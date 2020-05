21 326 potwierdzonych zakażeń i 996 ofiar śmiertelnych – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Wciąż najwięcej zakażeń notuje się na Śląsku. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 9 194 zakażonych. Od poniedziałku część uczniów ma wrócić do szkół. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 1127 chorych na COVID-19. Jeśli obecny trend się utrzyma, w najbliższych kilkudziesięciu godzinach liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju przekroczy 100 tysięcy.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 21 326 zakażonych i 996 ofiar śmiertelnych. Wyzdrowiało już 9 194 osób.

- Już jutro część uczniów w Polsce wróci do szkoły. Placówki oświatowe będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Nauczyciele i dyrektorzy są pełni obaw. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj>>>

- W najbliższych godzinach liczba ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczy 100 tysięcy.

18:20 WŁOCHY

We Włoszech w ciągu doby zanotowano śmierć 50 osób zakażonych koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Oficjalnie bilans zmarłych wzrósł do 32 785. Jest on jednak niepełny, bo nie zawiera danych z Lombardii. W kraju jest ponad 530 nowych zakażeń.



Jak wyjaśniła Obrona Cywilna w biuletynie, władze Lombardii - regionu, epicentrum epidemii w Italii, nie przesłały informacji o liczbie zmarłych. Przyczyny nie zostały podane.



Zakażonych jest teraz 56 tys. osób; o o. 1 100 mniej niż w sobotę.

18:00 HISZPANIA

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 70 pacjentów. W sumie liczba ofiar śmiertelnych sięga już 28 752 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.



W porównaniu do danych z soboty przybyły 482 nowe przypadki infekcji koronawirusem. Dotychczas zanotowano w całym kraju 235 772 zakażenia - sprecyzowało ministerstwo.

17:35 NOWE DANE W POLSCE

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 90 osób - podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zanotowano dotąd 21 tys. 326 przypadków. Resort przekazał też, że zmarła kolejna osoba; w sumie było 996 zgonów.



Nowe zakażenia stwierdzono u osób z województw: śląskiego (24), łódzkiego (23), mazowieckiego (20), dolnośląskiego (11), małopolskiego (5), pomorskiego (2), podlaskiego (1), świętokrzyskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1), podkarpackiego (1) i z lubuskiego (1).



Ministerstwo podało, że zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem - 78-letni mężczyzna w Kędzierzynie-Koźlu. Resort zaznaczył, że miał on choroby współistniejące.

17:22 SZWECJA

Bilans zgonów ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w Szwecji do 3 998. W związku z wysoką liczbą ofiar grupa osób domagających się zmiany liberalnej polityki rządu wobec pandemii koronawirusa zorganizowała w niedzielę w centrum Sztokholmu protest.



Na placu Sergela ze zniczy ułożono ogromny napis SOS, obok postawiono trumnę symbolizującą śmierć tysięcy Szwedów, na której szybko pojawiły się setki kwiatów. "Pamięci tych, których Szwecja nie mogła ocalić z powodu swojej strategii", "Przestańcie karać tych, którzy zbudowali Szwecję", "Śmierć mojej mamy nie jest krokiem ku nabyciu odporności stadnej" - głoszą napisy pozostawione przez protestujących.



16:59 NIEMCY

Premier Turyngii Bodo Ramelow zamierza od 6 czerwca znieść obostrzenia obowiązujące dotychczas we wszystkich landach RFN i obejmujące m.in. obowiązek noszenia maseczek, zachowania dystansu społecznego oraz ograniczenia kontaktów - podają media niemieckie.



Chcę anulować ogólną blokadę 6 czerwca i zastąpić ją pakietem środków, które będą skupiać się głównie na lokalnych zezwoleniach - powiedział wywodzący się z lewicowej partii Die Linke Ramelow dziennikarzom z koncernu medialnego Mediengruppe Thuringen.



16:48 USA

Przypomnijmy - o 1127 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi 97 048 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.





16:20 WŁOCHY

Setki kar finansowych wymierzyli funkcjonariusze sił porządkowych we Włoszech w pierwszy weekend po zniesieniu większości restrykcji nałożonych w marcu z powodu pandemii. Najtrudniejsza była noc z soboty na niedzielę w miejscach uczęszczanych przez młodzież.



16:00 BUŁGARIA

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii cztery osoby zmarły na Covid-19, zdiagnozowano też 19 nowych przypadków zakażenia - poinformował Krajowy Sztab Operacyjny.

Łączna liczba osób, które zmarły na koronawirusa w tym kraju, wynosi 130.

15:44 FRANCUSKA PRASA

Pandemia koronawirusa jest poważnym ciosem dla wizerunku USA, jaki starają się one same promować - oceniają zagraniczni korespondenci francuskiego "Le Monde". Jako porażkę przedstawiają działania dyplomatyczne prezydenta Donalda Trumpa i jego politykę międzynarodową.





15:15 LUBUSKIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu (Lubuskie) wstrzymał przyjęcia i możliwość odwiedzin. Ograniczenia są następstwem wykrycia koronawirusa u 3 pracowników placówki - poinformowała rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.



Zakażenie potwierdzono u trójki pracowników medycznych szpitala. Osoby te są w dobrym stanie i nie wymagają hospitalizacji. Zostały odizolowane i skierowane na kwarantannę. Ta obejmie także innych pracowników i pacjentów, którzy mieli z nimi bliski kontakt - powiedziała rzeczniczka.

14:43 KULTURA W CZASACH PANDEMII. INTERNETOWE PREMIERY

Premiery dwóch koncertów odbędą się 29 i 30 maja na internetowym profilu Fabryki Pełnej Życia (FPŻ) w Dąbrowie Górniczej (Śląskie). Wydarzenia zastąpią planowany wcześniej festiwal, który nie może się odbyć z udziałem publiczności z powodu epidemii.





14:27 PIELGRZYMKA SŁUŻBY ZADROWIA NA JASNĄ GÓRĘ. PREZYDENT DZIĘKOWAŁ WSZYSTKIM ZA POŚWIĘCENIE

Uczestnictwo w 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę to wyraz wdzięczności, wspólnoty i podziękowania dla tego środowiska - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda, który w częstochowskim sanktuarium uczestniczył w mszy w intencji służby zdrowia.

Wiedziałem, że jest Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. Czułem się z jednej strony w duchowym, ale i państwowym obowiązku, żeby być tutaj z nimi, i dać tym samym wyraz wdzięczności wobec wszystkich pracowników służby zdrowia w naszym kraju, którzy w tych ostatnich tygodniach, miesiącach poświęcali się i dawali wielokrotnie przykład wielkiej dzielności i oddania w sprawie swojego powołania, jakim jest służba drugiemu człowiekowi w ramach ochrony zdrowia - mówił prezydent, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Pielgrzymi przed rozpoczęciem mszy świętej z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej w ramach 96. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę w Częstochowie / Krzysztof Sitkowski/KPRP / PAP

Jestem im za to ogromnie wdzięczny i chciałem być tu z nimi, pomodlić się za nich. Wiem, że wielu z nich, sprawując tę posługę również zachorowało - także za ich zdrowie, za powrót do zdrowa wszystkich tych, którzy jeszcze są chorzy; i podziękować za to, że mogli służyć, że są z nami. To w intencji ich oraz ich rodzin tutaj byłem. Chciałem, żeby mieli poczucie, że także i w ten sposób jestem z nimi; dać wyraz mojej wdzięczności, wspólnoty i przede wszystkim podziękowania - dodał Andrzej Duda.

14:13 KORONAWIRUS WŚRÓD GÓRNIKÓW KOPALŃ WĘGLOKOKSU

W należącej do spółki Węglokoks Kraj kopalni Bobrek w Bytomiu do niedzieli rano potwierdzono (po korekcie statystyk) 545 przypadków koronawirusa wśród załogi i pracowników zewnętrznych firm usługowych (73). 27 pracowników wyzdrowiało, 19 objęto kwarantanną.



Pięć kopalń, które wcześniej z powodu koronawirusa wstrzymało wydobycie węgla, w ostatnich dniach stopniowo rozpoczęło wznawianie eksploatacji. Np. w kopalni Pniówek w piątek do pracy powróciło ok. 1,5 tys. zdrowych pracowników, a kopalnia Bobrek doszła już do ponad połowy normalnej wielkości wydobycia.

14:02 KORONAWIRUS W PGG

W ciągu minionej doby nieznacznie wzrosła także liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej - do niedzieli potwierdzono zakażenie u 1392 pracowników, wobec 1371 raportowanych dobę wcześniej (wzrost o 21 przypadków). 2086 osób przebywa w kwarantannie. W ramach badań przesiewowych od pracowników pobrano ponad 22 tys. wymazów do testów na obecność Sars-CoV-2.



Najwięcej chorych jest w należących do PGG kopalniach: Jankowice (670), Sośnica (436) i Murcki-Staszic (217). W ostatnich dniach pod kątem SARS-Cov-2 badani byli pracownicy kopalni Bielszowice (jedna z trzech części kopalni Ruda) w Rudze Śląskiej - dotąd potwierdzono tam 38 przypadków koronawirusa, wobec 33 raportowanych dobę wcześniej.

13:53 DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA W POLSCE

Na koronawirusa przebadano dotąd 767 441 próbek. Przebadano 701 969 osób - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 16,5 tys. testów - przekazał resort.



13:43 LUFTHANSA PRZYWRACA LOTY

Lufthansa od połowy czerwca ponownie uruchomi połączenia w 20 kierunkach, głównie do ciepłych krajów.

W planach jest Wenecja, greckie wyspy Kreta i Rodos, Faro na południu Portugalii, a także hiszpańska Majorka, Ibiza i Malaga

Przed prawie dwoma tygodniami Lufthansa ujawniła tez plany wznowienia lotów do Los Angeles, Toronto czy Bombaju od czerwca,

Linie rozmawiają z niemieckim rządem o dofinansowaniu w wysokości 9 miliardów euro.

13:25 BIAŁORUŚ

Ponad 36 tys. przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano na Białorusi od początku epidemii, w tym w ciągu ostatniej doby potwierdzono 954 infekcje - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.



Dokładna liczba potwierdzonych infekcji od wybuchu epidemii wynosi 36 198.



Resort zdrowia poinformował również, że za wyleczonych uznano 14 155 pacjentów. Ogółem zmarło 199 osób, w tym pięć z soboty na niedzielę.

13:07 KORONAWIRUS WŚRÓD GÓRNIKÓW

50 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników dwóch spółek węglowych. Ogółem w niedzielę rano zakażonych było 3323 górników z kilkunastu kopalń, wobec 3273 osób raportowanych w sobotę rano.



Wśród górników wykonano dotąd ponad 36 tys. badań przesiewowych na obecność koronawirusa - w ramach tych testów potwierdzono 2555 zakażeń.



Górnicy to niespełna 48 proc. spośród 6958 wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim. W niedzielę rano śląski sanepid poinformował o potwierdzeniu w regionie (nie tylko w kopalniach) 161 nowych przypadków Sars-CoV-2.



Wśród górników największy minionej doby wzrost zachorowań (o 33) potwierdzono w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), gdzie choruje łącznie 1386 osób, wobec 1353 dobę wcześniej.

13:00 WIERNI WRÓCILI NA PLAC ŚWIĘTEGO PIOTRA

Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy wierni powrócili na plac Świętego Piotra, by wysłuchać i zobaczyć papieża Franciszka.

W południe zwrócił się on do wszystkich z biblioteki w Pałacu Apostolskim. Grupy wiernych oglądały transmisję na placu.

Po odmówieniu modlitwy Franciszek stanął w oknie Pałacu Apostolskiego i tym razem miał okazję pozdrowić wszystkich obecnych, którzy głośno go pozdrawiali i oklaskiwali.

Przez ponad dwa miesiące oglądał i błogosławił pusty plac.

12:46 POLACY PLANUJĄ WAKACJE

Miejsca noclegowe w hotelach położonych z dala od skupisk ludzi są już wyprzedane.



Można jeszcze znaleźć wolne pokoje w obiektach w miejscowościach wypoczynkowych, a te w miastach świecą pustkami - informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.



Turysci najchętniej pytają o wolnostojące domki w leśnej głuszy.

12:31 PROTESTY W HISZPANII

W Hiszpanii masowe protesty przeciwko wolnemu znoszeniu ograniczeń związanych z koronawirusem.

Wczoraj na ulice wyszyły i wyjechały tysiące ludzi, domagając się szybszego powrotu do normalności. Taki powrót według premiera Pedro Sanczeza ma nastąpić od 1 lipca.

W Hiszpanii masowe protesty przeciwko wolnemu znoszeniu ograniczeń związanych z koronawirusem / PACO SANTAMARIA / PAP/EPA

12:20 ROSJA

W Rosji zmarły w ciągu ostatniej doby 153 osoby zakażone koronawirusem. Jest to najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednej doby. Jak poinformował w niedzielę sztab rządowy, od soboty wykryto 8599 nowych infekcji - najmniej od trzech tygodni.



12:13 CHIŃSKIE MSZ GOTOWE DO WSPÓŁPRACY W WYJAŚNIANIU POCHODZENIA KORONAWIRUSA

Chiny "są gotowe" do współpracy międzynarodowej w celu ustalenia źródła nowego koronawirusa - zadeklarował w niedzielę na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi w sytuacji, gdy jego kraj obwiniany jest o wybuch pandemii Covid-19.



Według szefa chińskiej dyplomacji taka współpraca powinna polegać na zaniechaniu - jak to ujął - "ingerencji politycznej". Wang oskarżył amerykańskich polityków o "rozpowszechnianie plotek" w celu "stygmatyzowania Chin".



Jednocześnie wyraził uznanie dla szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który według niego wykonał świetną pracę w walce z koronawirusem.

12:00 POZNAŃ

Od poniedziałku, zgodnie z rozporządzeniem rządu, Urząd Miasta w Poznaniu zmieni zasady obsługi bezpośredniej mieszkańców. Liczba osób przebywających w jednym pomieszczeniu nie będzie uzależniona od jego powierzchni, tylko od liczby stanowisk obsługi.



W komunikacie poznańskiego magistratu podkreślono, że do tej pory w urzędach obowiązywał limit jednej obsługiwanej osoby na 15 mkw. powierzchni pomieszczenia. Od poniedziałku ta zasada się zmieni. "W jednym pomieszczeniu może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi" - zaznaczono.

11:48 KANADA

Prawie dwie trzecie Kanadyjczyków uważa, że rząd powinien wydać tyle, ile trzeba na odbudowę gospodarki po COVID-19, nawet jeśli oznacza to duże deficyty budżetowe. Zwolenników aktywnej polityki rządu (64 proc.) jest prawie dwa razy więcej niż zwolenników cięć budżetowych, gdy minie najgorszy kryzys (36 proc.) - wynika z badania firmy Abacus Data.





11:35 WYŚCIGI F1 PRZY PUSTYCH TRYBUNACH

Wszyscy kierowcy mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną akceptują konieczność ścigania się w pierwszych wyścigach przy pustych trybunach - zadeklarował przewodniczący unii kierowców Formuły 1 Alexander Wurz.



Były austriacki kierowca wyścigowy dodał, że żaden z kierowców nie jest fanem takiego rozgrywania wyścigów, ale wszyscy mają nadzieję, że publiczność dość szybko będzie ponownie mogła zasiąść na trybunach torów.





11:28 OPOLE

Od poniedziałku urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wznawiają przyjmowanie klientów w swoich biurach - poinformowała Violetta Ruszczewska, rzecznik prasowy marszałka województwa opolskiego.





Konieczne jest przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom urzędu, nadal preferowaną formą kontaktu z klientem jest forma elektroniczna, telefoniczna bądź korespondencyjna. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych UMWO możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym - informuje Ruszczewska.







11:15 KONTROLE STRAŻY GRANICZNEJ

W sobotę skontrolowano 31,7 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 25,5 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.



11:02 NOWE PRZYPADKI ZAKAŻEŃ W ANGIELSKIEJ LIDZE

Angielska Premier League poinformowała o dwóch nowych przypadkach koronawirusa w dwóch klubach. Od czwartku do soboty testom poddano 996 osób - piłkarzy i personel klubowy. Nie ujawniono nazwisk zarażonych, którzy teraz będą izolowani przez tydzień.



Poprzednie testy na obecność koronawirusa wykonano 17 i 18 maja. Przebadano wtedy 748 osób, z których sześć było zarażonych w trzech klubach.

