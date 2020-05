Odnotowano najniższy dobowy wzrost nowych zakażeń koronawirusem od początku kwarantanny wprowadzonej 17 marca. Wyniósł on 115 - poinformowało w komunikacie francuskie ministerstwo zdrowia.

Paryż / Lafargue Raphael/ABACA /

W sumie liczba osób zakażonych od początku epidemii wzrosła do 144 921.

Liczba osób leczonych w szpitalach we Francji na Covid-19 wzrosła jednak o siedem osób, do 17 185, po spadkach, które utrzymywały się od 15 kwietnia.



Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii spadła o 10, do 1 655.



Nie podano danych dotyczących ofiar śmiertelnych i nowych przypadków koronawirusa. Zostaną one przedstawione dopiero w poniedziałek.



W sumie na Covid-19 we Francji zmarło od początku epidemii 28 289 osób.



Niedziela jest 14. dniem rozluźniania kwarantanny we Francji.