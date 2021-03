Mija niespełna rok od potwierdzenia pierwszego w Polsce przypadku zakażenia koronawirusem. Przez ten czas zmieniło się wszystko – od funkcjonowania sklepów, kin i teatrów, po zmienione zasady wizyty u lekarza. Nasze plecaki czy torebki z kolei wypełniły się nowymi rzeczami takimi jak maseczki, czy płyny do dezynfekcji. Przedstawiamy Wam zestawienie 10 przedmiotów, które stały się niezbędne w czasach pandemii.

Koronawirus, pandemia, obostrzenia - te słowa nabrały w ciągu ostatniego roku zupełnie nowego znaczenia. Jak jest z rzeczami? Bez czego teraz nie możemy obecnie wyjść z mieszkania? Co jest niezbędne w naszych domach, kiedy przebywamy na kwarantannie lub mamy home office? Sprawdźmy!

1. Maseczka

Bez maseczki obecnie w Polsce ani rusz! Trzeba nosić ją w miejscach publicznych, czyli na przykład na ulicach, czy w sklepach. To obostrzenie obowiązuje w Polsce od października ubiegłego roku. Najlepiej, jak rekomenduje Ministerstwo Zdrowia, nosić maseczki chirurgiczne. Resort dodaje jednak, że najważniejsze aby maseczka prawidłowo zasłaniała twarzy, czyli zarówno nos, jak i usta. W przypadku maseczek tkaninowych warto pamiętać, że trzeba je często prać w w pralce w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.



Przeczytaj badania: Pierzcie maseczki w pralce w 60 stopniach Celsjusza



Do tej pory dopuszczano zasłanianie twarzy także np. szalikami, chustami, bandanami czy przyłbicami. Będzie to zakazane od soboty 27 lutego.



2. Rękawiczki jednorazowe

Każdy sklep musi udostępniać swoim klientom rękawiczki jednorazowe. Wszystko po to, aby ograniczyć transmisję wirusa, który może znajdować się wszędzie - na półkach, ale i samych produktach. Dotykanie klamek czy poręczy, choć stwarza stosunkowo niskie zagrożenie przeniesienia SARS-CoV2, to i tak warto zachować przy tym ostrożność. Uzbrojeni w maseczkę i rękawiczki jesteśmy dużo bezpieczniejsi. Zainteresowanych tematem odsyłamy do wyników badań, które niedawno opisaliśmy.



/ RMF FM

3. Płyn do dezynfekcji

Na początku pandemii ze sklepowych półek błyskawicznie znikały popularne środki do dezynfekcji. Nic dziwnego, w końcu dezynfekcja tego rodzaju płynami należy do głównych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Zdrowia, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Co ważne, płyn do dezynfekcji powinien mieć w składzie co najmniej 60 proc. alkoholu. Poniżej możecie zobaczyć grafikę, która przedstawia prawidłową dezynfekcję rąk.



/ Główny Inspektorat Sanitarny

Chcesz samodzielnie przygotować środek do dezynfekcji? Sprawdź nasz przepis.



Przedstawiamy również podstawowe zasady, o których należy pamiętać myjąc ręce:

myj ręce ok. 30 sekund;

rozpocznij od zmoczenia rąk wodą;

nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni;

dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie;

pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków;

na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.

4. Chusteczki do dezynfekcji

Od roku w wielu torebkach i plecakach zaczęły pojawiać się także chusteczki do dezynfekcji. Są one również pomocne w ochronie przed koronawirusem. Możemy kupić je już praktycznie w każdym sklepie.



5. Karta do bankomatu

...albo smartfon. Wszystko po to, aby jak najrzadziej korzystać z gotówki. Dlaczego? Jak pisze resort zdrowia: "wirus SARS-CoV-2 może zachować swoją zdolność do zakażania przez pewien czas również poza organizmem człowieka". Sposobem na to jest dezynfekcja, jednak jest ona w przypadku banknotów niezwykle trudna. Jeśli już z nich korzystamy warto później zdezynfekować, a najlepiej umyć ręce.



