Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 352 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w tym o 138 na Śląsku. Resort podał też, że w wyniku choroby zmarło kolejnych 10 osób. Od początku epidemii zmarło 1 038 osób. Dramatyczne dane napłynęły ze Stanów Zjednoczonych - w USA z powodu koronawirusa zmarło już 100 tys. osób. Szybko pogarsza się też sytuacja w Brazylii, gdzie zmarło ponad 25 tys. osób. To półkula zachodnia jest właśnie epicentrum pandemii. WHO ponowiło swoje ostrzeżenie przed powszechnym leczeniem pacjentów chorych na Covid-19 chlorochiną i hydroksychlorochiną, co ma miejsce w wielu europejskich krajach, m.in. w Polsce, Gruzji i Turcji.

Na świecie 5,8 mln osób zaraziło się koronawirusem, zmarło 355 tys. z nich.

W Polsce rano poinformowano o 352 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejne 10 osób

Łącznie w naszym kraju zachorowało 22 825 osób, zmarło 1 038 z nich.

Najwięcej ofiar pandemia do tej pory pochłonęła w USA - tam zginęło 100 tys. osób.

Tylko w ciągu jednej doby w Brazylii zmarło 1086 osób z Covid-19. Prezydent Jair Bolsonaro wciąż jednak ignoruje zagrożenie spowodowane przez wirus

Polska znosi większość obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii.

Wciąż nie wiemy, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Prezydent Poznania został zapytany w czwartek w Porannej rozmowie w RMF FM o swoje słowa, że samorządowcy nie mogą wziąć odpowiedzialności za wybory prezydenckie, jeśli miałyby się odbyć 28 czerwca."Poprzednie wybory też były szumnie zapowiadane przez Kaczyńskiego, że odbędą się 10 maja, poczta nawet zrobiła pakiety wyborcze, wydała na to 70 milionów" - powiedział Jaśkowiak. "My nie mówimy, że my tych wyborów nie zrobimy, mówimy tylko, że to jest bardzo niefortunna decyzja i przestrzegamy rząd, żeby drugi raz nie zrobił tego błędu" - dodał.

23:04 NOWY JORK

Właściciele sklepów i firm w stanie Nowy Jork mogą od czwartku odmówić wejścia osobom, które nie noszą maseczek. Zarządzenie wykonawcze w tej sprawie podpisał gubernator Andrew Cuomo.



Dajemy właścicielom prawo powiedzieć, że jeśli nie nosisz maseczki, nie możesz wejść. (...) Właściciel sklepu ma prawo się chronić. Ma prawo chronić innych klientów - wyjaśnił Cuomo.



22:39 IRLANDIA

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło dziewięć osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1 639 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Dziewięciu nowych zmarłych to bilans podobny do tych z ostatnich dwóch tygodni, z wyjątkiem poniedziałkowego, gdy informowano, że ciągu minionej doby - po raz pierwszy od 21 marca - nie było żadnego zgonu, co było efektem weekendowych opóźnień w potwierdzaniu przyczyny, oraz środowego, gdy wyraźnie wyższa liczba zgonów - 17 - wynikała zapewne z uzupełnienia statystyk.

22:30 FRANCJA

Francuskie ministerstwo zdrowia podało w czwartek, że liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła o 3 325, do 149 071. Wyjaśniło, że powodem tak wysokiego wzrostu liczby infekcji jest włączenia danych z nowego systemu StopCovid.



Wzrost zakażeń w porównaniu z dniem wczorajszym wynika z bardziej efektywnego śledzenia, a nie z sytuacji epidemicznej we Francji - napisało ministerstwo zdrowia w oświadczeniu.



StopCovid jest to aplikacja mobilna, służąca do śledzenia osób zakażonych koronawirusem.



22:06

Diagności laboratoryjni powinni być zatrudniani na stanowiskach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Zatrudnianie ich na innych stanowiskach jest niezgodne z prawem i może być stosowane, by zaniżać im wynagrodzenie - wynika ze stanowiska Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych opublikowanego w czwartek.

21:44

Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 352 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, w tym o 138 na Śląsku. Resort podał też, że w wyniku choroby zmarło kolejnych 10 osób. Od początku epidemii śmierć poniosło 1 038 osób. Natomiast zakażenie wykryto już u 22 825 zakażonych, z których wyzdrowiało 10 560.



21:11 PORTUGALIA

Z powodu restrykcji dla jednostek pływających, szczególnie wycieczkowców, wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa, przy portugalskim wybrzeżu poprawiła się jakość wody - twierdzą ekolodzy. Potwierdzeniem ich opinii jest częste pojawianie się w nadmorskich kurortach delfinów.





20:31 HISZPANIA I PORTUGALIA

Podawane przez rząd Hiszpanii dane dotyczące zgonów na Covid-19 odbiegają od liczb napływających z regionów. W czwartek gabinet Pedra Sancheza poinformował o jednym zgonie w ciągu doby, podczas gdy tylko władze Madrytu potwierdziły 7 ofiar śmiertelnych.



