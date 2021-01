Izrael rozpoczął szczepienie przeciw Covid-19 osób od 50. roku życia. Ministerstwo zdrowia precyzuje plany wydawania tzw. zielonego paszportu obywatelom, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki, co umożliwi im udział w imprezach kulturalnych czy sportowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rząd ma wydawać paszport, kiedy zacznie łagodzić obostrzenia trwającego od 27 grudnia lockdownu - podały izraelskie media.

Zgodnie z planem nakreślonym przez resort zdrowia paszport będzie ważny od tygodnia po podaniu drugiej dawki przez sześć miesięcy. Jego posiadacze będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny i nie będą podlegać ograniczeniom ruchu podczas lockdownu. Paszport będzie można pobrać z internetu w języku hebrajskim i angielskim, do wykorzystania również za granicą.



Według ministerstwa celem dokumentu jest przyspieszenie otwarcia gospodarki i umożliwienie powrotu do życia sprzed pandemii, a także zachęcenie mieszkańców do poddania się szczepieniu.



Paszport nie ma być wykorzystywany w placówkach edukacyjnych, zakładach pracy, sklepach ulicznych, komunikacji miejskiej czy miejscach modlitwy. Na dalszym etapie może być używany jednak przy wejściu do restauracji, centrów handlowych, hoteli, siłowni i basenów.



Ministerstwo podało też, że osoby, które uzyskały negatywny wynik testu na Covid-19, będą mogły otrzymać tymczasowy zielony paszport ważny przez 72 godziny, który umożliwi np. udanie się do kina czy teatru.



Lockdown w Izraelu ma się zakończyć 21 stycznia, ale urzędnicy ostrzegają, że prawdopodobnie zostanie ponownie przedłużony, ponieważ w kraju odnotowano w ostatnich dniach nowe rekordy w liczbie dziennie potwierdzanych infekcji i pacjentów znajdujących się w ciężkim stanie.



Od 19 grudnia zaszczepiono w Izraelu ponad 20 proc. ludności (2 mln z 9,3 miliona mieszkańców) i jest to najwyższy wskaźnik szczepień na świecie. Zgodnie z prognozami ministerstwa w marcu liczba osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców zbliży się do sześciu milionów.