10:41 BADANIA SZCZECIŃSKICH NAUKOWCÓW

Czy przebieg zakażenia koronawirusem zależy od genów? Sprawdzą to naukowcy ze Szczecina.

Chcą jak najszybciej przebadać pacjentów po 60. roku życia i sprawdzić, dlaczego niektórzy zakażenie przechodzą praktycznie bezobjawowo, a u innych, z medycznego punktu widzenia podobnych przypadków, potrzebny jest respirator na intensywnej terapii.

Może to zależeć od mutacji jednego z genów - mówi profesor Jerzy Sieńko z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego reporterce RMF FM, Anecie Łuczkowskiej.

10:30 OD PONIEDZIAŁKU ZNÓW OTWARTE WROCŁAWSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Już jutro zostanie otwarte schronisko dla zwierząt we Wrocławiu.

Z powodu pandemii koronawirusa placówka była zamknięta dla odwiedzających przez dwa miesiące, a adopcje przeprowadzane były zdalnie.

Jeżeli chodzi o psy, to w tej chwili mamy ich nieco ponad 100. Jeżeli chodzi o koty, to zaczyna rosnąć ich ilość. Na terenie schroniska w jednym momencie będzie mogło przebywać 10 osób odwiedzających. Bardzo byśmy chcieli, żeby osoby odwiedzające miały na sobie maseczki - mówiła reporterowi RMF FM Mateuszowi Czmielowi, Aleksandra Cukier z wrocławskiego schroniska.





10:15 UKRAINA

406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, 12 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 179 wyzdrowiało - przekazał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 986, a zgonów do 617.



Łącznie wyzdrowiało 7108 pacjentów.

10:00 305 NOWYCH PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ W POLSCE

Mamy 305 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - inforormowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. Resort w komunikacie pisze także o dwóch kolejnych ofiarach Covid-19.





09:46 PIŁKARSKA EKSTRAKLASA WRACA NA BOISKA

Już piątek na boiska wrócą piłkarze ekstraklasy. Pierwszy mecz po przerwie spowodowanej koronawirusem odbędzie się we Wrocławiu. Miejscowy Śląsk podejmie Raków Częstochowa. Pierwszy gwizdek o 18. W drugim piątkowym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra u siebie z Zagłębiem Lubin. "Wszyscy jesteśmy ciekawi jak to będzie wyglądało" - mówi Adam Frączczak zawodnik Pogoni Szczecin z którym o przygotowaniach do powrotu na boisko, a także o tym co "Portowcy" musza poprawić w swojej grze rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.





09:26 WĘGRY

Cztery osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 28 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



W sumie od początku pandemii zmarło 486 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono 3741 zakażeń. 1690 osób uznano już za wyleczone.

09:11 9 194 OZDROWIEŃCÓW W POLSCE

09:03 KRYZYS WYWOŁANY EPIDEMIĄ ZWIĘKSZY ROZWARTSWIENIE NA RYNKU PRACY

Kryzys wywołany koronawirusem pogłębi ubóstwo i rozwarstwienie na rynku pracy, przyczyniając się do czwartej fali prekaryzacji, mimo że odbicie gospodarcze może przyjść dość szybko - powiedział dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryzys z pewnością odczujemy w 2020 r., może jeszcze 2021 r., gdy bezrobocie może dojść nawet do 10 proc. Sądzę jednak, że sytuacja będzie szybko wracała do stanu sprzed pandemii i już w 2022-2023 r. będziemy mieć odbicie i to dość dynamiczne - prognozuje dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.



08:50 ZIELONA GÓRA

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wraca do pracy w pełnym zakresie. W ub. tygodniu nie prowadzono w nim jeszcze rozpraw i posiedzeń jawnych za wyjątkiem spraw tzw. pilnych, ale trwały przygotowania do właściwego zorganizowania pracy sądu.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Diana Książek-Pęciak, przygotowania dotyczyły uwzględnienia wytycznych ministerstwa sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Od poniedziałku planujemy powrócić do orzekania w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu treści przepisów Tarczy 3.0 oraz wspomnianych wyżej wytycznych. Nie oznacza to jednak, że sąd będzie funkcjonował w sposób identyczny jak przed epidemią, ponieważ nadal obowiązują nas ograniczenia mające związek z reżimem sanitarnym - powiedziała PAP rzeczniczka.





