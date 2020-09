W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 2 507 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 9 osób. W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 31 911 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 729 pacjentów. Niektóre greckie sklepy detaliczne muszą zostać zamknięte wcześniej. Ograniczenie wejdzie w życie od soboty do 4 października. To efekt wzrostu liczby przypadków koronawirusa w aglomeracji Aten i innych częściach kraju.W nasz ym raporcie dnia zbieramy najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie.

08:07 Koronawirus w Indiach

W Indiach w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 85 362 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zwiększając ogólną liczbę infekcji do ponad 5,9 miliona.

Zmarło kolejne 1089 osób, przez co bilans ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 od wybuchu pandemii wzrósł do 93 379.

Krzywa infekcji SARS-CoV-2 w Indiach wykazuje systematyczny spadek od 16 września, kiedy odnotowano rekordową liczbę przypadków w ciągu jednego dnia - ponad 97,8 tys. Do tej pory potwierdzono w sumie 5 903 932 przypadki zakażenia, ale wyzdrowiało 4 849 584 osób - podaje dziennik "Times of India". Obecnie w Indiach jest 960 969 przypadków aktywnych.





07:36 Koronawirus we włoskich szkołach

W ponad 400 szkołach we Włoszech wykryto przypadki zakażeń koronawirusem. Według ekspertów, o realnym wpływie otwarcia szkół na przebieg epidemii można będzie przekonać się za dwa-trzy tygodnie.



Najwięcej szkół, w których potwierdzony został przynajmniej jeden przypadek zakażenia , znajduje się w Lombardii; jest ich 84. Na drugim miejscu są placówki oświatowe w regionie Emilia-Romania; jest ich 60. W Toskanii takich szkół jest 50, a w stołecznym regionie Lacjum 38.



W Rzymie przypadki zakażeń wykryto w 19 szkołach różnych szczebli, w Bolonii w 14, zaś w Mediolanie w 13.



Rok szkolny rozpoczął się, ale trudności nie brakuje, bo droga jest wciąż długa i pełna pułapek - przyznała minister oświaty Lucia Azzolina. Podkreśliła, że "po to, aby chronić szkołę potrzebna jest wielka odpowiedzialność ze strony wszystkich"; "wewnątrz, ale przede wszystkim na zewnątrz naszych szkół".



Ministerstwo Zdrowia wydało okólnik dotyczący zasad postępowania w przypadku stwierdzenia w szkole zakażenia wirusem. Zgodnie z tym rozporządzeniem, konieczne jest poddanie się testowi przez uczniów i nauczycieli. Gdy wynik badania jest pozytywny, po to, aby uczeń bądź nauczyciel mógli wrócić do szkoły, potrzebne będą potem dwa negatywne rezultaty oraz zaświadczenie lekarskie. Dyrektorzy szkół mają co tydzień składać raporty na temat sytuacji epidemiologicznej.

07:30 Londyn na liście obserwacyjnej

Londyn został dodany na krajową listę obserwacyjną w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Do tej pory niemal wszystkie miasta, które trafiły na tę listę, ostatecznie zostały objęte dodatkowymi restrykcjami.



07:25

O wprowadzenie zakazu spotkań osób z różnych gospodarstw domowych zaapelował burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan.- powiedział Khan dziennikowi "The Guardian".Wprowadzenie dodatkowych restrykcji zapowiedziano tymczasem w kolejnych miastach Anglii i Walii. Od soboty mieszkańcy Leeds, Blackpool, Stockport i Wigan nie będą mogli się spotykać z osobami spoza swoich gospodarstw domowych lub swoją "bańką wsparcia" (które mogą tworzyć osoby mieszkające samotnie). We wszystkich tych miastach liczba nowych zakażeń w ciągu ostatnich siedmiu dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców zbliża się do 100, lub jak w przypadku Wigan, przekracza ten poziom.W Walii natomiast dodatkowe ograniczenia od sobotniego popołudnia zaczną obowiązywać w Llanelli na zachodzie kraju, a od niedzielnego - także w dwóch największych miastach, Cardiff i Swansea. ich mieszkańcy nie będą mogli się spotykać w zamkniętych pomieszczeniach z osobami spoza własnych gospodarstw domowych, a także opuszczać obszaru danego hrabstwa. Ponieważ restrykcje już wcześniej wprowadzono na terenie sześciu hrabstw, oznacza to, że objętych nimi będzie już połowa populacji Walii.

Niektóre greckie sklepy detaliczne muszą zostać zamknięte wcześniej. Ograniczenie wejdzie w życie od soboty do 4 października. To efekt wzrostu liczby przypadków koronawirusa w aglomeracji Aten i innych częściach kraju.



Wiceminister ds. sytuacji nadzwyczajnych Nikos Hardalias powiedział, że kioski, minimarkety i sklepy z winami będą zamknięte od północy do 5 rano w Atenach i na innych obszarach o dużej liczbie zakażeń, w tym na wyspach Lesbos i Mykonos. Nowymi ograniczeniami nie będą objęte apteki i stacje benzynowe.



Grecja w ubiegłym tygodniu wprowadziła górny limit dziewięciu osób dla wszystkich publicznych zgromadzeń na świeżym powietrzu. Zawiesiła też koncerty pod dachem i na świeżym powietrzu w Atenach.



Ministerstwo zdrowia odnotowało w piątek 286 nowych przypadków COVID-19, z czego ponad połowę w aglomeracji Aten, Attyce, gdzie mieszka około jedna trzecia populacji kraju.



Liczba nowych infekcji wzrosła w Grecji do 16 913 przypadków. Były trzy nowe ofiary śmiertelne, zaś całkowita liczba zgonów osiągnęła 369.

07:22



W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 2 507 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 9 osób.



Liczba zakażeń w Niemczech od początku pandemii wynosi 282 730, a liczba zgonów - 9 452.



Według Instytutu im. Kocha, głównymi ogniskami wirusa są obecnie ośrodki opieki nad seniorami, szpitale i ośrodki dla uchodźców.

07:15

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 31 911 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 729 pacjentów.



Od początku pandemii w Brazylii odnotowano 4 689 613 przypadków zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już 140 537.



Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA.