Rozprzestrzenianie się epidemii Covid-19 w Bułgarii jest w przedostatniej fazie i do połowy czerwca należy spodziewać się jej wygaśnięcia w tym sezonie - taką prognozę sformułował ekspert Krajowego Sztabu Operacyjnego prof. Nikołaj Witanow.

Ekspert: epidemia koronawirusa w przedostatniej fazie przed wygaśnięciem / LUCIANO DEL CASTILLO / PAP/EPA

Witanow jest matematykiem, który opracowuje modele rozwoju epidemii i dotychczas, jak pokazały dwa i pół miesiące bułgarskiej walki z koronawirusem, jego prognozy się sprawdziły.



Profesor podkreślił to, że w ciągu ostatniej doby odnotowano tylko 6 nowych przypadków zakażenia i żadnego zgonu, a 22 osoby wyzdrowiały. Jeszcze tydzień temu było po 20-40 nowych zarażeń, obecnie ich liczba spada szybko - ocenił Witanow w wywiadzie dla komercyjnego kanału telewizyjnego BTV. Wyraził nadzieję, że trend utrzyma się.



Według prognoz Witanowa w połowie czerwca nastąpi koniec epidemii w tym sezonie. Jesienią możliwe są dwa scenariusze - albo zniknięcie wirusa, co już zdarzało się w innych wypadkach z pokrewnymi wirusami, albo jego powrót po zmutowaniu.



"Jeżeli powróci po mutacji, będzie powodował znacznie lżejszy przebieg choroby" - zaznaczył profesor.



Podobna jest prognoza prof. Radki Argirowej, przewodniczącej Bułgarskiego Stowarzyszenia Medycznej Wirusologii. Według niej "przejście wirusa przez tak dużą liczbę osób z odmiennymi systemami immunologicznymi osłabia go".



"To osłabienie może doprowadzić do jego całkowitego zniknięcia i końca epidemii. Tak stało się w wypadków SARS i MERS. Tak będzie i z koronawirusem" - przewiduje Argirowa.

Bułgarzy odporni na koronawirusa?

Jednocześnie bułgarskie media odnotowują, że wciąż nie ma wytłumaczenia faktu, dlaczego w Bułgarii tak mało osób zakaziło się i czemu liczba zgonów jest tak niska - łącznie 125. Portal e-vestnik przywołuje statystykę, zgodnie z której w Bułgarii liczba faktycznie zakażonych wynosi 341 osób na 1 mln mieszkańców. Dla porównania w Finlandii, Estonii, Serbii, Turcji czy Izraelu jest to od 1 tys. do 2 tys. osób.



Niektórzy lekarze tłumaczą względnie niski zasięg Covid-19 masowym stosowaniem od pół wieku szczepionki przeciw gruźlicy BCG, inni - specyficznym genomem narodowym, naturalną immunizacją, powstałą przez wieki na terytorium bułgarskim, będącym od wieków wieloetnicznym.



Na jakiekolwiek wnioski jednak według ekspertów jest za wcześnie.