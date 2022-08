Granice Nowej Zelandii zostały w pełni otwarte w poniedziałek dla zagranicznych turystów po raz pierwszy od marca 2020 roku, kiedy zamknięto je w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19 - przekazał serwis BBC.

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern / BIANCA DE MARCHI / PAP/EPA

Od poniedziałku do kraju mogą wjechać podróżni posiadający wizy. Większość z nich będzie musiała mieć za sobą pełny cykl szczepień, aby przekroczyć granicę, ale zniesiono obowiązek kwarantanny. Otwarto także morską granicę Nowej Zelandii, a tym samym statki wycieczkowe i zagraniczne jachty mogą teraz ponownie cumować u jej wybrzeży.



Rząd Nowej Zelandii ogłosił po raz pierwszy plan ponownego otwarcia dla zagranicznych podróżnych w lutym bieżącego roku. Zezwolono wówczas na powrót do kraju zaszczepionym obywatelom przebywającym w Australii, a w marcu obywatelom, którzy utknęli w innych państwach. W maju zaczęto przyjmować turystów z ponad 50 krajów znajdujących się na liście systemu bezwizowego.



Wraz z resztą świata nadal zajmujemy się (...) globalną pandemią, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo naszych obywateli. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa obejmuje również dochody i dobre samopoczucie - powiedziała premier Jacinda Ardern na chińskim szczycie biznesowym, który odbył się w poniedziałek w Auckland.



Turystyka to jedna z tych nowozelandzkich branż, które najbardziej ucierpiały z powodu wprowadzenia restrykcji covidowych - oceniło BBC. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 udział branży w krajowym PKB spadł do 2,9 proc. z 5,5 proc. rok wcześniej. Liczba osób zatrudnionych w turystyce również zmniejszyła się w tym okresie o ponad 72 tys.