Z kolei w sąsiedniej Portugalii nie zmniejsza się bilans nowych przypadków zakażenia. W ciągu ostatniej doby służby sanitarne zanotowały najwyższą od połowy maja dobową liczbę infekcji - 304.



Z informacji resortu zdrowia wynika, że od środy liczba zgonów zwiększyła się o 13 do 1 369, a łączne zakażonych zostało 31 596 osób.

20:20 RADOM

17 pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, u których w ostatnich dniach potwierdzono zakażenie koronawirusem, zostało przetransportowanych do szpitali zakaźnych - poinformowała rzeczniczka lecznicy Karolina Gajewska.



Obecnie nasz szpital jest wolny od zakażeń. Transport pacjentów z dodatnim wynikiem na obecność SARS-CoV-2 zakończył się w środę - przekazała rzeczniczka.

19:40

Sytuacja na Śląsku jest opanowana, choć nikt nie mówi, że jest łatwa - ocenił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że wszystkie ogniska zakażeń koronawirusa zostały zduszone i ze względu na realizowane procedury nie ma zagrożenia.



19:08 FRANCJA

"Sytuacja sanitarna jest lepsza, niż oczekiwaliśmy" - stwierdził premier Edouard Philippe, przedstawiając w czwartek na konferencji prasowej drugi etap planu wychodzenia Francji z izolacji społecznej.



Wszystkie wskaźniki epidemiczne są na dobrym poziomie z wyjątkiem regionów Ile-de-France, Majotty i Gujany. Te regiony oznaczone są na mapie epidemicznej kraju jako pomarańczowe, czyli z dużą cyrkulacją koronawirusa - poinformował Philippe.



18:40 WIELKA BRYTANIA

Po raz 10. i zapewne ostatni Brytyjczycy wyjdą w czwartek wieczorem na balkony i przed domy, by oklaskami podziękować tzw. kluczowym pracownikom za pozostawanie na służbie w czasie epidemii koronawirusa. Jak wynika z danych urzędu statystycznego ONS, jest ich 10,6 mln.



Inspiracją dla akcji "Clap of Our Carers" były cotygodniowe podziękowania oklaskami dla pracowników służby zdrowia we Włoszech i Hiszpanii, krajach, które najwcześniej w Europie zostały dotknięte epidemią. Pierwsza brytyjska edycja - 26 marca - była uznaniem dla pracowników publicznej służby zdrowia NHS, ale już od następnego tygodnia rozszerzono ją na wszystkich kluczowych pracowników. Inicjatorka akcji, mieszkająca w Londynie Holenderka Annemarie Plas uważa, że czas już ją zakończyć i skoncentrować się na bardziej wymiernej poprawie sytuacji materialnej kluczowych pracowników.



18:25 WŁOCHY

70 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - podano w biuletynie Obrony Cywilnej. Bilans zmarłych wzrósł do 33142. Jest prawie 600 nowych zakażeń, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu ze środą.



Liczba zgonów zanotowanych jednego dnia jest najniższa od trzech miesięcy.

18:06 WIELKA BRYTANIA

O 377 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 37837 - podało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a w godz. 17 w środę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

17:38 POLSKA - NOWE DANE

Ministerstwo poinformowało o śmierci 8 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to 93-letnia kobieta w Raciborzu, 73-letni mężczyzna i 85-letnia kobieta w Tychach, 66-letnia kobieta w Cieszynie, 87-letnia kobieta w Wolicy, 58-letni mężczyzna w Poznaniu, 79-letni mężczyzna w Siedlcach i 71-letni mężczyzna w Bolesławcu.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 22 825 osób, z których 1038 zmarło.

17:33 POLSKA - NOWE DANE

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 225 osób - poinformowało w czwartek po południu Ministerstwo Zdrowia. 69 przypadków dotyczy Śląska, 65 - Mazowsza, 46 woj. łódzkiego. Resort poinformował także o śmierci 8 kolejnych osób.



Resort zdrowia przekazał, że nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (69), mazowieckiego (65), łódzkiego (46), wielkopolskiego (12), dolnośląskiego (11), świętokrzyskiego (6), małopolskiego (5), opolskiego (3), podlaskiego (3), podkarpackiego (2), pomorskiego (2) i lubuskiego (1).

17:14 WARSZAWA

Zamknięta klinika kardiologii w szpitalu klinicznym przy Lindleya w Warszawie. Powód - koronawirus, którego wykryto do tej pory u 20 pacjentów i pracowników oddziału.





16:44 BIAŁORUŚ

Liczba przypadków infekcji Sars-CoV-2 na Białorusi osiągnęła już niemal 40 tysięcy. W ciągu minionej doby zakaziły się 902 osoby - wynika z komunikatu resortu zdrowia opublikowanego w czwartek. Zmarło kolejnych pięć osób.



39 858 osób z potwierdzonym testami zakażeń zarejestrowano na Białorusi do 28 maja - podało ministerstwo. Z powodu Covid-19 zmarło od początku epidemii 219 chorych.

16:33 BIŁGORAJ

Sześć nowych przypadków koronawirusa wykryto wśród pracowników szpitala w Biłgoraju. Wszyscy są w dobrym stanie, nie mają objawów. Kwarantanną objęto 20 członków ich rodzin.



15:50 WHO apeluje o odpowiedzialność plażowiczów

O bezpieczeństwie przebywania na plaży tego lata podczas pandemii zadecydują dwa czynniki: odpowiedzialne władze i odpowiedzialni obywatele - powiedział w czwartek regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie Hans Kluge.



15:42 Katowickie lotnisko gotowe do wznowienia lotów

Lotnisko Katowice, które w czwartek obchodzi 5. rocznicę uruchomienia nowej drogi startowej, deklaruje gotowość do wznowienia ruchu pasażerskiego od 1 czerwca. Obecnie cały czas prowadzi ruch cargo i obsługuje loty związane z serwisowaniem samolotów.



15:33 Zbiórka dla medyków w Krośnie

Ponad tysiąc maseczek ochronnych, 2,5 tys. rękawiczek, a także płyny do dezynfekcji udało się zebrać dla medyków i służb ratowniczych z powiatu strzyżowskiego (Podkarpackie) dzięki akcji zainicjowanej przez policjanta z Krosna.



15:12 Górnicy wracają do pracy

Coraz więcej górników wraca do pracy w śląskich kopalniach. Liczba zakażonych nie rośnie tam już tak lawinowo.



14:57 Koronawirus w szpitalu w Biłgoraju

Zakażenie koronawirusem wykryto u sześciu osób z personelu szpitala w Biłgoraju (Lubelskie), po badaniach przesiewowych wszystkich zatrudnionych. Teraz badani będą pacjenci szpitala - poinformował w czwartek wojewoda lubelski Lech Sprawka.



14:55 Pandemia przyspieszy wycofywanie fabryk z Chin

Pandemia koronawirusa przyśpieszy przenoszenie "fabryki świata" z Chin - wskazał w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwrócili uwagę, że największą kwotę dla firm wycofujących produkcję z Państwa Środka - 2,2 mld dol., przeznaczył dotąd rząd Japonii.



14:54 Kuwait Airways zwalnia pracowników

Z powodu epidemii koronawirusa linie lotnicze Kuwait Airways zwolnią 25 proc. personelu - 1,5 tys. osób - podaje w czwartek Reuters, powołując się na źródła.



14:16 Zakażenia w Lokomotiwie Moskwa

Czterech piłkarzy Lokomotiwu Moskwa jest zarażonych koronawirusem - podał w czwartek rosyjski klub. Wszyscy czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby. Wśród nich nie ma pomocnika reprezentacji Polski Grzegorza Krychowiaka.



13:35 Prawie 22 tys. testów przez ostatnią dobę

13:31 Jak będą wyglądać wakacje nad Bałtykiem?

Nadmierne zagęszczenie ludzi na plażach i kąpieliskach to główne zagrożenie związane z koronawirusem, jakie należy uwzględnić przed zbliżającym się sezonem letnim - taki wniosek płynie z pisma, które do Głównego Inspektoratu Sanitarnego trafiło z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Do dokumentu, zawierającego zalecenia dla samorządów, organizatorów kąpielisk i ich użytkowników, dotarł reporter RMF FM Kuba Kaługa.



13:25 Bon antywirusowy w Białymstoku

15 czerwca powinien ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. bonu antywirusowego dla firm z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Białystok i gminy ościenne - zapowiedział w czwartek prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.



13:18 Bielski szpital wraca do normalnej działalności

Bielski szpital wojewódzki stopniowo przywraca planową działalność i wznawia przyjęcia na oddziały - poinformował w czwartek wicedyrektor ds. lecznictwa Krzysztof Pliszek. Pozwoliły na to m.in. skuteczne działania zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.



13:03 Respirator dla wrocławskiego szpitala

Respirator transportowy, który będzie częścią wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego, przekazał w czwartek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 4. Wojskowemu Szpitalu Klinicznemu we Wrocławiu. Kupiono go w ramach akcji #WdzieczniMedykom.



12:53 POLSKA

Gdzie oprócz Śląska sytuacja jest najgorsza? Przeczytajcie!



12:48 PODLASKIE

Przy szpitalu w Łomży (Podlaskie) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku uruchomiło laboratorium gdzie są wykonywane testy genetyczne na obecność koronawirusa - poinformowali w czwartek na konferencji prasowej w Białymstoku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i dyrektor RCKiK prof. Piotr Radziwon.

12:36 WŁOCHY

W Mediolanie przeprowadzono u 18-latka pierwszą w Europie operację przeszczepu obu płuc, zniszczonych przez koronawirusa - podały w czwartek włoskie media. Nastolatek był w ciężkim stanie, a jego płuca, jak mówią lekarze, zostały "spalone" w ciągu kilku dni.

12:34 POLSKA

Publikacja uchwały PKW, zakończenie prac nad ustawą ws. wyborów, zarządzenie wyborów, uczciwa kampania i przeprowadzenie demokratycznych wyborów w terminie, który nie będzie kwestionowany przez żadnego z kandydatów - to plan szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza rozwiązania kryzysu wyborczego.

