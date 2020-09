552 nowe zakażenia SARS-CoV-2 wykryto na Słowacji. To najwyższy dotąd dzienny bilans infekcji - podało ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy odnotowano ponad 500 infekcji w ciągu doby. Premier Igor Matovicz oświadczył, że "przejmuje walkę" z epidemią.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Dzień wcześniej przekroczona została granica 400 nowych przypadków w ciągu doby, w środę było ich ponad 300. Aktualnie w szpitalach jest ponad 180 pacjentów z Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 16 osób, z których 14 wymaga aparatury podtrzymującej oddychanie. W kraju jest 4458 aktywnych zakażeń koronawirusem.

Łącznie na Słowacji od początku epidemii odnotowano 8600 zakażeń koronawirusem i 44 zgonów na Covid-19, w tym jeden w ciągu ostatniej doby - zmarła 67-letnia kobieta.



Premier na Facebooku zadeklarował, że przejmuje walkę z SARS-CoV-2 i w emocjonalnym wpisie skrytykował tych, którzy bagatelizują pandemię.

Sytuacja jest niezwykle poważna, dlatego po trzech miesiącach przejmuję walkę z Covid-19 we własne ręce, z tym samym celem, co podczas pierwszej fali - wygrać z jak najmniejszymi konsekwencjami dla zdrowia i życia niewinnych ludzi - napisał Matovicz. Dodał, że nie będzie w przyszłości zawracać uwagi na krytykę przeciwników maseczek i innych wprowadzanych przez władzę restrykcji.



Przed dwoma tygodniami rządowa komisja do spraw epidemii zaproponowała ograniczenie liczby uczestników imprez masowych, w tym ślubów. Matovicz nie zaakceptował wówczas tych propozycji argumentując, że nie chce ograniczać swobody ludzi. Według słowackich mediów w poniedziałek należy spodziewać się ostrzejszych regulacji związanych z walką z koronawirusem.

