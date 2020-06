W Polsce odnotowano w sobotę 319 nowych zakażeń koronawirusem, 6 osób zmarło. 40 870 nowych przypadków koronawirusa wykryto w USA. To najwyższy dobowy przyrost zachorowań od początku pandemii. Dramatyczne dane napływają już kolejny dzień z Brazylii. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono tam 46 860 nowych przypadków koronawirusa i 990 kolejnych zgonów. Informacje związane z pandemią relacjonujemy minuta po minucie.





18:38 Koronawirus w Hiszpanii i Portugalii

W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii z powodu Covid-19 zmarły trzy osoby, z kolei w Portugalii potwierdzono sześć zgonów na tę chorobę. W obu krajach utrzymuje się dobowa dynamika zakażeń na poziomie powyżej 320 przypadków.



18:33 Koronawirus w Urzędzie Marszałkowskim wToruniu

Do ośmiu osób wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 z ogniska w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W sobotę rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól poinformował o kolejnych trzech przypadkach potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu.



18:25 Koronawirus we Włoszech

Osiem osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech, co jest rekordowo niską liczbą od początku pandemii w tym kraju. Zanotowano 175 nowych zakażeń, czyli mniej niż w minionych dniach. Bilans zmarłych wzrósł do 34 716 - podało w sobotę ministerstwo zdrowia.



17:44 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Władze brytyjskie poinformowały w sobotę o śmierci w ciągu ostatniej doby 100 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zdiagnozowano też 890 nowych przypadków infekcji. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 43 514.





17:04 Guterres o koronawirusie

Pochodzący z Portugalii sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że normalizacji sytuacji na świecie w związku z pandemią koronawirusa można się spodziewać dopiero za 2-3 lata. Zastrzegł jednak, że to najbardziej optymistyczny scenariusz.





16:31 Pandemia tematem szyczytu ASEAN

Przywódcy krajów ASEAN zadeklarowali podczas wideokonferencji wspólną walkę ze skutkami pandemii koronawirusa, rozmawiali o ułatwieniach dla podróżnych i wzmocnili wspólne stanowisko w sprawie statusu Morza Południowochińskiego.



Przewodniczący piątkowym obradom premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc ocenił, że pandemia postawiła pod znakiem zapytania lata rozwoju gospodarczego regionu, zagrażając życiu milionów ludzi. Dlatego kraje regionu powinny skoordynować walkę z jej skutkami.



Wśród ustaleń szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) znalazło się zapewnienie swobodnego przepływu żywności i artykułów potrzebnych do walki z Covid-19 oraz przyspieszenie prac nad regionalną umową o wolnym handlu i nad kodeksem postępowania na Morzu Południowochińskim. Kraje bloku chcą też wzmocnić współpracę w sferze bezpieczeństwa morskiego.

14:46 POLSKA

Siedem nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby wśród pracowników śląskich kopalń węgla kamiennego. We wszystkich górniczych spółkach przybyło od piątku 74 ozdrowieńców.



Według zebranych danych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj, od początku epidemii potwierdzono ogółem zakażenie koronawirusem u 6327 górników z kilkunastu kopalń, wobec 6320 dobę wcześniej.



14:12 BUŁGARIA

105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 4 zgony odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby - poinformowało ministerstwo zdrowia. Oprócz stolicy kraju Sofii najwięcej zakażeń stwierdzono w czarnomorskim kurorcie Carewo.



Zakażonych jest mniej niż w piątek, kiedy odnotowano rekordową ich liczbę sięgającą 166 przypadków. Media zwracają uwagę na fakt, że ozdrowieńców jest o 18 mniej - ich dobowy przyrost wyniósł w sobotę 87. Zakażonych lekarzy i pielęgniarek jest 389. Liczba ta zwiększyła się o pięcioro pracowników służby zdrowia, u których obecność koronawirusa potwierdzono w ciągu ostatniej doby.

13:52 WĘGRY

Jedenaście nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, nie odnotowano natomiast żadnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa.



Tym samym liczba wszystkich stwierdzonych na Węgrzech zakażeń koronawirusem wzrosła do 4138, zaś liczba zgonów wywołanych Covid-19 wynosi wciąż 578.



W szpitalach leczonych jest obecnie 174 osób chorych na Covid-19, przy czym przy pomocy respiratora oddycha 11.



2681 osób uznano dotąd za wyleczone. Tyle samo przebywa na kwarantannie domowej.

13:44 CZECHY

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił swemu czeskiemu odpowiednikowi dokładnie sytuację na Śląsku i statystyki obrazujące spadek zakażeń. Poinformował też o zamknięciu ognisk na Śląsku i zapewnił, że sytuacja jest bezpieczna - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.





14:43 CZECHY

W ciągu ostatniej doby w Czechach odnotowano najwyższy od ponad dwóch miesięcy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę o 168 nowych zakażeniach Sars-CoV-2 i czterech zgonach wywołanych Covid-19.



Jest to pierwszy tak wysoki przyrost zakażeń od 11 kwietnia, gdy zarejestrowano 170 przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu jednego dnia.





13:25

Od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce sprawdziliśmy ponad 9 mln razy osoby skierowane na kwarantannę - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 79 tys. osób poddanych kwarantannie.



13:02 CZECHY

"Sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim w Polsce znacznie się poprawia, dlatego planujemy złagodzenie restrykcji dotyczących ruchu granicznego od przyszłego tygodnia" - napisał na Twitterze minister zdrowia Czech Adam Vojtiech. Oznacza to, że przedstawianie na granicy ujemnych wyników badań na obecność koronawirusa lub przechodzenie 14-dniowej kwarantanny nie będzie już konieczne.









12:20 POLSKA

O następnych 13 przypadkach zakażenia koronawirusem w powiecie głubczyckim poinformowało w sobotę biuro prasowe wojewody opolskiego. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP, to kolejni pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu.



W czwartek wojewoda opolski informował o pierwszych 19 przypadkach zakażenia koronawirusem w kietrzańskim DPS.

W sobotę poinformowano o kolejnych 13 kobietach z powiatu głubczyckiego, u których stwierdzono koronawirusa. Zaznaczono, że stan wszystkich zakażonych jest określany jako dobry i niewymagający hospitalizacji.

11:53 INDONEZJA

W sobotę w Indonezji padł rekord dobowych zakażeń koronawirusem. W ciągu 24 godzin wykryto 1385 infekcji; zmarło 37 osób. Całkowita liczba wszystkich zakażeń zwiększyła się do 52 812, a zgonów do 2720 - podał w sobotę rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto.



Dobowa liczba zakażeń zwiększyła się o niemal 18 proc. W piątek władze informowały o 1240 nowych zakażeniach koronawirusem i 63 zgonach.



Wpisuje się to w szerszy trend. W Indonezji - najludniejszym kraju w regionie Azji Południowo-Wschodniej - obserwuje się w ostatnim okresie gwałtowny wzrost liczby infekcji. W połowie maja liczba wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 była tam trzykrotnie niższa i nie przekraczała 14 tys.



11:23 ROSJA

W Rosji w sobotę już drugi dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń koronawirusem nie przekroczył 7 tys. W ciągu minionej doby wykryto 6852 zakażenia, a ogólna liczba zakażonych wynosi 627 646. 185 osób zmarło w ciągu minionej doby; bilans zgonów wzrósł do 8969.



Jak poinformował w sobotę sztab ds. walki z epidemią, w ciągu minionej doby wyzdrowiało 9200 pacjentów. Podnosi to bilans wszystkich ozdrowieńców do 393 352. Nadal w szpitalach pozostaje 225 325 chorych.



Wciąż najwięcej infekcji wykrywanych jest w Moskwie: od piątku potwierdzono zakażenie koronawirusem u 750 osób. Jednocześnie, jest to najniższy w Moskwie dobowy przyrost infekcji od 8 kwietnia. Zmarło w stolicy w ciągu ostatniej doby 20 pacjentów. Niemal trzykrotnie więcej przypadków śmiertelnych, bo aż 57 - było w Petersburgu.





11:00 POLSKA

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 469 tys. 962 próbki pobrane od 1 mln 315 tys. 933 osób - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano 22,8 tys. testów.