6. Komputer

Edukacja stacjonarna odbywa się obecnie stacjonarnie wyłącznie w przypadku klas 1-3. Reszta uczniów, a także studenci edukują się zdalnie. Z domu pracuje także część osób dorosłych. Komputer stał się ponadto wielu osobom niezbędny nie tylko do nauki, czy zarabiania na życie, ale także do utrzymywania kontaktów społecznych. Szczególnie dla osób przebywających na kwarantannie bywa oknem na świat.



/ Pixabay

7. Termometr

Na początku pandemii zaczęło brakować ich w aptekach. Obecnie termometr to sprzęt niezbędny w każdym domu, ale także miejscach publicznych, jak na przykład przychodnie, gdzie mierzenie temperatury odbywa się już przy wejściach do budynków. Dlaczego? Gorączka to jeden z objawów koronawirusa. Do innych, równie popularnych zalicza się również:



kaszel

duszności

kłopoty z oddychaniem.

Rzadziej pojawiają się natomiast takie objawy, jak: utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.



/ Pixabay

Do kontroli swojego stanu zdrowia możemy wykorzystać kilka rodzajów termometrów:

bezdotykowy;

douszny;

bezrtęciowy;

paskowy.

Przeczytaj również: Walka z koronawirusem w domu. Są zalecenia ekspertów

8. Pulsoksymetr

Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie, które zakłada się najczęściej na palec. Mierzy ono tzw. saturację krwi, czyli poziom wysycenia jej tlenem. Oprócz tego pulsoksymetr mierzy także tętno.



Posiadając taki sprzęt możemy sprawdzić, jak oddychamy. To niezwykle ważne, ponieważ duszność, obok gorączki, suchego kaszlu i uczucia zmęczenia jest jednym z najpopularniejszych objawów Covid-19.

Prawidłowa wartość, która powinna być wyświetlana na pulsoksymetrze, wynosi od ok. 99-95. Wynik mniejszy niż 94 świadczy o niedoborze tlenu w organizmie. Właśnie wtedy mogą pojawić się duszności. Jest to także sygnał, aby pilnie zwrócić się do lekarza.



Korzystanie z pulsoksymetru jest niezwykle proste. Najpierw w zależności od tego, jaki rodzaj urządzenia posiadamy, trzeba założyć je na palec, nadgarstek, a w przypadku niemowląt czy dzieci najczęściej na stopę.

Warto pamiętać, że miejsce w którym umieścimy urządzenie musi być czyste i suche. Zakładając sprzęt np. na palec nie możemy mieć na nim opatrunków czy plastrów.

Urządzenie zmierzy poziom wysycenia krwi tlenem w kilka sekund.

9. Respirator

Niewydolność oddechowa jest jednym z najpoważniejszych objawów infekcji Covid-19. Takim pacjentom podaje się tlen w dużym natężeniu albo podłącza do respiratora - urządzenia, które wtłacza do płuc chorego powietrze pod ciśnieniem.



To pozwala lekarzowi odwrócić to, co jest normalną fizjologią, czyli naszym normalnym oddychaniem i narzucić coś, co my nazywamy wzorcem oddechowym. Respirator i płuca pracują inaczej, niż natura to wymyśliła - powiedział w rozmowie z RMF FM dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.



Wideo youtube

10. Szczepionka

Dziesiąty i kluczowy do pokonania pandemii koronawirusa punkt - szczepionka. W Polsce szczepienia rozpoczęły się pod koniec grudnia 2020 roku. Używa się do tego obecnie trzech preparatów, które produkują firmy: BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Do tej pory już ponad milion Polaków udało się zaszczepić obiema dawkami szczepionki.

Najnowsze dane z Izraela pokazują, że szczepienia są bardzo skuteczne w walce z koronawirusem. Z badania firmy Clalit świadczącej usługi zdrowotne w tym kraju wynika, że po zaszczepieniu preparatem produkcji BioNTecha i Pfizera o nazwie Comirnaty liczba zachorowań spadła o 94 proc. we wszystkich grupach wiekowych. To napawa optymizmem.