12:25 POLSKA

Mimo, że od 18 maja sądy mogą rozpoznawać sprawy spoza katalogu pilnych, wiele "zwykłych" spraw nadal nie wróciło na wokandy - donosi Prawo.pl. Według sędziów cytowanych przez portal po ponad dwóch miesiącach od "zamrożenia", powrót do normalności, jest trudny.





12:16 MAŁOPOLSKIE

Lotnisko Kraków Airport przygotowuje się do wznowienia ruchu pasażerskiego, zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi. Nastąpi to od 1 czerwca, kiedy - jak zapowiadają PLL LOT - przewoźnik zacznie latać do Warszawy i Gdańska.



Od 1 czerwca samoloty narodowego przewoźnika będą latać z Krakowa do Warszawy dwa razy dziennie i do Gdańska raz dziennie, przez siedem dni w tygodniu.









12:06 POLSKA

W najbliższych dniach będzie decyzja o tym, które szpitale jednoimienne i kiedy zostaną wygaszone - odpowiada Ministerstwo Zdrowia pytane przez naszego reportera. Przypominamy - to placówki leczące tylko pacjentów z koronawirusem, powstałe w związku z epidemią. Nie wiadomo jeszcze kiedy i które placówki zostaną wygaszone, ale wiadomo jak cały proces ma wyglądać.

Tak naprawdę w większości przypadków będzie to wygaszanie na pół gwizdka, wiele z tych szpitali nadal będzie gotowych na leczenie koronawirusa, ale zacznie regularnie przyjmować też innych pacjentów.

50 proc. Łóżek raczej pozostanie jako łóżka covidowe, pozostałe będą przekształcone na standardowe oddziały, które działały przed epidemią - wskazuje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia.

To przekształcanie szpitali jednoimiennych w szpitale "pół na pół' będzie się odbywało stopniowo, w najbliższych tygodniach, we współpracy z wojewodami. Jeden lub dwa takie szpitale najpewniej całkowicie znikną z mapy, ale większość- jeszcze przez jakiś czas - będzie utrzymywała oddziały tylko dla pacjentów z koronawirusem.





12:00 POLSKA

Wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin jest zdrowy, wynik jego testu na obecność koronawirusa jest negatywny - poinformował w czwartek wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Artur Soboń.



O zdrowie Sasina Soboń został zapytany przez portal money.pl. Dostałem radosnego sms-a od Jacka Sasina, wczoraj wieczorem, że jest zdrowy i wynik testu jest negatywny - poinformował w czwartek Soboń.



W poniedziałek Sasin napisał na Twitterze, że podczas roboczego spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, w związku z czym jest na kwarantannie i pracuje zdalnie.





11:51 PODKARPACKIE

21 tys. maseczek wielokrotnego użytku oraz ponad 4,2 tys. przyłbic ochronnych przekazał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie dla Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Społecznej na Podkarpaciu. Zostaną one przekazane pracownikom ponad 160 podmiotów.







11:48 POLSKA

11:44 LUBELSKIE

W kościele w Pliszczynie koło Lublina wykryto ognisko koronawirusa. Proboszcz podjął decyzję o zamknięciu kościoła. Prosi też uczestników nabożeństw o zgłaszanie się do sanepidu.









11:42 POLSKA

Poza trzema województwami, czyli śląskim, łódzkim i wielkopolskim mówimy o spadku liczby zachorowań; tam są ogniska, które w przyszłym tygodniu powinny wygasać - powiedział w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, wtedy tendencja będzie spadkowa w całym kraju.



Podczas konferencji prasowej Andrusiewicz podkreślił, że na wynik potwierdzonych zakażeń nadal rzutuje głównie Śląsk i testowane w tym województwie rodziny górników. Osoby te są testowane w kwarantannie, więc nie ma obaw o transmisję poziomą w społeczeństwie - zaznaczył.



Uprzedził również, że napływają kolejne wyniki, które wpłyną na dzisiejszy wieczorny bilans - wieczorem ma pojawić się kolejnych około 100 potwierdzonych zakażeń na Śląsku. Kończymy testować ostatnią kopalnię, tam też jest kilka wyników dodatnich, ale nie ma już dużych ognisk - powiedział rzecznik MZ. Dodał, że ogniska na Śląsku zostały zamknięte. Tak naprawdę na wyniki rzutują głównie rodziny górników, które są testowane w granicach 800-1200 testów dziennie - powiedział.





11:33 POLSKA

Doświadczyliśmy wolnego czasu, wspólnego przygotowywania posiłków i jedzenia w rodzinnym gronie. Sięgnęliśmy po stare przepisy i przetwory. To jest impuls do poprawy naszej diety. Szansą na utrwalenie tych dobrych nawyków jest pojawianie się świeżych warzyw i sezon na polskie superowoce - to wnioski z realizowanych przez Kantar dla KZGPOiW "Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców".



