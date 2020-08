Nie będzie jednak zakazu lotów do Polski z Francji i Chorwacji. W ostatniej chwili rząd zmienił zdanie i usunął te kraje z listy zakazów, która ma wejść w życie od 2 września - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Prawdopodobnie jeszcze dziś ostateczna wersja rozporządzenia w tej sprawie zostanie opublikowana.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana - zakaz lotów nie będzie dotyczył czarterów, które zostały wynajęte przed 1 września.

Ostatecznie więc - od 2 września - zakaz lotów rejsowych do Polski obejmie takie nowe kraje jak Hiszpania, Albania, Rumunia i Malta.

Przez dwa tygodnie rząd będzie patrzył, co dzieje się we Francji i Chorwacji i wtedy zapadnie decyzja, czy dołożyć te kraje do listy objętej zakazami, czy nie.

Zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli dotyczyć to będzie samolotów wykonujących loty na zlecenie albo za zgodą premiera. Zakaz nie będzie dotyczył również lotów wojskowych.





Do Polski od 2 września nie będą mogły przylatywać samoloty z:

- Belize

- Bośni i Hercegowiny

- Czarnogóry

- Federacyjnej Republiki Brazylii

- Królestwa Bahrajnu

- Królestwa Eswatini

- Królestwa Hiszpanii

- Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

- Izraela

- Kataru

- Kuwejtu

- Libii

- Albanii

- Argentyny

- Armenii

- Chile

- Republiki Dominikańskiej

- Ekwadoru

- Gwatemali

- Hondurasu

- Indii

- Iraku

- Kazachstanu

- Kolumbii

- Kosowa

- Kostaryki

- Republiki Libańskiej

- Republiki Macedonii Północnej;

- Republiki Malediwów

- Malty

- Mołdawii

- Namibii

- Panamy

- Paragwaju

- Peru

- Republiki Południowej Afryki;

- Republiki Salwadoru

- Republiki Surinamu

- Republiki Zielonego Przylądka;

- Rumunii

- Stanów Zjednoczonych Ameryki

- Wielkiego Księstwa Luksemburga

- Wielonarodowego Państwa Boliwia

- Wspólnoty Bahamów