Władze chińskie od lipca podają eksperymentalne szczepionki przeciw koronawirusowi osobom z grup narażonych na wysokie ryzyko infekcji - poinformował w sobotę przedstawiciel państwowej komisji zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Celem jest wzmocnienie odporności określonych grup ludzi, w tym pracowników medycznych i tych, którzy pracują na targach żywności oraz w sektorach transportu i usług - powiedział Zheng Zhongwei w wywiadzie wyemitowanym w telewizji państwowej.



Władze mogą rozważyć niewielkie rozszerzenie programu, aby spróbować zapobiec możliwym wybuchom epidemii jesienią i zimą - dodał Zheng, który stoi na czele państwowego zespołu koordynującego opracowywanie szczepionek na koronawirusa.



Żadna szczepionka na świecie nie przeszła jeszcze ostatecznych i zakrojonych na szeroką skalę prób, które udowodniłyby, że jest wystarczająco bezpieczna i skuteczna - zwraca uwagę agencja Reutera i dodaje, że niektóre kraje są sceptycznie nastawione do chińskiego stosowania eksperymentalnych szczepionek.



Także w sobotę Chiny zatwierdziły testy na ludziach pod kątem potencjalnej szczepionki przeciw koronawirusowi hodowanej w komórkach owadów - poinformował lokalny rząd w stolicy Syczuanu, Chengdu.



Wykorzystanie komórek owadów do wyhodowania białek do szczepionki na koronawirusa, pierwszej takiej w Chinach, może przyspieszyć jej przyszłą produkcję na dużą skalę - przekazały władze Chengdu za pośrednictwem komunikatora internetowego WeChat.



Chińscy naukowcy już prowadzą prace nad co najmniej ośmioma innymi potencjalnymi szczepionkami na koronawirusa, które znajdują się na różnych etapach badań klinicznych.