Nie zmienialiśmy diety w celu zwiększenia odporności i nie dostosowywaliśmy jej do sytuacji epidemii. Konsumenci ograniczyli ilość wyjść na zakupy. Często na stołach pojawiały się przetwory, także te własnej roboty. Niektórym badanym epidemia dała impuls do zmiany diety i zwiększenia udziału w niej warzyw i owoców. Argumentowali to większą ilością czasu i powrotem do gotowania w domu - dodaje Agata Zadrożna, ekspert Kantar.





11:30 HISZPANIA

Rząd Hiszpanii poinformował w czwartek, że mimo negocjacji ze spółką Nissan japoński producent aut zamknie swoją fabrykę w Barcelonie. Związki zawodowe szacują, że pracę straci łącznie 20 tys. osób.







11:20 HOLANDIA



Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się tegoroczna edycja Grand Prix Holandii, zaliczanego do cyklu mistrzostw świata Formuły 1 - potwierdzili oficjalnie organizatorzy. O możliwości odwołania imprezy mówiono od dawna.



Wyścig w Zandvoort miał się odbyć 23 sierpnia - po raz pierwszy od 1985 roku.



Czekałem na to 35 lat, to mogę poczekać jeszcze rok - powiedział dyrektor sportowy imprezy Jan Lammers.





11:17 MAZOWIECKIE

Pacjenci, którzy przychodzą do Szpitala Bielańskiego do poradni specjalistycznych, muszą czekać przed budynkiem. Do ich dyspozycji są zaledwie trzy ławki. Dyrekcja szpitala odpowiada, że organizacja przyjęć jest zgodna z procedurami w czasie pandemii, a o porządek przed szpitalem powinni zadbać sami pacjenci. Rzecznik Praw Pacjenta podjął już interwencję.







11:06 WĘGRY



Od czwartku na Węgrzech kibice znowu pojawią się na trybunach - dotyczy to wszystkich wydarzeń sportowych, które odbywają się na świeżym powietrzu, w tym także meczów piłkarskich. Obowiązują przy tym jednak bardzo duże restrykcje.



Publiczność będzie mogła obserwować spotkania w okrojonej liczbie i musi zachowywać co najmniej 1,5-metrowe odstępy. To oznacza, że na stadionach może być zajęte co czwarte miejsce siedzące.





10:59 WIELKOPOLSKIE

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie Leszek Bierła został zwolniony z pracy. Otrzymał wypowiedzenie z pracy ze skutkiem natychmiastowym - potwierdził w rozmowie starosta pleszewski Maciej Wasielewski.



Leszek Bierła został zwolniony ze stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Nie mogliśmy się od jakiegoś czasu porozumieć, a w czasie wzmożonego działania urzędu w okresie epidemii to już w ogóle - wyjaśnił starosta pleszewski Maciej Wasielewski.



Według starosty, Leszek Bierła miał kwestionować polecenia dotyczące funkcjonowania urzędu pracy i utrudniać podejmowanie decyzji w celu usprawnienia działania placówki.



Sytuacja zaogniła się w okresie, kiedy 12 pracowników PUP w Pleszewie zostało zakażonych koronawirusem, a na stanowiskach pozostało trzech pracowników. Na kwarantannę zostali skierowani także dyrektor i jego zastępca.





10:45 ROSJA

Blisko jedna czwarta Rosjan (23,2 proc.) uważa, że pandemia koronawirusa jest wymysłem osób zainteresowanych, a dalsze 9,6 proc. - że zagrożenie jest przeszacowane - wynika z ankiety internetowej, której rezultaty ogłosiła Wyższa Szkoła Gospodarki w Moskwie.



Jak podał w czwartek dziennik "Wiedomosti", w ankiecie wzięło udział łącznie ponad 30 tysięcy osób ze wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej, w wieku od 20 do 60 lat. Ankietę przeprowadzano w kilku etapach od 18 marca do 26 maja.



W okresie przed majem ponad jedna czwarta badanych - 25,6 proc. - oceniało, że w Rosji nie nastąpił jeszcze szczyt epidemii. Przeciwnego zdania było 16,3 proc. Władze ogłosiły przełom epidemii 26 maja - wówczas prezydent Władimir Putin powiedział, że zdaniem ekspertów jej szczyt Rosja ma już za sobą.





10:37 POLSKA

W czwartek zmalała ogólna liczba górników zakażonych koronawirusem. Z danych trzech spółek węglowych wynika, że minionej doby liczba ozdrowieńców była znacząco wyższa od ilości nowych przypadków Sars-CoV-2. W PGG przybyło 10 chorych, w JSW 4. Ogółem z grupy zarażonych ubyły 84 osoby.









10:29 KOREA POŁUDNIOWA



Rząd Korei Południowej ogłosił, że przywraca niektóre obostrzenia w związku ze wzrostem liczby nowych przypadków zakażeń kornawirusem.



W metropolii seulskiej zamknięte na dwa tygodnie zostaną parki, muzea i galerie. Mieszkańcy Seulu są też zachęcani do zrezygnowania z uczestnictwa w zgromadzeniach, odwiedzania restauracji i barów.





