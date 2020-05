Sobota jest pierwszym dniem obowiązywania w Polsce nowych, poluzowanych zasad dot. przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem. Nie musimy zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli możemy zachować 2 m odległości od innych. Przestały też obowiązywać limity osób w sklepach. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

W Polsce potwierdzono już 23 376 przypadków zakażenia koronawirusem, spośród zakażonych zmarło 1 051 osób.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wyzdrowiało 11 016 osób zakażonych koronawirusem.

Liczba zakażonych na Śląsku przekroczyła 8 tys.

Na całym świecie COVID-19 zakażonych jest już 5 931 293 osoby, zmarły natomiast 365 034 osoby.

Najwięcej zachorowań potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji, najwięcej ofiar śmiertelnych jest natomiast w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Od dzisiaj w Polsce zniesiony został obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, nakaz obowiązuje nadal w zamkniętych przestrzeniach, między innymi w sklepach i środkach komunikacji.

Zniesione zostały również limity osób, które mogą przebywać w sklepach, restauracjach i kościołach.

6 czerwca ma zostać wdrożony kolejny etap luzowania obostrzeń. Wtedy działalność będą mogły wznowić między innymi kina i teatry.





14:40 RPA

Rząd Republiki Południowej Afryki nie zgadza się jeszcze na powrót sportów kontaktowych, w tym rugby. Siedem miesięcy temu rugbiści tego kraju zwyciężyli po raz trzeci w prestiżowym Pucharze Świata i tym samym wyrównali rekord Nowej Zelandii.



RPA przygotowuje się do dalszego łagodzenia ogólnych obostrzeń w czasie pandemii koronawirusa, a tymczasem minister sportu Nathi Mthethwa poinformował, że utrzymany został zakaz wydarzeń sportowych w dyscyplinach kontaktowych. To oznacza dalszą przerwę m.in. dla rugbistów, i drużyn ligowych, i reprezentacji.





14:28 Śląsk

Lekarze ze Śląska będą badali osoby, które wyleczyły się z zakażenia koronawirusem. Wyniki mają wskazać m.in., jakie powikłania wywołuje Covid-19. Badania będą prowadzone z grantu, który Śląskie Centrum Chorób Serca pozyskało z Agencji Badań Medycznych działającej przy Ministerstwie Zdrowia.









14:17 Wielka Brytania luzuje obostrzenia

Już w poniedziałek Wielka Brytania zaczyna łagodzić "lockdown". Brytyjczycy będą mogli spotykać się w większych grupach, do szkół powrócą uczniowie podstawówek. Eksperci twierdzą, że to decyzja podjęta za wcześnie.

Tylko w samej Anglii każdego dnia odnotowuje się 8 tys. nowych przypadków zakażeń. Współczynnik przenoszenia się wirusa jest ledwo poniżej poziomu, od którego jest rozprzestrzenianie jest uważane za błyskawiczne. Wprowadzony w tym tygodniu system wyłapywania kontaktów ludzi, u których potwierdzono obecność koronawirusa, nie jest w pełni funcjonalny.

Zbyt wczesne likwidowanie obostrzeń może doprowadzić do ponownej fali zakażeń. Rząd podjął tę decyzję z myślą o stopniowym odmrażaniu gospodarki.





13:57 Czy Szumowski powinien zostać odwołany?

40,1 proc. badanych uważa, że minister zdrowia Łukasz Szumowski powinien zostać odwołany - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest 32,8 proc. ankietowanych.









13:45 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 899 tys. 69 próbek pobranych od 821 tys. 811 osób - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 25,6 tys, testów.







13:37 Włosi oburzeni grecką listą

Nie jesteśmy "lazaretem", "żądamy szacunku"- grzmi w mediach społecznościowych szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio, odnosząc się do decyzji niektórych krajów europejskich, które nie chcą na razie wznowienia ruchu z Italią.

Jego wzburzenie - jak i wielu innych Włochów wzbudził szczególnie fakt, że Italii nie ma na liście 29 państw, których obywatele będą mogli od 15 czerwca przyjeżdżać do Grecji bez obowiązku kwarantanny. Rzymski dziennik "Il Messaggero" nazwał to "policzkiem dla Włoch". Dodam, że Grecy podobnie potraktowali też nas Polaków.





