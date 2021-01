Chiny wyprzedziły USA na liście krajów, do których trafia najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Państwo Środka przyciągnęło w 2020 roku więcej inwestycji niż rok wcześniej, a w przypadku Stanów Zjednoczonych nastąpił głęboki spadek. Z raportu ONZ wynika, że ogólnie pandemia przyczyniła się do mocnego ograniczenia zagranicznych inwestycji, których wartość spadła do poziomu z lat 90.

