku, tym bardziej spragnieni bitewnego chrzęstu zbroi oraz przepięknej lekcji patriotyzmu, której w tym historycznym miejscu doświadczaliśmy niezmiennie od 23 lat - napisano w komunikacie.



Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem przyciągała od lat kilkadziesiąt tysięcy widzów, w szranki na polu bitewnym stawało ponad tysiąc rekonstruktorów z Polski i świata.





10:35 Węgry

Węgierskie siły zbrojne wprowadzą specjalną dobrowolną, rezerwową służbę wojskową dla osób, które straciły pracę podczas pandemii koronawirusa - poinformował minister obrony Tibor Benkoe w Radiu Kossuth.



Podczas 6-miesięcznej służby żołnierze będą otrzymywać żołd wysokości 161 tys. forintów miesięcznie (2100 zł) brutto, a oprócz tego opłatę rekrutacyjną i wyżywienie.



Minister oświadczył, że w tej szczególnej formie zatrudnienia nie będzie obowiązkowego czasu trwania kontraktu, można go będzie w każdej chwili rozwiązać za zgodą stron.



10:02 245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 245 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Aż 189 z nich to mieszkańcy woj. śląskiego. W Wielkopolsce jest 16 nowych przypadków, w woj. zachodniopomorskim 12, w Małopolsce 10, po 4 w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie, po 3 w Pomorskiem, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku oraz 1 w woj. kujawsko-pomorskim.



Zmarły trzy kolejne osoby zakażone koronawirusem: 78-letni mężczyzna w Tychach, 78-letni mężczyzna w Cieszynie i 60-letnia kobieta w Puławach. Wszyscy chorowali na inne choroby.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 19 983. Zmarło 965 osób.



09:48 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w RFN stwierdzono 745 przypadków zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 176 752. Zmarło kolejnych 57 osób, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8147.



Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarły 83 zakażone osoby i odnotowano 797 infekcji.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

09:43 Nowe dane

Wyzdrowiało już 8 452 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2 330 chorych, a kwarantanną objęto 77 461 osób.



09:29 Stadiony

Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell jest bardzo sceptyczny co do planów rozpoczęcia rozgrywek szwedzkiej ligi piłkarskiej, planowanych na 14 czerwca. Jego zdaniem futbol przy pustych trybunach nie jest zagrożeniem, lecz pełne kibiców puby z meczami w telewizji.



09:24 Pakistan

1017 osób zmarło dotąd w Pakistanie z powodu Covid-19 - poinformowały władze kraju. Według prognoz liczba infekcji w Pakistanie podwoi się w czerwcu.



W ciągu ostatniej doby w Pakistanie z powodu zakażenia koronawirusem zmarły 32 osoby. W kraju wskaźnik śmiertelności wynosi obecnie 2,1 proc. jest niższy niż 6,6 proc. na świecie.



09:17 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 476 przypadków zakażenia koronawirusem, 15 chorych na Covid-19 zmarło, a 272 pacjentów wyzdrowiało - podał resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 19 706, zgonów do 579, a wyzdrowiałych do 6227.



W środę rząd Ukrainy podjął decyzję o wprowadzeniu w kraju od 22 maja do 22 czerwca "adaptacyjnej kwarantanny", polegającej na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Zapowiedziano, że w piątek rozpocznie się drugi z pięciu etapów luzowania restrykcji.

09:15 Węgry

Troje chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wzrosła o 43 - do 3641 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Dotychczas zmarły na Węgrzech 473 osoby chore na Covid-19, zaś 1509 uznano już za wyleczone.



Od poniedziałku zniesiona została dalsza część restrykcji, wprowadzonych w związku z pandemią. Na całym terytorium kraju nie obowiązują już ograniczenia w wychodzeniu na ulicę. Można też odprawiać msze z udziałem wiernych.



08:53 Siostry rozdzielone przez pandemię

Dopiero za piątym podejściem mieszkance Nowej Zelandii zezwolono na wjazd do Australii, by mogła zobaczyć się z umierającą na nowotwór siostrą. Jej sytuacja przyciągnęła uwagę mediów. Władze w drodze wyjątku zgodziły się na wjazd i skróciły jej kwarantannę o połowę.



08:02 Zakupy resortu zdrowia

Resort zdrowia wydał 125 mln zł na bezwartościowe testy antygenowe. Od firmy sprzedającej lotnie kupił po zawyżonej cenie respiratory za 200 mln zł - pisze "Gazeta Wyborcza".



07:58 Zwierzęta a koronawirus

Niektóre zwierzęta mogą zakazić się koronawirusem SARS-CoV-2 przez bliski kontakt z zainfekowanymi ludźmi. Dotychczas udokumentowano kilka takich przypadków u psów, kotów i norek. Naukowcy za mało prawdopodobną uważają jednak możliwość zakażenia się człowieka od zwierzęcia.



07:44 Zakażenia koronawirusem u dzieci

Dzieci na ogół nie zakażają dorosłych koronawirusem SARS-CoV-2, jest wręcz odwrotnie. Wszystkie dzieci z zakażeniem, które do nas trafiły, zakaziły się od dorosłych - powiedział w rozmowie z PAP dr hab. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



U dzieci rzadko dochodzi do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i znacznie rzadziej chorują one na COVID-19. Jedynie 1-2 proc. przypadków tej choroby przypada na dzieci. Wskazują na to badania w wielu krajach. W Chinach było 2,2 proc. zakażeń u najmłodszych, w USA - 1,7 proc., we Włoszech ok. 1,0 proc., a w Hiszpanii 0,8 proc.

