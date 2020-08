We Włoszech uczniowie będą wchodzili do szkół w maseczkach, a zdejmą je w chwili, gdy usiądą w swoich ławkach. Lekcje mogą zostać skrócone, a tydzień nauki rozszerzony na sześć dni - to zalecenia ogłoszone przed inauguracją roku szkolnego 14 września.

