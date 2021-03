W województwie pomorskim obowiązują od soboty zaostrzone restrykcje epidemiczne, które mają ograniczyć skalę rozprzestrzeniania się koronawirusa w regionie. Zamknięte są m.in. kina, teatry, muzea, hotele. Ograniczona została działalność galerii handlowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Nowe obostrzenia to odpowiedź na pogarszającą się sytuację epidemiczną w regionie. Na Pomorzu utrzymuje wysoki wskaźnik zachorowalności. Każdego dnia rośnie liczba zajętych miejsc na oddziałach covidowych. Z dnia na dzień przybywa też pacjentów, którzy wymagają leczenia respiratorem. Lekarze wskazują, że coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w ciężkim stanie.

Wprowadzone w sobotę restrykcje mają wyhamować rozwój pandemii. Według ekspertów ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, stosowanie się do wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa, takich jak dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, to jedyna skuteczna metoda na opanowanie skali rozprzestrzeniania się wirusa.



Apelujemy, aby nie lekceważyć zaleceń. Pamiętajmy o używaniu środków ochrony osobistej. Wchodząc do sklepów dezynfekujmy dłonie. Unikajmy skupisk ludzi. Od naszego zachowania naprawdę wiele zależy. Bądźmy odpowiedzialni - podkreśliła wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Anna Obuchowska.



W związku z wprowadzonymi na Pomorzu rygorami swoją działalność musiały zawiesić:

teatry,

filharmonie,

opery,

muzea,

galerie sztuki,

kina,

biblioteki ,

ośrodki kultury.

Możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online.



Ponownie zamknięte zostały hotele, z wyjątkiem m.in. robotniczych, a także noclegów świadczonych w ramach podróży służbowych.



Zamknięte są także:

sauny,

solaria,

łaźnie tureckie,

baseny (z wyłączeniem basenów działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów i członków kadry narodowej polskich związków sportowych),

kluby fitness,

siłownie,

stoki narciarskie,

obiekty sportowe.



Wydarzenia sportowe mogą się odbywać bez udziału publiczności.



Nieczynne są też automaty do gier hazardowych oraz kasyna.





Zamknięte równie galerie

Ograniczona została działalność galerii handlowych. Otwarte będą w nich jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, a także z meblami, artykułami budowlanymi. W galeriach nadal mogą działać m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, punkty optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, zakłady ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnie, punkty gastronomiczne przygotowujące i podające posiłki na wynos.



Jedna z najważniejszych zmian dotyczy nauczania w klasach I-III. Od poniedziałku będzie się ono odbywało w trybie hybrydowym. W praktyce oznacza to, że część uczniów z danej szkoły będzie uczyć się stacjonarnie, a część - zdalnie (tydzień na tydzień).



Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gov.pl, zaostrzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały na Pomorzu do 28 marca.