08:34 W CZASIE EPIDEMII SKORZYSTAJ Z TELEPORADY

08:22 W USA WKRÓTCE 100 TYS. OFIAR KORONAWIRUSA

08:00 WOT W WALCE Z EPIDEMIĄ

07:55 SZKOŁY W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

Od poniedziałku w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

07:35 TESTOWANIE NOWEGO LEKU U ZAKAŻONYCH W WARSZAWSKIM SZPITALU MSWiA

Szpital CSK MSWiA rozpoczyna program testowania nowego leku u pacjentów zakażonych koronawirusem. Nadzieje są duże, ponieważ w badaniach wykazano, że czas pobytu w szpitalu pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 uległ skróceniu aż o 30 proc. - mówi PAP dr Rafał Wójtowicz z CSK MSWiA.



Jak wyjaśnia w rozmowie dr Rafał Wójtowicz, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA, Remdesivir jednym z topowych leków badanych obecnie w kierunku SARS-CoV-2, zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Doktor zaznacza równocześnie, że lek wcześniej stosowany przy poprzednich epidemiach, m.in. SARS i Ebola.



To lek przeciwwirusowy, o działaniu hamującym namnażanie się SARS-CoV-2 w organizmie pacjenta, dzięki Remdesivir pacjent szybciej eliminuje SARS-CoV-2 - tłumaczy doktor. W naszej klinice, w ramach testów, lek ten na razie jest zarezerwowany wyłącznie dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagających respiratoroterapii, natomiast trwają prace nad rozszerzeniem tej dostępności również na pacjentów niewentylowanych - zaznacza.

07:26 BIAŁORUŚ

W związku z epidemią koronawirusa białoruskie władze przesunęły, ale nie odwołały, profilaktyczne odłączanie ciepłej wody w białoruskich mieszkaniach.



Na Białorusi, podobnie jak w Rosji i w innych krajach byłego ZSRR, procedura zwana "profilaktyką" sieci ciepłowniczych jest prawdziwą zmorą obywateli. Co roku, gdy tylko kończy się sezon grzewczy, rozpoczynają się planowe odłączenia ciepłej wody, które - jeśli nic się nie zepsuło - trwają mniej więcej dwa tygodnie. Każda miejscowość ma swój z góry zatwierdzony grafik.

07:14 ROSJA

W Moskwie podczas ostatniej doby zmarło na Covid-19 59 pacjentów- poinformował TASS. Bilans ofiar epidemii w stolicy Rosji wzrósł do 1993 osób. Moskwa pozostaje głównym ogniskiem infekcji koronawirusa w Rosji.



Od początku epidemii w stolicy Rosji zmarły 1993 osoby, w całym kraju 3388.



Moskwa jest głównym ogniskiem infekcji. Za Moskwą plasują się: sąsiadujący obwód moskiewski z ponad 32,6 tys. zakażeń i Petersburg, drugie co do wielkości miasto Rosji, z blisko 13 tys. infekcji.

06:49 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Niemczech 431 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło natomiast 31 zakażonych - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

Aktualny bilans epidemii w tym kraju mówi więc o 178 281 potwierdzonych zakażeniach i 8 247 ofiarach śmiertelnych.

Dobę wcześniej zmarło w Niemczech 42 chorych na COVID-19, odnotowano również 638 nowych infekcji SARS-CoV-2.

/ Grafika RMF FM /

06:34 USA

1127 chorych na COVID-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin - od 02:30 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

Tym samym - jak wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore - całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju to obecnie 97 048.

Stany Zjednoczone są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych COVID-19. Przy zachowaniu obecnego trendu w poniedziałek lub wtorek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczy 100 tysięcy.

Do czwartku natomiast przeprowadzono w USA blisko 13,7 mln testów na obecność koronawirusa: około 1,622 mln z nich dało wynik pozytywny.

Z kolei w ciągu minionych 24 godzin potwierdzono w tym kraju około 22 tysięcy nowych zakażeń.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

20 931 potwierdzonych zakażeń i 993 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Tylko w sobotę resort zdrowia poinformował o 316 nowych zakażeniach i śmierci 11 chorych.

Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 8 977 zakażonych.

24 MAJA 2020: ZAPRASZAMY na RELACJĘ na ŻYWO!