Zdaniem dr. hab. Ernesta Kuchara, kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w naszym kraju prawdopodobnie na dzieci przypada mniej niż 2 proc. infekcji nowym koronawirusem. Dotąd w sumie było nieco ponad 100 zakażonych nim dzieci.





06:58 Wakacje

Myślę, że przed wakacjami będzie już można chodzić do kina - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mówiąc o urlopach stwierdził, że spokojnie można rezerwować rodzinne wakacje w kraju.





06:23 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 2 248 nowych przypadkach infekcji koronawirusem i 424 ofiarach śmiertelnych. To najwyższa dzienna liczba zgonów od początku pandemii.



Oznacza to wzrost potwierdzonej liczby zachorowań na Covid-19 do 56 594, a zgonów do 6090.



05:32 Wzrost cen we Włoszech

Espresso w cenie do 2 euro, usługi fryzjerskie droższe średnio o 25 procent - takie podwyżki odnotowano w wielu częściach Włoch po otwarciu barów i salonów usługowych. Według organizacji obrony konsumentów najbardziej ceny wzrosły w Mediolanie.



Otrzymujemy dziesiątki sygnałów o wzroście cen - poinformowała organizacja Codacons po trzech dniach odmrożenia biznesu i usług w kraju. Według dotychczasowych obliczeń kawa zdrożała od ponad 20 do 53 procent.



Także w wielu spośród przeżywających od poniedziałku oblężenie salonów fryzjerskich ceny poszły w górę, np. strzyżenia średnio z 20 do 25 euro. Ale są też miejsca, w których podwyżki sięgnęły ponad 60 procent.

05:31 Spadek szczepień dzieci w Nowym Jorku

Według burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio w czasie pandemii Covid-19 w mieście znacznie spadł odsetek dzieci szczepionych na inne choroby zakaźne. Podkreślił, że w niektórych przypadkach było ich 91 proc. mniej niż tym samym czasie minionego roku.



Występując na konferencji prasowej de Blasio uznał znaczne obniżenie odsetka szczepionych dzieci za kolejne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Nowym Jorku, obok batalii z koronawirusem. Na szczególne ryzyko, podkreślił, narażone są dzieci nie poddane szczepieniom przeciw takim chorobom jak krztusiec, odra i ospa wietrzna.

05:30 Nowojorskie metro

Stacje nowojorskiego metra, wagony, a także autobusy będą od przyszłego tygodnia dezynfekowane przy użyciu lamp ultrafioletowych. Służący temu program pilotażowy wprowadza Metropolitalny Zarząd Komunikacji (MTA).



Według producenta PURO Lighting, w Denver w stanie Kolorado, lampy mają zdolność eliminowania wirusów Covid-19, a także innych wirusów oraz bakterii. MTA zakupiło kosztem miliona dolarów 150 tych lamp.





05:15 Airbus A380

Francusko-holenderska grupa Air France-KLM poinformowała, że epidemia koronawirusa przyspieszyła decyzję o całkowitym wycofaniu z eksploatacji największego pasażerskiego samolotu na świecie, dwupokładowego Airbusa A380. Samolot wycofywany jest z powodu zbyt wysokich kosztów eksploatacji.



Już w lipcu ub. r. grupa informowała, że z powodu zbyt wysokich kosztów eksploatacji, w tym zbyt wysokiego zużycia paliwa a także wyjątkowo wysokiego stopnia zanieczyszczania środowiska, Airbusy A380 będą stopniowo wycofywane do końca 2022 r.



Decyzję motywowano tym, że ten olbrzymi dwupokładowy samolot zużywa o 20-25 proc. więcej paliwa w przeliczeniu na jedno miejsce dla pasażera niż inne samoloty długodystansowe nowej generacji a także emituje więcej dwutlenku węgla.





05:11 Brazylia

W ciągu ub. doby wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań, za USA.



Obecnie drugie miejsce na tej liście zajmuje Rosja a trzecie Wielka Brytania.



Łączna potwierdzona liczba przypadków infekcji koronawirusem w Brazylii wynosi obecnie 291 579 a zgonów 18 859.





05:10 Moskwa

W ciągu ubiegłej doby na Covid-19 zmarło w Moskwie kolejnych 68 osób, łączna liczba zgonów w stolicy Rosji wzrosła do 1 794 - poinfomował sztab operacyjny ds. monitoringu sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.



Według danych sztabu liczba zakażonych koronawirusem w Moskwie na dzień 20 maja wynosiła 152 276. W ciągu ostatniej doby wykryto 2 699 nowych przypadków.



W całej Rosji zarejestrowano 308 705 przypadków infekcji, ok. 3 tys. osób zmarło a 85 392 uznano za wyleczone.

05:06 USA

1561 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii w USA odnotowano ponad 93 416 zgonów na Covid-19.

To drugi dzień z rzędu, gdy w USA zarejestrowano ponad 1,5 tys. zgonów. Ostatnie trzy dobowe bilanse informowały o 1536, 759 i 820 ofiarach śmiertelnych.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ze wszystkich zgonów na Covid-19 na świecie. Z tej liczby (93 416) blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork (28 636).