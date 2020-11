O 11 483 nowych zakażeniach koronawirusem i 283 zgonach spowodowanych Covid-19 mówi ostatni raport Ministerstwa Zdrowia. W Polsce patogen wykryto już u niemal miliona osób – zmarło 17 tys. z nich. Choć pandemia wciąż niebezpiecznie się rozprzestrzenia, to tysiące osób wyruszyły na zakupy w weekend po otwarciu galerii handlowych, a w wielu miastach protestowano przeciwko wyrokowi Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Najnowsze wiadomości dotyczące koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziesz w naszej relacji.

Szpital tymczasowy w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Szpital od poniedziałku, 30.11 br., może przyjąć pierwszych pacjentów / Andrzej Grygiel / PAP

Wczoraj w Polsce wykryto 11 483 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 283 osoby. Od początku pandemii 985 075 osób otrzymało pozytywny test na SARS-Cov-2. Zmarło 17 029 z nich, a wyzdrowiało 559 429 osób.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, dziś do na zajęcia sportowe wracają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych sportowych oraz mistrzostwa sportowego. W szkołach mogą się też odbywać zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych, centrach kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego.

Szpital tymczasowy, który powstał w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach jest gotowy do przyjęcia pacjentów. Pierwsi mają pojawić się już dziś.

Nowy Jork zacznie od 7 grudnia stopniowo otwierać szkoły dla nauczania w trybie stacjonarnym. Uczniowie w największym w Ameryce systemie szkolnictwa publicznego będą mogli zasiąść w klasach do pięciu dni.

Stany Zjednoczone, Indie i Brazylia to kraje, w których na Covid-19 zachorowało najwięcej osób. Na świecie wykryto już 62,6 mln przypadków koroanwirusa. Walkę z patogenem przegrało 1,4 mln osób.

05:30 Nowy Jork

Jesteśmy przekonani, że możemy zapewnić bezpieczeństwo w szkołach - powiedział w niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, zapowiadając zmianę strategii w sprawie nauczania.



Przed niecałymi dwoma tygodniami zadecydował z powodu nasilenia pandemii Covid-19 o zamknięciu szkół i zezwoleniu tylko na zdalne nauczanie.





05:22 Afryka

Ponad 409 000 ludzi na całym świecie - większość z nich to dzieci w najbiedniejszych częściach Afryki - zostało zabitych przez malarię w zeszłym roku, podała WHO w swoim najnowszym raporcie, a Covid-19 prawie na pewno zwiększy tę liczbę w 2020 roku.



Nasze szacunki są takie, że w zależności od poziomu zakłóceń w świadczeniu usług medycznych z powodu Covid-19 , w Afryce Subsaharyjskiej może dojść do zwiększenia liczby zgonów z powodu malarii - od 20 000 do 100 000, z których większość dotyczy małych dzieci - powiedział dziennikarzom Pedro Alsonso, dyrektor programu WHO przeciwko malarii.



Zdaniem Pedro Alsonso, jest bardzo prawdopodobne, że nadmierna śmiertelność z powodu malarii jest większa niż bezpośrednia śmiertelność z powodu pandemii koronawirusa.





05:18 Nowy Jork

Władze Nowego Jorku powiadomiły o zamknięciu klubu, w którym było w sobotę prawie 400 osób. W trakcie pandemii Covid-19 zgromadzenia, ze względu na niebezpieczeństwo zakażeń, ograniczone są w mieście do maksymalnie 10 uczestników.



Biuro szeryfa w Nowym Jorku napisało na Twitterze, że w nieruchomości komercyjnej na Manhattanie przebywały w sobotę co najmniej 393 osoby. Stanowi to naruszenie obostrzeń wprowadzonych w czasie batalii z zwiększającą się w ostatnich tygodniach liczbą przypadków koronawirusa.



ABC News podkreśla, że zgodnie z ograniczeniami w stanie Nowy Jork, wszystkie zgromadzenia zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i na zewnątrz są ograniczone do 10 osób. Poza tym bary, restauracje, siłownie, ośrodki fitness i obiekty posiadające stanową licencję na sprzedaż alkoholu nie mogą być otwarte w godzinach od 22 do piątej rano.





05:10 Brazylia

Podczas ostatniej doby ministerstwo zdrowia odnotowało w niedzielę 24 468 nowych przypadków koronawirusa i 272 zgony na Covid-19.



To istotne zmniejszenie liczby zakażeń i zgonów w stosunku do doby poprzedzającej ostatni raport- zarejestrowano wówczas 51 922 nowych zakażeń i 587 zgonów.



Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, średni dzienny przyrost nowych zakażeń w ciągu ostatnich dwóch tygodni w niedzielę wyniósł 32,26 tys. Ostatni raz poziom ten odnotowano w połowie września, po czym wskaźnik ten zaczął spadać i stabilizować się. Średnia liczba codziennych zgonów z powodu infekcji w poprzednich dwóch tygodniach wynosiła 502.