13:26 E-lekcje z NBP

Opolski oddział Narodowego Banku Polskiego wspólnie z Izbą Administracji Skarbowej w Opolu prowadzi wirtualne lekcje dla uczniów szkół średnich poświęcone tematom związanym z przedsiębiorczością i ekonomią.

Pomysł organizacji wirtualnych lekcji dla uczniów opolskich szkół średnich jest kontynuacją wcześniejszych spotkań uczniów z pracownikami Narodowego Banku Polskiego w Opolu.

"Jednym z zadań Narodowego Banku Polskiego jest edukacja społeczeństwa. Dlatego chcemy dotrzeć z wiedzą naszych specjalistów do uczniów szkół średnich za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej nam przez Politechnikę Opolską. Forma wirtualnych lekcji jest koniecznością wynikającą z pandemii koronawirusa, jednak poszerzyła w znaczący sposób liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w naszych zajęciach" - powiedział prof. Paweł Frącz, dyrektor oddziału NBP w Opolu.





13:12 Pieniądze na dodatkowe testy

Nadzorowane przez samorząd województwa podlaskiego szpitale w Białymstoku, Suwałkach i Choroszczy dostaną 433,3 tys. zł na testy na koronawirusa pacjentów przed planowymi ich przyjęciami. Pod koniec kwietnia dostały na ten sam cel 850 tys. zł.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski w Białymstoku, dofinansowanie dostaną Białostockie Centrum Onkologii, szpitale wojewódzkie w Suwałkach i Białymstoku i szpital psychiatryczny w Choroszczy; w sumie będą mogły wykonać blisko 1,1 tys. testów na obecność koronawirusa u pacjentów przyjmowanych na inne oddziały niż zakaźne.





12:54 Łódzkie

Do odwołania nieczynna jest powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie w Łódzkiem. Zamknięto ją, bo jeden z pracowników jest zakażony koronawirusem. Obowiązki sanepidu w Wieruszowie przejęła placówka w Wieluniu.

12:39 Węgry otwierają kąpieliska

Wiele kąpielisk i plaż na Węgrzech jest od soboty otwartych, rusza też sezon statków turystycznych na Balatonie. W ten dzień rozpoczyna się na Węgrzech trzydniowy długi weekend, Zielone Świątki w poniedziałek są bowiem dniem wolnym od pracy.

W zielonoświątkowy weekend rusza wiele plaż nad Balatonem, który jest dla Węgrów najpopularniejszym miejscem wypoczynku w kraju. Część plaż, np. w Balatonalmadi, została otwarta już w piątek.

W niektórych miejscach są wprowadzane ułatwienia pozwalające uniknąć gromadzenia się ludzi. Przykładowo w Alsooers na północnym wybrzeżu Balatonu można kupić bilety wstępu na plażę także przez internet.





12:26 Nowe zasady bezpieczeństwa









12:15 Wznowione szkolenia wojskowe

Podjąłem decyzję, aby wznowić szkolenie, zintensyfikować szkolenia wojskowe. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przeszkolić do 20 tys. osób. Priorytetem są osoby, które utraciły pracę w wyniku koronawirusa - poinformował w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak.

"Mam świadomość tego, że wirus spowodował utratę pracy, w związku z tym dziś podjąłem decyzję, aby wznowić szkolenie, zintensyfikować szkolenia wojskowe" - przekazał szef MON. "Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przeszkolić do 20 tys. osób" - powiedział.





11:58 Węgry

Siedem osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej dobry na Węgrzech. Stwierdzono 26 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej, poświęconej pandemii koronawirusa.

Od początku pandemii na Węgrzech zmarły 524 osoby chore na Covid-19 i wykryto w sumie 3867 zakażeń koronawirusem. Już 2142 osoby uznano za wyleczone.

Spada liczba aktywnych, tj. jeszcze niewyleczonych zakażeń. Jest ich obecnie 1201, przy czym 414 wymaga opieki szpitalnej. Na kwarantannie domowej przebywa obecnie ponad 11 400 osób.





