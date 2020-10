W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano 48 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarło w tym czasie 388 osób. Poinformował o tym na swej stronie Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Zgodnie z szacunkami amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 mln 208 831 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 220 088.

Dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci przewiduje, że w listopadzie lub grudniu, będzie mógł powiedzieć czy niektóre potencjalne szczepionki COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Wyraził zaufanie co do kompetencji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie ich oceny.



Ruszyły plany dystrybucji szczepionek

Zdaniem epidemiologa, gdyby udowodniono, że szczepionki, które obecnie przechodzą badania kliniczne, są bezpieczne i skuteczne, mogłyby być w USA szeroko dostępne od kwietnia.



Amerykańskie stany zaczynają już planować plany dystrybucji szczepionek. Gubernatorzy z obydwu partii zrzeszeni w stowarzyszeniu National Governors Association wzywają rząd federalny do przedstawienia szczegółowych wytycznych w tej sprawie. Zwrócili się do Waszyngton m.in. o fundusze federalne, ustalanie priorytetów, monitorowanie skutków zdrowotnych wirusa itp. kwestie związane z dystrybucją przyszłych szczepionek.



Newsom: Nie wierzymy nikomu na słowo

Demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom stwierdził jednak, że jego stan przed dystrybucją dokona oceny wszystkich szczepionek zatwierdzonych przez agencje federalne. Ogłosił powołanie grupy lekarzy i naukowców współpracujących z kalifornijskim Departamentem Zdrowia Publicznego dla zaopiniowania dopuszczonych do użytku szczepionek.



Oczywiście nie wierzymy nikomu na słowo. (...) Będziemy mieli własny, niezależnie zweryfikowany proces z udziałem naszych światowej klasy ekspertów, którzy akurat tu mieszkają, w stanie Kalifornia - wyjaśnił.



Decyzja Newsoma jest analogiczna do wrześniowego oświadczenia gubernatora Nowego Jorku. Andrew Cuomo także zapowiedział powołanie własnej, eksperckiej grupy zadaniowej.



Prezydent Trump od miesięcy naciskał na szybkie opracowanie szczepionki, co doprowadziło do konfliktów z urzędnikami sektora zdrowia publicznego, którzy nie zgadzali się z harmonogramem prezydenta - podkreślił dziennik "Los Angeles Times", zwracając uwagę na upolitycznienie wielu aspektów walki z epidemią koronawirusa.