10:17 ŚLĄSKIE

W czwartek zmalała ogólna liczba górników zakażonych koronawirusem. Z danych trzech spółek węglowych wynika, że minionej doby liczba ozdrowieńców była znacząco wyższa od ilości nowych przypadków Sars-CoV-2. W PGG przybyło 10 chorych, w JSW 4. Ogółem z grupy zarażonych ubyły 84 osoby.



Łącznie zakażonych koronawirusem jest obecnie ponad 3,6 tys. górników.



Największą zmianę zanotowała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której jeszcze w środę było 1718 przypadków Covid-19, a w czwartek rano 1631. Rzecznik spółki Sławomir Starzyński potwierdził, że pracownicy, u których podwójne badania wykluczyły obecność koronawirusa, stopniowo wracają do pracy. W JSW badania przesiewowe objęły całą ok. 22-tysięczną załogę.





10:03 POLSKA BILANS

Zmarły dwie kolejne osoby, które chorowały na COVID-19. Mowa o 82-letniej kobiecie z Raciborza, 57-letnim mężczyźnie z Tychów. Osoby te miały choroby współistniejące.





10:02 POLSKA BILANS

Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: śląskiego (69), świętokrzyskiego (18), lubelskiego (16), opolskiego (9), dolnośląskiego (7), małopolskiego (4), wielopolskiego (3), lubuskiego (1).







10:01 POLSKA BILANS

Mamy najnowsze dane dotyczące bilansu pandemii w Polsce. Dziś potwierdzono 127 nowych przypadków zakażenia. Zmarły dwie osoby.









09:53

Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z różnych stanów w USA pokazujące wpływ pandemii na życie codzienne.











09:52 NIEMCY

Działający przy uniwersytecie w Monachium renomowany Instytut Badania Gospodarki (Ifo) przedstawił w czwartek swą najnowszą prognozę koniunktury, według której w efekcie pandemii koronawirusa produkt krajowy brutto Niemiec zmniejszy się w tym roku o 6,6 proc.









09:48 TURCJA

Po dwóch miesiącach przerwy Turcja przywróciła w czwartek kolejowy ruch międzymiastowy w ramach kolejnej fazy łagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.



Skład wyruszający o 4 rano z Ankary do Stambułu był pierwszym pasażerskim kursem pociągu od 28 marca. Połowa miejsc w pociągach będzie pusta, a wszystkim pasażerom będzie mierzona temperatura. Minister transportu Adil Karaismailoglu zapowiedział, że osoby z symptomami Covid-19 będą umieszczane w odizolowanych przedziałach i przekazywane odpowiednim służbom na najbliższej stacji.





09:40 ROSJA

Liczba zgonów spowodowanych Covid-19 w Rosji przekroczyła 4 tysiące. W ciagu ostatniej doby zarejestrowano 8371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zginęły 174 osoby.

Łącznie w Rosji zachorowało 379 051 osób, zmarły 4 142 z nich.





09:37 ŚLĄSKIE



Dziś zakończenie badań przesiewowych górników z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. To już druga tura testów. Sprawdzani są też pracownicy firm, które współpracują z kopalnią - donosi reporter RMF FM Marcin Buczek.

W pierwszym etapie pozytywny wynik miało około 50 osób. A to oznacza, że na tym etapie badań zakażenie stwierdzono u około 1,5 procenta całej załogi, która liczy ponad 3 tysiące pracowników.

Testy w tej właśnie kopalni robione są nieprzypadkowo, bo wstępne, próbne badania, wykazywały, że może tam pojawić się kolejne ognisko wirusa. Na razie to się nie potwierdza. Wydobycie w kopalni Bielszowice, jak i powiązanej z nią kopalni Pokój jest wstrzymane. Jeśli druga tura testów potwierdzi, że zakażeń nie jest dużo, w obu tych zakładach od przyszłego tygodnia wydobycie stopniowo będzie wznawiane.





09:31 FRANCJA

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire w czwartek w stacji France 2 wyraził nadzieję, że przedstawiony w środę projekt Komisji Europejskiej dotyczący wsparcia gospodarki UE wart 750 mld euro zostanie przyjęty w najbliższych tygodniach.



Jeśli plan zostanie przyjęty, będzie stanowił moment przełomowy w historii integracji Unii Europejskiej, stanowi bowiem krok w kierunku uwspólnotowienia długu państw unijnych - komentuje Reuters. Agencja podkreśla jednak, że niektóre państwa europejskiej Północy są przeciwne takiemu rozwiązaniu.





09:25 POLSKA

Premier i prezydent zabrali głos w sprawie wielkich środków, jakie trafią do Polski z Unii Europejskiej.









09:21 WIELKA BRYTANIA

Linie Easyjet planują zwolnić 4500 osób, czyli 30 proc. swojej załogi. Według przedstawicieli firmy, obroty Easyjet nie wrócą do poziomów z 2019 roku aż do 2023 roku.









09:11 POLSKA BILANS

Wyzdrowiało już 10 560 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu tej choroby w szpitalach przebywa 2 248 chorych, a kwarantanną objętych jest 79 818 osób.