11:46 Lato powinno być spokojniejsze, ale nie oznacza to braku kolejnych zachorowań

"Lato powinno być spokojniejsze niż ostatnie tygodnie" - przewiduje w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny MSWiA Marek Posobkiewicz. To nie oznacza jednak - jak podkreśla - że nowych przypadków zakażenia koronawirusem w najbliższych tygodniach nie będzie.









11:35 Policja

Ostatniej doby sprawdziliśmy prawie 73 tys. osób poddanych kwarantannie; w około 1100 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział w sobotę PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał w sobotę rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policjanci już prawie 6,9 miliona razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Ostatniej doby przeprowadzili 72 918 tego typu kontroli, a w około 1100 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Ciarka dodał, że w około ośmiu przypadkach zwrócono się do policji z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp.

11:23 Uzbekistan: Mecze, ale bez kibiców na trybunach

Do 15 czerwca rząd Uzbekistanu wydłużył czas trwania ograniczeń związanych z koronawirusem, ale część z nich już została złagodzona. Krajowa liga piłkarska wznowi sezon w piątek 5 czerwca, jednak bez kibiców na trybunach.

Rozgrywki przerwano w połowie marca po zaledwie trzech kolejkach. Komplet dziewięciu punktów mają na koncie dwa kluby: Pachtakor Taszkent i Nasaf Karszy.

W najbardziej zaludnionym kraju Azji Środkowej, liczącym 34 miliony mieszkańców, odnotowano ponad 3500 przypadków zainfekowania koronawirusem. Zmarło 14 ludzi.

11:03 Piłkarze Bayernu z niższymi pensjami

Piłkarze Bayernu Monachium będą otrzymywali niższe wynagrodzenie do końca sezonu 2019/2020, mimo że w czasie epidemii koronawirusa liga niemiecka wznowiła sezon - poinformował w sobotę "Bild".

Gazeta napisała, że drużyna z Bawarii, która zmierza po kolejny tytuł w ekstraklasie, uzgodniła z zarządem zmniejszenie pensji. Już w kwietniu wynagrodzenie było niższe o 20 procent, ale w tamtym miesiącu nie rozgrywano meczów.

"To bardzo satysfakcjonujące, że zespół w pełni rozumie obecną sytuację" - powiedział "Bildowi" prezydent Bayernu Herbert Hainer, ale nie podał konkretnych danych.





10:52 Powrót na kort

Andy Murray - dwukrotny mistrz olimpijski i trzykrotny zwycięzca imprez wielkoszlemowych - wystąpi w czerwcowym turnieju charytatywnym organizowanym przez jego brata. Celem imprezy jest zebranie co najmniej 100 tys. funtów dla brytyjskiej służby zdrowia.









10:31 Rosja

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w sobotę 396 575, po wykryciu 8952 nowych infekcji w ciągu ostatniej doby. Zmarło 181 osób, a więc mniej niż w piątek, gdy poinformowano o najwyższej jak dotąd liczbie zgonów - 232 w ciągu jednej doby.



Jednocześnie wśród 181 nowych zgonów aż 78 przypada na Moskwę i jest to najwyższa dotąd w stolicy Rosji liczba zgonów z powodu koronawirusa w ciągu doby.



Łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 w Rosji wynosi teraz 4555.





10:20 Prezydent Urugwaju w kwarantannie

Prezydent Urugwaju Luis Lacalle Pou poddał się kwarantannie po kontakcie z jednym z urzędników państwowych, który jest zakażony koronawirusem - poinformowała w sobotę prezydencka służba prasowa.



Zakażoną osobą jest Natalia Lopez z ministerstwa rozwoju społecznego. Prezydent spotkał się z nią w mijającym tygodniu, a w rozmowach uczestniczył także m.in. minister obrony Javier Garcia.



Szef państwa oraz pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu muszą teraz wykonać testy na obecność koronawirusa i "pozostaną objęte kwarantanną aż do otrzymania wyników badań" - zapewniło biuro prasowe prezydenta.





10:02 NOWE PRZYPADKI W POLSCE

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (178), dolnośląskiego (14), opolskiego (11), świętokrzyskiego (5), małopolskiego (4), zachodniopomorskiego (4), podlaskiego (3) i lubuskiego (2).





