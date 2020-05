W czwartek mamy 245 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 189 dotyczy Śląska - to jest sytuacja, którą będziemy obserwowali jeszcze przez około tydzień; jesteśmy przekonani, że w ciągu tygodnia ta liczba powinna istotnie zmaleć - podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Trwają wymazy, pobieranie próbek od rodzin pracowników przemysłu wydobywczego. Chcemy, żeby wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem mogli mieć możliwość uzyskania takiego testu - powiedział Cieszyński.

Liczymy na to, że w momencie gdy to testowanie się zakończy - te testy są przeprowadzane w laboratoriach w całej Polsce, aby zapewnić dostęp wszystkim tym, którzy są nimi zainteresowani, którzy tych testów potrzebują, dlatego będziemy się angażować w pełnym wymiarze - i jesteśmy przekonani, że w ciągu tygodnia ta liczba powinna istotnie zmaleć - oświadczył.





Wiceminister zwrócił uwagę, że mamy w tej chwili prawie 8,5 tys. ozdrowieńców. To oznacza - jak mówił - że z ok. 20 tys. osób, które zachorowały ponad 40 proc. już wyzdrowiało. To jest powyżej tej statystyki, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe - zaznaczył Cieszyński.



Patrząc statystycznie w sposób zupełnie obiektywny na liczby, porównując je z innymi krajami, ta sytuacja w Polsce wygląda dobrze. Jeśli patrzymy na liczbę zgonów na milion mieszkańców, jesteśmy tutaj w ostatniej ćwiartce, jeśli chodzi o kraje europejskie, za wyjątkiem tych najmniejszych lub tych, co do których są wątpliwości jeśli chodzi o jakość raportowania - zauważył.



Cieszyński dodał, że jeszcze lepiej wygląda sytuacja jeśli chodzi o liczbę zarażonych. Tutaj te statystyki są dla Polski jeszcze bardziej korzystne - podkreślił.