08:59 WĘGRY

Cztery osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 23 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowano w czwartek na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Do tej pory zmarło 509 osób chorych na Covid-19, a łączna liczba stwierdzonych zakażeń wzrosła do 3816. Prawie 2 tys. osób uznano już za wyleczone.



Coraz mniej osób wymaga opieki szpitalnej - obecnie jest to 404 chorych. Na kwarantannie domowej przebywa ponad 11 500 osób.





08:46 POLSKA

Zainteresowanie ofertą firm pożyczkowych spadło w kwietniu o połowę, nowych pożyczek udzielono o 75 proc. mniej rok do roku. Przedstawiciele tych firm przyczyny krachu na rynku pożyczkowym upatrują w zbyt ostrych zmianach w prawie wynikających z pandemii koronawirusa.



Jak informowała niedawno Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, kwietniowe dane z sektora pożyczek pozabankowych wskazują na dalszy wyraźny spadek aktywności na rynku. Według najnowszych danych z CRIF i BIK uwzględniających cztery pełne tygodnie obowiązywania nowych limitów kosztów pozaodsetkowych, wprowadzonych przepisami antykryzysowymi, w kwietniu br. sprzedaż nowych pożyczek spadła o niemal 75 proc. w ujęciu rok do roku.





08:38 POLSKA

W środę skontrolowano 42,1 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 36,1 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w czwartek Straż Graniczna.



W ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, dzięki któremu do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.





08:22 POLSKA

Od początku czerwca resort cyfryzacji udostępni nową wersję aplikacji ProteGO Safe, dzięki której użytkownik może m.in. otrzymać informację o kontakcie z osobą zakażoną wraz z instrukcją, jak postępować - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.



ProteGO Safe to aplikacja stworzona pod nadzorem resortu cyfryzacji. Według resortu ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. W aplikacji użytkownik dokonuje testu oceny ryzyka zakażenia koronawirusem, a także może prowadzić "Dziennik Zdrowia", który ma pomóc w zauważeniu niepokojących objawów. Ponadto, ProteGO Safe może poprzez Bluetooth komunikować się z urządzeniami jej innych użytkowników. W momencie, kiedy któryś z użytkowników, z którego telefonem spotkał się Twój telefon, zachoruje - dostaniesz odpowiednią informację - podaje MC w opisie aplikacji.





08:18 POLSKA

Od 6 czerwca możliwe będzie odmrożenie kin, jednak nie wszyscy organizatorzy skorzystają z tej możliwości. Otwarcie z początkiem lub w drugiej części miesiąca zapowiadają niektóre małe kina. Z decyzją o reaktywacji wstrzymują się multipleksy, które chcą poznać szczegółowe wytyczne, by ocenić, czy są w stanie działać bez strat finansowych.









08:00 POLSKA

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie, które pozwoli zarządzającym lotniskami użytku publicznego uzyskać środki na finansowanie kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej takiego lotniska.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ma określić sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.



Wynika to z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.





07:43 NOWY JORK

9 miliardów dolarów w dochodach podatkowych straci miasto Nowy Jork w tym roku fiskalnym w rezultacie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 - powiedział burmistrz Bill de Blasio. Szacowana wcześniej kwota wynosiła 7,4 mld dolarów.



Musimy poradzić sobie z faktem, że oprócz kryzysu w służbie zdrowia, oprócz kryzysu gospodarczego, mamy teraz w mieście także kryzys podatkowy - mówił de Blasio w środę na codziennej konferencji prasowej.



Przekonywał, że większa niż przewidywano dziura w miejskim budżecie tym bardziej wymaga pomocy od rządu federalnego. Jak dodał, nie spodziewa się rychłego zwiększenia przychodów.





07:40 POLSKA

W związku z zamknięciem granic przez pandemię koronawirusa w jednym z kijowskich hoteli na odbiór czeka kilkadziesiąt niemowlaków, urodzonych przez surogatki dla cudzoziemców - przypomina portal Ukraińska Prawda - Życie. "Ale jest na Ukrainie dziecko, również urodzone w ramach surogacji, którego rodzina nie odbierze nawet wtedy, kiedy otworzą się światowe granice" - podkreśla serwis.









07:24 POLSKA

Ta informacja was zainteresuje, jeśli czekacie na powrót Ekstraklasy.









07:15 NIEMCY

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) podał w czwartek, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zmarły 62 osoby zakażone koronawirusem. Wirusa wykryto też u 353 nowych osób. Nowy bilans pandemii w Niemczech to 179 717 infekcji i 8411 zgonów.



W stosunku do dnia poprzedniego dobowa liczba nowych przypadków jest niższa o 11. Mimo wykrycia nowych infekcji szacowana liczba aktywnych przypadków spadła i wynosi 8106. Liczba nowych przypadków utrzymuje się obecnie w Niemczech na podobnym poziomie, ok. 300-400 dziennie.







07:02 KOREA POŁUDNIOWA

Korea Południowa być może będzie musiała przywrócić obostrzenia w związku z przyrostem nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Koreańscy urzędnicy stwierdzili, że organom ochrony zdrowia coraz trudniej jest wyśledzić drogi rozprzestrzeniania się wirusa, i wezwali ludzi do zachowania czujności w obawie przed drugą falą pandemii.