09:49 Łódź otwiera wszystkie przedszkola

W Łodzi od poniedziałku 1 czerwca czynne będą wszystkie 142 przedszkola miejskie, które można było uruchomić na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych - podał zespół prasowy Urzędu Miasta Łodzi.

Po umożliwieniu otwarcia przedszkoli miejskich przez władze centralne w Łodzi przebadano pracowników tych placówek na obecność koronawirusa. Okazało się, że z ostatnich 42 osób, których wynik był niepewny, żadna nie jest zakażona SARS-CoV-2. W sumie testom poddano 333 osoby. U nikogo z pracowników łódzkich przedszkoli nie stwierdzono COVID-19.

09:41 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 393 przypadki zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 377 pacjentów uznano za wyzdrowiałych - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 23 204, a zgonów do 696.

9 311 pacjentów dotychczas wyzdrowiało. Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1 700 dzieci i 4 475 pracowników medycznych. Hospitalizacji wymagało 7 172 chorych, a 273 pacjentów podłączono do respiratorów.





09:28 Gowin: Uchroniłem Polskę przed kryzysem

"Wybory przebiegłyby w aurze takiego chaosu, byłoby tyle bałaganu, tyle zastrzeżeń, że Sąd Najwyższy - obojętnie, czy w składzie "starych' czy "nowych" sędziów - na pewno by wyniku tych wyborów nie uznał. One nie mogły się odbyć w formie korespondencyjnej ani 10, ani 23 maja" - stwierdził w RMF FM lider Porozumienia Jarosław Gowin, pytany o to, czy nie żałuje swojego sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. "Sprzeciwiając się tym terminom, uchroniłem Polskę przed głębokim, wieloletnim kryzysem konstytucyjno-ustrojowym. Gdyby doszło do zakwestionowania wyniku wyborów przez SN, Polska na wiele lat pogrążyłaby się w chaosie. Na arenie międzynarodowej spadlibyśmy do statusu takich krajów, jak Białoruś" - ocenił gość Krzysztofa Ziemca.









09:06 MINISTERSTWO ZDROWIA: RAPORT DOBOWY

Wyzdrowiało już 11 tys. 16 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu tej choroby w szpitalach przebywa obecnie 2 207 pacjentów, a kwarantanną objęte są 80 tys. 182 osoby.







08:50 Podkarpackie winnice otwierają się dla turystów

Ok. 2/3 spośród 150 winnic na Podkarpaciu znów przyjmuje turystów. Po przerwie spowodowanej pandemią kornawirusa winiarze ponownie proponują zwiedzanie winnic czy degustacje win - powiedziała PAP redaktor naczelna portalu branżowego naszewinnice.pl Ewa Wawro.

Jednocześnie przypomniała, że "zwiedzając gospodarstwa winiarskie należy stosować się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych".

Na Podkarpaciu winiarze proponują m.in. zwiedzanie winnic, rozmowy o uprawie winorośli, produkcji win oraz ich degustacje. W podróży po winnicach pomagają turystom przewodniki wydawane przez lokalne samorządy oraz stowarzyszenia winiarzy. W ostatnich latach właściciele winnic współpracują także z miejscowymi producentami rolnymi, m.in. wytwórcami serów.





08:26 Meksyk

371 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało meksykańskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 3227 nowych przypadków infekcji.

W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 9415 osób, a zakażonych koronawirusem jest 84 627 osób.

Najwięcej zgonów i infekcji stwierdzono w stolicy, Meksyku, i w sąsiadującym z nim stanie o tej samej nazwie.





08:15 Niemcy: Pracodawcy śledzą pracowników na home office

Portal niemieckiej telewizji publicznej ZDF rozmawiał z dyrektorem berlińskiej agencji detektywistycznej Lietz. Okazało się, że niektórzy szefowie zlecają prywatnym detektywom śledzenie swoich pracowników, którzy z powodu pandemii zostali skierowani do pracy w domu.



W dobie pandemii wielu pracodawców akceptuje tak zwany model "home office", czyli biura domowego opartego na zasadzie zaufania. Według dużych niemieckich agencji detektywistycznych zaufanie pracodawców w rzeczywistości nie jest zbyt głębokie.