10:40 POLSKA

Na COVID-19 zmarło kolejnych 6 osób, potwierdzono 319 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 81 z woj. śląskiego - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.



Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 33 714, a zgonów do 1 435.





10:23 POLSKA

Dotychczas wyzdrowiało 19 972 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1869 osób, pod respiratorem jest 80 chorych - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 16 568 osób, a kwarantanną - 89 294 osoby.





09:30 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Niemczech ponowny wzrost zakażeń koronawirusem. Dobowy przyrost infekcji powrócił do poziomu z czwartku i wyniósł 687 - podał Instytut im. Roberta Kocha. W piątek liczba zakażonych wynosiła 477, podczas gdy w czwartek 630.



Według danych Instytutu w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu Covid-19 zmarło 6 osób. W porównaniu do piątku, gdy informowano o 21 zgonach czy czwartku - gdy liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 13 - oznacza to znaczący spadek.



Dotychczasowy bilans wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wynosi 193 243, a liczba wszystkich ofiar śmiertelnych epidemii sięga obecnie 8954.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń występuje w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i w Dolnej Saksonii, a najmniej w sąsiadującym z Polską landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

08:50

O przestrzeganie zaleceń sanitarnych w czasie wakacji, w tym o zasłanianie ust i nosa w czasie nabożeństw, zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



"Proszę kapłanów, aby podczas mszy św. przypominali wiernym o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego i sami je rygorystycznie przestrzegali". "Przypominam, aby stworzyć wiernym możliwość przyjmowania komunii św. także na rękę" - dodał abp Gądecki.







08:37

Stan epidemiczny wpłynął zarówno na zachowania konsumpcyjne, jak i oszczędnościowe - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy ocenili, że spadek dochodów, związany z wstrzymaniem aktywności w znacznej części gospodarki, będzie sprzyjał wzrostowi oszczędności.



Jak zaznaczył PIE, sytuacja polskich gospodarstw domowych przed pandemią koronawirusa na tle innych krajów europejskich prezentowała się stosunkowo dobrze.



Stan epidemiczny w znacznym stopniu wpłynął na zachowania zarówno konsumpcyjne, jak i oszczędnościowe ludzi na całym świecie - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".



Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce zmniejszyło się o 4,1 mld zł, czyli o 0,5 proc., do wysokości 778,4 mld zł - podał Instytut, powołując się na dane NBP.





08:18 WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania od 6 lipca rezygnuje z 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z krajów, w których jest mniejsze ryzyko związane z epidemią koronawirusa - poinformował brytyjski rząd.



Według BBC, z kwarantanny zwolnieni byliby przyjeżdżający m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Belgii, Holandii, Niemiec, Finlandii, Norwegii i Turcji. Nie znajdą się na tej liście Portugalia i Szwecja.



08:05 WŁOCHY

We Włoszech młoda para przy ołtarzu może znów pocałować się bez maseczek. W sobotę przestaje obowiązywać nakaz ich noszenia przez narzeczonych podczas ślubu kościelnego - ogłosił Episkopat. Maseczkę musi nadal mieć ksiądz, który ma też zachować dystans 1 metra.





07:45 KOREA POŁUDNIOWA

Kora Płd. poinformowała o 51 nowych przypadkach koronawirusa i nowych ogniskach zakażeń w gęsto zaludnionej stolicy kraju - Seulu.



W rejonie stolicy wykryto 35 nowych zachorowań. Wzrastająca liczba przypadków może - jak ostrzegają eksperci - zniwelować wcześniejsze osiągnięcia w przeciwdziałaniu pandemii.

07:33 BRAZYLIA

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazyli stwierdzono 46 860 nowych przypadków koronawirusa i 990 kolejnych zgonów - poinformowało w piątek brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Łączna liczba zachorowań wzrosła do 1 274 974 przypadków a potwierdzonych zgonów do 55 961.

07:29 USA

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 40 870 nowych przypadków koronawirusa, co było najwyższym dobowym przyrostem zachorowań od początku pandemii. Główny epidemiolog kraju dr Anthony Fauci przyznał, że USA mają "poważny problem".