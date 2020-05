W ciągu ubiegłej doby wykryto prawie 20 tys. nowych przypadków zachorowań na Covid-19, 888 osób zmarło - poinformowąło brazylijskie ministerstwo zdrowia. Eksperci wskazują, że jeśli tendencja ta utrzyma się to Brazylia może zająć drugie miejsce wśród krajów z największą liczbą zachorowań, za USA.

Na brazylijskich cmentarzach zaczyna brakować miejsca na chowanie zwłok / FERNANDO BIZERRA / PAP/EPA

Obecnie drugie miejsce na tej liście zajmuje Rosja a trzecie Wielka Brytania.

Łączna potwierdzona liczba przypadków infekcji koronawirusem w Brazylii wynosi obecnie 291 579 a zgonów 18 859.



Wobec szybko rozprzestrzeniającej się pandemii ministerstwo zdrowia wydało dę wytyczne zalecające stosowanie leków przeciwmalarycznych, w tym chlorochiny i hydroksychlorochiny, czyli hydroksylowej pochodnej chlorochiny. Do zażywania hydroksychlorochiny przyznał się prezydent USA Donald Trump, który oświadczył, że "ewentualna korzyść przeważa nad względnym ryzykiem".



Do stosowania chlorochiny w leczeniu chorych na Covid-19 wezwał prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Zrobił to mimo ze strony ekspertów medycznych, którzy wskazują, że jej skuteczność w zwalczaniu nowego wirusa nie jest dowiedziona.



Bolsonaro, były wojskowy, jest powszechnie krytykowany za jego stosunek do pandemii. Długo sprzeciwiał się np. zaleceniom utrzymywania dystansu społecznego, domagając się natomiast jak najszybszego otwarcia gospodarki.



Prowadzimy wojnę. Gorsza od porażki byłaby hańba poddania się - napisał Bolsonaro na Twitterze.