Minister zdrowia, Park Neung-hoo, błagał mieszkańców w stolicy i wokół niej, aby unikali zgromadzeń, i zachęcał firmy do umożliwienia chorym pracownikom wzięcia urlopu.





06:37 POLSKA

Nasza waluta nie jest bestsellerem, ale jej notowania po dłuższej przerwie poszły gwałtownie w górę - zauważa czwartkowy "Puls Biznesu".



Wskazanie jednej konkretnej przyczyny jest karkołomne - przyznają analitycy, którzy dość ostrożnie oceniają szansę na kontynuację tendencji. Jeśli coś potanieje, to najprędzej dolar - prognozuje gazeta.





06:22 NIEMCY

Niemieccy siatkarze plażowi znaleźli sposób, jak radzić sobie w czasach pandemii koronawirusa i postanowili zorganizować "Die Beach Liga". Do zawodów zgłosiło się 16 par - osiem męskich i osiem żeńskich, każda zagra z każdą po cztery razy, a rywalizacja potrwa cztery tygodnie.



To ma być sposób na podtrzymanie formy i współzawodnictwo, które zostało zawieszone na czas pandemii. Odwołano większość turniejów zaliczanych do cyklu World Tour.





06:11 WŁOCHY

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej, 77. edycji festiwalu filmowego w Wenecji, który odbędzie się we wrześniu. Poinformował o tym dyrektor święta kina na Lido Alberto Barbera. Jak zapewnił, zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.



Organizatorzy potwierdzili, że w roku pandemii koronawirusa festiwal odbędzie się w planowanym terminie od 2 do 12 września.





06:03 KOREA POŁUDNIOWA

Władze Korei Południowej zgłosiły w czwartek 79 przypadków nowych zakażeń koronawirusem. To największy w tym kraju jednodniowy wzrost liczby infekcji od 5 kwietnia. Przypomnijmy, że już wczoraj mówiono o rekordowym wzroście.



67 z 79 nowych przypadków infekcji odnotowano w aglomeracji stołecznej, gdzie mieszka połowa z 51 mln mieszkańców Korei Południowej. Większość zakażeń w tym tygodniu związana jest kompleksem logistycznym na przedmieściach Seulu, należącym do jednej z największych firm w kraju prowadzących handel w internecie.





05:37 USA

4 czerwca zostaną otwarte kasyna i hotele w Las Vegas, miasta znanego głównie z hazardu - zapowiedział w środę gubernator stanu Nevada Steve Sisolak. Te i inne obiekty zamknięto tam w połowie marca po wybuchu epidemii koronawirusa.





05:21 POLSKA

Sejmowa komisja finansów zaproponowała poprawki do rządowego projektu tzw. "tarczy antykryzysowej 4.0" wprowadzające m.in możliwość pozyskiwania danych przez UOKiK w celu przeciwdziałania tworzeniu zatorów płatniczych oraz uproszczenie instrumentów faktoringowych.



W nocy z środy na czwartek na wznowionym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, posłowie zaproponowali szereg poprawek do rządowego projektu tarczy 4.0. Wśród nich znalazły się poprawki zgłoszone przez Wiesława Jańczyka posła PiS dotyczące zagadnień ochrony konkurencji i konsumentów polegające na umożliwieniu prezesowi UOKiK pozyskanie danych z KAS, które pozwolą identyfikować podmioty generujące zatory płatnicze. Chodzi o przeciwdziałanie tworzeniu się zatorów płatniczych.



Do rządowego projektu do procedowanej Tarczy 4.0, resort rozwoju wprowadził autopoprawkę, przewidującą, że jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie publiczne będą wyłączone spod przepisów, które umożliwiają czasowe ograniczanie pensji w budżetówce.





05:10 BRAZYLIA

Ponad 25 tysięcy zgonów i ponad 400 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Brazylii, który w środę przedstawiło ministerstwo zdrowia tego kraju.



Według ministerstwa w ostatnich 24 godzinach na Covid-19 zmarło w Brazylii 1086 osób, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych epidemii do 25 598. W sumie koronawirusem zakażonych zostało w tym kraju 411 821 osób.





05:05 USA

100 tys. przekroczył w środę bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; USA są pod tym względem zdecydowanym światowym liderem - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Więcej niż co czwarty zmarły na Covid-19 jest Amerykaninem.



W USA odnotowano trzykrotnie więcej zgonów niż we Włoszech (ok. 33 tys.). Drugi po Stanach Zjednoczonych najwyższy bilans ma Wielka Brytania - ok. 37,5 tys.



Jak wylicza dziennik "New York Times", w relacji liczba zgonów/100 tys. mieszkańców USA (31) zajmują jedenaste miejsce na świecie, za m.in. Belgią (82), Hiszpanią (58), Francją (43) czy Szwecją (41), ale przed Szwajcarią (19), Kanadą (18), Niemcami (10) czy Polską (3).