08:04 Nauczanie zdalne

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze, a od 25 maja takie zajęcia w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i dla maturzystów. Od 1 czerwca z konsultacji będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, częściowo zostanie też odmrożona nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

07:37 Ekspert: Koronawirus mutuje powoli

W porównaniu z wirusem grypy tempo zmian kodu genetycznego SARS-CoV-2 jest stosunkowo niewielkie. Mimo to, kiedy powstaną leki na koronawirusa, trzeba je będzie stosować z rozwagą, bo pojawiać się będą warianty oporne na działanie leku - mówi PAP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć.

Prof. Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaznaczył, że woli nie mówić o mutacjach, ale o naturalnej zmienności wirusa.

"Tak jak ludzie różnią się między sobą kolorem oczu czy włosów, tak i między koronawirusami występują różnice - powiedział. - W porównaniu do wirusów grypy tempo zmiany koronawirusów jest niewielkie".





07:22 Nowojorczycy wrócą do pracy

Od 200 do 400 tys. nowojorczyków ma prawdopodobnie wrócić w najbliższych tygodniach do pracy. Nastąpi to, jeśli zgodnie z przewidywaniami od 8 czerwca rozpocznie się stopniowy proces reaktywowania gospodarki miasta - poinformował burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

De Blasio wyjaśnił, że w ciągu ostatniej doby tylko 5 proc. z osób poddanych testom na obecność koronawirusa uzyskało wynik pozytywny. To najniższy odsetek odnotowany od wybuchu pandemii. W szczytowym momencie, na początku kwietnia, przekraczał on 70 proc

W ciągu ostatnich 24 godzin do szpitali przyjęto 61 nowych pacjentów z Covid-19, co także mieści się w wymogach ustalonych przez federalne Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), aby można było wznowić działalność gospodarczą. Nie spełnia jeszcze tego kryterium liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich 391, a dopuszczalny pułap wynosi 375.





07:10 Nepal

W ciągu tygodnia w Nepalu liczba zarażeń koronawirusem niemal się podwoiła. Eksperci i lekarze kwestionują działania rządu w czasie ponad dwumiesięcznej ogólnokrajowej kwarantanny. Przez ten czas władze odmawiały powrotu 1,3 mln Nepalczyków, którzy utknęli za granicą.

Ramesh Poudel, 20-letni student z Katmandu, codziennie zapisuje liczbę przypadków koronawirusa ogłaszaną przez ministerstwo zdrowia. "W piątek w Nepalu było ich 170, czyli najwięcej w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzień wcześniej, w czwartek 156 osób i też rekord. Od poniedziałku codziennie bijemy rekordy" - mówi PAP.

W sumie w kraju jest już 1212 przypadków koronawirusa, zmarło 6 osób. "Nie rozumiem, przecież od ponad dwóch miesięcy siedzimy w domach i kwarantanna miała nas ochronić. Tak mówił premier" - dziwi się Poudel.





106 lat ma mieszkanka północy Włoch, która została wyleczona z koronawirusa. "Lekarze dokonali cudu"- mówi rodzina seniorki, która jest pensjonariuszką domu opieki niedaleko miasta Pawia w Lombardii. Lucia Ronda wróciła do zdrowia po miesiącu choroby.



Sędziwa Włoszka przeżyła też pandemię grypy hiszpanki i dwie wojny światowe.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 738 do 181 196 - poinformował Instytut Roberta Kocha. W tym samym czasie zmarło 39 osób. Łączna liczba zgonów w Niemczech wzrosła do 8 489.





O 1225 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w USA. Łączna liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła 102,5 tys. - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 16 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 745 tys. z nich dało wynik pozytywny.





Przy zachowaniu odpowiedniego dystansu od dziś Polacy mogą można bez maseczki spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży lub parkingu. Jeśli jednak na świeżym powietrzu nie możemy zachować dwóch metrów odległości od innych, np. na zatłoczonym chodniku, wówczas nadal trzeba zasłaniać usta i nos.



Nadal trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos m.in. w autobusach, tramwajach, sklepach, kinach, teatrach, salonach masażu i tatuażu, kościołach i w urzędach.



Maseczek nie trzeba nosić w pracy, jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.

Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym i na poczcie na jedną osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od soboty ta zasada przestała obowiązywać.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal należy zasłaniać nos i usta. W sklepie obowiązkowa jest dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.