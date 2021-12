U osób zakażonych wcześniej SARS-CoV-2 może dochodzić do rozwoju autoprzeciwciał, które utrzymują się nawet pół roku po przebyciu Covid-19 – wynika z badania, które publikuje pismo "Journal of Translational Medicine".

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/JUAN CARLOS TORREJON /

Już wcześniejsze badania dowodziły, że w ciężkich przypadkach Covid-19 układ odporności może produkować autoprzeciwciała zdolne atakować własne tkanki organizmu. Najnowsza praca wskazuje, że autoprzeciwciała mogą powstawać również po przebyciu łagodnego, a nawet bezobjawowego Covid-19 i utrzymywać się w czasie. Zdaniem autorów pracy mogą one odpowiadać w dużym stopniu za tzw. długi Covid-19.

Naukowcy z Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles (Kalifornia, USA) przebadali 177 osób z potwierdzeniem przebytej infekcji SARS-CoV-2. Porównywali próbki krwi pobrane od tych osób z próbkami pozyskanymi jeszcze przed pandemią od ludzi zdrowych.



Okazało się, że wszystkie osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 miały podwyższony poziom autoprzeciwciał (czyli przeciwciał skierowanych przeciw tkankom własnego organizmu), które wcześniej powiązano z chorobami autoimmunizacyjnymi. W chorobach tych układ odporności atakuje błędnie zdrowe komórki własnego organizmu. Zalicza się do nich na przykład toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów.



Zaobserwowaliśmy sygnały aktywności autoprzeciwciał, które zazwyczaj mają związek z przewlekłym stanem zapalnym i uszkodzeniem specyficznych tkanek i narządów, jak stawy, skóra oraz układ nerwowy - skomentowała współautorka badania dr Susan Cheng.



W badaniu odnotowano też, że u mężczyzn zakres reaktywności autoprzeciwciał był większy. Z jednej strony jest to paradoksalne, ponieważ choroby autoimmunizacyjne zazwyczaj są częstsze u kobiet. Z drugiej strony, można było tego w pewien sposób oczekiwać biorąc pod uwagę to, że mężczyźni są bardziej podatni na najcięższe postacie Covid-19 - komentuje współautorka pracy dr Justyna Fert-Bober.



Jej zdaniem wyniki uzyskane w badaniu pomagają zrozumieć, co czyni Covid-19 unikatowym schorzeniem. Jak dodaje dr Fert-Bober, ten rodzaj rozregulowania układu odporności może być podłożem różnego typu utrzymujących się objawów, obserwowanych u ludzi, u których rozwija się tzw. długi Covid-19.



Obecnie naukowcy chcą rozszerzyć swoje badanie na osoby z długim Covid-19, aby sprawdzić jakie typy autoprzeciwciał u nich występują i czy ich obecność utrzymuje się w czasie. Planują też sprawdzić, czy autoprzeciwciała powstają u osób zaszczepionych, u których dochodzi do infekcji SARS-CoV-2.



Zdaniem dr Cheng badania te mogą pomóc naukowcom przybliżyć się do opracowania metod leczenia, a nawet zapobiegania następstwom Covid-19, mającym związek z nadmierną reakcją układu odporności, u osób, które są nimi zagrożone.